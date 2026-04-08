Súlyos dollármilliókat fordít sürgős fejlesztésekre a Google, miközben nyakig ül a perben egy öngyilkosság miatt

Segélyvonalat épít be a Google Gemini MI-chatbotjába. Az új felületen keresztül a felhasználók telefonon, chatüzenetben, SMS-ben vagy webes felületen is kapcsolatba léphetnek segélyvonalakkal. A Google közlése szerint, miután a felhasználó megnyitja ezt az opciót, a segélyhívó kártya a képernyőn marad, és nem tűnik el a beszélgetés folytatása közben sem. Emellett egy külön, áttervezett modul is megjelenik „Segítség elérhető” felirattal azokban a beszélgetésekben, ahol mentális egészséggel kapcsolatos témák merülnek fel, de nem áll fenn azonnali krízishelyzet. Ezt a modult klinikai szakértők bevonásával fejlesztették ki - írja az Origo.

A Google Geminije egy felperesi állítás szerint az öngyilkosság felé terelt egy felhasználót az Egyesült Államokban (illusztráció)

Krízisbiztossá teszik a Geminit

A lap arról ír, hogy a vállalat a jövőben komoly összegeket fordít a felhasználó krízisére utaló beszélgetésekben elérhetővé váló intézkedésekre, lehetőségekre. A finanszírozott kezdeményezések között szerepel, hogy 4 millió dollárt költenek a ReflexAI-val való együttműködés elmélyítésére, és a Gemini technológiát beépítik azokba az eszközökbe, amelyeket a szervezet krízistámogató szolgálatok képzésére használ. A Google Fellows program önkéntes szakértői szintén hozzájárulnak majd egy Prepare nevű platform fejlesztéséhez, amely szimulációval segíti a krízisvonalakon dolgozó munkatársak és önkéntesek felkészítését.

A bejelentések egy folyamatban lévő bírósági üggyel párhuzamosan érkeztek: egy floridai család márciusban pert indított a Google ellen egy 36 éves férfi halála miatt. A kereset szerint a férfi a Gemini használata során „négy nap alatt erőszakos tettek és egy irányított öngyilkosság felé sodródott”.

A Google válaszában hangsúlyozta, hogy a chatbot több alkalommal is krízisvonalakhoz irányította a felhasználót, ugyanakkor ígéretet tett a rendszer védelmi mechanizmusainak további erősítésére.

A vállalat szerint a Gemini-t úgy képezték ki, hogy vitassa a pontatlan meggyőződéseket, ne pedig megerősítse azokat, valamint hogy különbséget tegyen a felhasználó érzései és a tényszerű valóság között.

A chatbot válaszainak célja az is, hogy a felhasználókat támogatás felé tereljék, és ne erősítsék a destruktív késztetéseket, beleértve az önkárosító gondolatokat is.