Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Kína

Kína döntött, az elnök bejelentette: új energiarendszert épít az iráni háború miatt – így váltja ki az olajat és a gázt

A fejlemény mögött egyértelműen az ennergiaválság áll. Miközben az EU egyelőre addig jutott, hogy a polgárait figyelmezteti a fogyasztás csökkentésére, Kína már ki is hirdette az új stratégiát.
2026.04.06, 18:53
Frissítve: 2026.04.06, 19:07

A kínai elnök az új energiarendszer fejlesztésének felgyorsítását sürgette – jelentette hétfőn a kínai állami média.

Kína új energiarendszert épít az iráni háború miatt, így válik le az olajról és a gázról / Fotó: Xinhua via AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Hszi Csin-ping az új energiarendszer tervezésének és kiépítésének felgyorsítására szólított fel a kínai energiaellátás biztonságának erősítése érdekében. A kínai elnök hangsúlyozta, hogy az ország energiapolitikájának egyszerre kell biztosítania

  • az ellátás stabilitását és a gazdasági fejlődést,
  • miközben elő kell mozdítani a tiszta és alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást.

A beszámolók szerint Hszi kiemelte a 

vízenergia fejlesztésének és az ökológiai védelemnek a fontosságát, valamint a nukleáris energia biztonságos és rendezett bővítésére szólított fel.

A CCTV kínai állami televízió szerint a kínai vezetés mélyrehatóan elemezte a globális energiapiaci trendeket, és ennek alapján mozdítja elő az új energiabiztonsági stratégia megvalósítását.

Hszi beszédében kitért arra is, hogy a szénalapú energiatermelés továbbra is az energiarendszer alapját képezi, ugyanakkor hangsúlyozta a megújuló energiaforrások – különösen a szél- és napenergia – fejlesztésének jelentőségét.

Kína a világ legnagyobb szénfelhasználója, ugyanakkor az elmúlt években jelentős beruházásokat hajtott végre a megújuló energiák területén. Az állami média szerint egy zöldebb, diverzifikáltabb energiarendszer erősítheti az ország energiaellátásának biztonságát és gazdasági növekedését.

A Tibeti-fennsík keleti peremén a közelmúltban megkezdődött egy nagyszabású vízerőmű építése, valamint egy magashegyi naphőerőmű kivitelezése is, amelyet a China General Nuclear Power Group indított el.

Az, hogy Hszi Csin-ping felgyorsítja az új energiarendszer kiépítését, egyértelműen az iráni háború okozta sokk hatása.

A Párt Központi Bizottsága mélyrehatóan átlátta a globális energiafejlesztési trendeket, és az új energiabiztonsági stratégia elmélyítésével jelentős döntéseket hozott – idézte a kínai elnököt a CNBC.

Elemzők rámutattak, hogy Kína viszonylag kedvezőbb helyzetben van a magasabb olajárak elviseléséhez. Energiamixének több mint felét a szén teszi ki, bőséges olajtartalékokkal rendelkezik, a Hormuzi-szoroson keresztül érkező import pedig a teljes energiafelhasználásának mindössze körülbelül 5 százalékát teszi ki.

Érdekes egyébként összevetni a kínai reakciót, annak gyorsaságát az európaival. Miközben az Eu-t jóval masszívabban sújtja az energiaválság, amelynek java még csak most jön, mindössze addig jutott el, hogy felszólította a lakosságot: tankoljon kevesebbet és inkább dolgozzzon otthonról.

Eközben Kína már meg is hirdette az új stratégiát.

