Európa nézni se bírja: új, gigantikus gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába, 45 milliárd köbmétert szállítana – máris bukik az egész?

Kazahsztán továbbra sem tett le az Oroszország és Kína közötti tranzitgázvezeték tervéről. Az ázsiai ország párhuzamosan az Ishim–Asztana gázvezeték előkészítésén is dolgozik, amely az ország északkeleti régióinak energiaellátását erősítheti és 2030-ra készülhet el.
Németh Anita
2026.04.06, 20:49
Frissítve: 2026.04.06, 20:55

A kazah energiaügyi minisztérium továbbra is egyeztetéseket folytat egy Oroszországból Kínába tartó, Kazahsztánon áthaladó tranzitgázvezeték megépítéséről – közölte a tárca az Interfax orosz hírügynökséggel.

Laying gas pipes, Saudi Arabia, Middle East
Gigantikus gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába, 45 milliárd köbmétert szállítana / Fotó: robertharding via AFP (illusztráció)

Grandiózus gázvezetéket képzeltek el Oroszországból Kazahsztánon át Kínába

„A gázszállítási útvonalak fejlesztésének kérdéseit – beleértve az Oroszország–Kazahsztán–Kína irányt is – jelenleg vizsgáljuk. Az érintett felekkel folytatott egyeztetések folyamatosak” – írta a minisztérium a megkeresésre válaszolva.

A tárca közlése szerint jelenleg az Ishim–Asztana gázvezeték projektjén is dolgoznak. „A projekt műszaki és gazdasági paramétereit az orosz féllel közösen vizsgáljuk, és a megvalósítás feltételeiről is tárgyalások zajlanak” – tették hozzá.

Korábban kazah médiában arról számoltak be, hogy az Oroszország–Kazahsztán–Kína gázvezeték projektje nagy valószínűséggel meghiúsulhat, mivel a Gazprom és a kínai CNPC megállapodást kötött a Szibéria Ereje 2 vezeték és egy Mongólián keresztül haladó tranzitvezeték megépítéséről.

A kazah energiaügyi minisztérium ugyanakkor abban bízott, hogy a projekt által az ország északkeleti régióinak gázinfrastruktúrája is fejlődhet.

Kazahsztán oroszországi nagykövete, Dauren Abajev korábban azt mondta, hogy 

a kazah kormány a Gazprommal közösen 2030. január 1-jén tervezi üzembe helyezni az Ishim–Asztana főgázvezetéket.

A kazah kormány és a Gazprom 2023-ban stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, amely a földgáz ellátásában, szállításában és feldolgozásában, valamint a kutatásban és kitermelésben való együttműködés erősítését célozza. A felek egy olyan gázvezeték-infrastruktúra kiépítéséről tárgyaltak, amely évente 45 milliárd köbméter gázt szállíthatna: ebből 10 milliárd köbméter Kazahsztán északkeleti régióinak ellátását szolgálná, míg 35 milliárd köbmétert Kínába exportálnának.

Később, 2025 októberében a Gazprom és Kazahsztán újabb memorandumot írt alá egy Oroszországból Kazahsztánba vezető új főgázvezeték megépítéséről.

A Kazahsztán északi és északkeleti régióit ellátó főgázvezeték már bekerült Oroszország szövetségi közlekedési infrastruktúrára vonatkozó tervezési programjába is. A tervezett szállítási kapacitás évi 10 milliárd köbméter, a kompresszorállomás teljesítménye pedig 50 megawatt.

Kína döntött, az elnök bejelentette: új energiarendszert épít az iráni háború miatt – így váltja ki az olajat és a gázt

Hszi Csin-ping az új energiarendszer tervezésének és kiépítésének felgyorsítására szólított fel a kínai energiaellátás biztonságának erősítése érdekében. A kínai elnök hangsúlyozta, hogy az ország energiapolitikájának egyszerre kell biztosítania az ellátás stabilitását és a gazdasági fejlődést, miközben elő kell mozdítani a tiszta és alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást – jelentette hétfőn a kínai állami média, amiről a Világgazdaság is beszámolt. 

Hszi kiemelte a vízenergia fejlesztésének és az ökológiai védelemnek a fontosságát, valamint a nukleáris energia biztonságos és rendezett bővítésére szólított fel.

A kínai vezetés mélyrehatóan elemezte a globális energiapiaci trendeket, és ennek alapján mozdítja elő az új energiabiztonsági stratégia megvalósítását.

Bejelentkezett egy új olajhatalom Magyarországhoz és a Molhoz: csak kérni kell, és küldik a szállítmányt – a horvátoknak kell átengedniük az Adria-vezetéken

A KazMunayGas (KMG) 2025-ben egy próbaszállítmány kazah olajat juttatott el Magyarországra. A 2026-os szállítások a Mol igényeitől, valamint a KMG csoport számára fennálló kereskedelmi feltételektől függenek.

Az olajvállalat emlékeztetett arra, hogy korábban keretmegállapodást kötöttek a Mollal az olajszállításokról, amelynek alapján a szállítások a magyar fél kérésére történnek.

A kazah cég azt is közölte, hogy tavaly augusztusban érkezett az első olajszállítmányuk Magyarországra Horvátországon keresztül, és 85 ezer tonnát tett ki.

A kazahok úgynevezett CPC olajat küldtek, amely egyike annak a 14 kőolajfajtának, amelyet a Mol már tesztelt a Pozsonyi Finomítóban is, és ezt a típust rendszeresen importálja is a régióba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
