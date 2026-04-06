Európa nézni se bírja: új, gigantikus gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába, 45 milliárd köbmétert szállítana – máris bukik az egész?

A kazah energiaügyi minisztérium továbbra is egyeztetéseket folytat egy Oroszországból Kínába tartó, Kazahsztánon áthaladó tranzitgázvezeték megépítéséről – közölte a tárca az Interfax orosz hírügynökséggel.

Gigantikus gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába, 45 milliárd köbmétert szállítana / Fotó: robertharding via AFP (illusztráció)

Grandiózus gázvezetéket képzeltek el Oroszországból Kazahsztánon át Kínába

„A gázszállítási útvonalak fejlesztésének kérdéseit – beleértve az Oroszország–Kazahsztán–Kína irányt is – jelenleg vizsgáljuk. Az érintett felekkel folytatott egyeztetések folyamatosak” – írta a minisztérium a megkeresésre válaszolva.

A tárca közlése szerint jelenleg az Ishim–Asztana gázvezeték projektjén is dolgoznak. „A projekt műszaki és gazdasági paramétereit az orosz féllel közösen vizsgáljuk, és a megvalósítás feltételeiről is tárgyalások zajlanak” – tették hozzá.

Korábban kazah médiában arról számoltak be, hogy az Oroszország–Kazahsztán–Kína gázvezeték projektje nagy valószínűséggel meghiúsulhat, mivel a Gazprom és a kínai CNPC megállapodást kötött a Szibéria Ereje 2 vezeték és egy Mongólián keresztül haladó tranzitvezeték megépítéséről.

A kazah energiaügyi minisztérium ugyanakkor abban bízott, hogy a projekt által az ország északkeleti régióinak gázinfrastruktúrája is fejlődhet.

Kazahsztán oroszországi nagykövete, Dauren Abajev korábban azt mondta, hogy

a kazah kormány a Gazprommal közösen 2030. január 1-jén tervezi üzembe helyezni az Ishim–Asztana főgázvezetéket.

A kazah kormány és a Gazprom 2023-ban stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, amely a földgáz ellátásában, szállításában és feldolgozásában, valamint a kutatásban és kitermelésben való együttműködés erősítését célozza. A felek egy olyan gázvezeték-infrastruktúra kiépítéséről tárgyaltak, amely évente 45 milliárd köbméter gázt szállíthatna: ebből 10 milliárd köbméter Kazahsztán északkeleti régióinak ellátását szolgálná, míg 35 milliárd köbmétert Kínába exportálnának.

Később, 2025 októberében a Gazprom és Kazahsztán újabb memorandumot írt alá egy Oroszországból Kazahsztánba vezető új főgázvezeték megépítéséről.

A Kazahsztán északi és északkeleti régióit ellátó főgázvezeték már bekerült Oroszország szövetségi közlekedési infrastruktúrára vonatkozó tervezési programjába is. A tervezett szállítási kapacitás évi 10 milliárd köbméter, a kompresszorállomás teljesítménye pedig 50 megawatt.