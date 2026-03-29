Eldőlt a verseny a mesterséges intelligenciák között: egyikük toronymagasan vezet nálunk

A mesterséges intelligencia alkalmazása az elmúlt időszakban érdekességből a produktivitás elengedhetetlen eszközévé vált a kelet-közép-európai régióban. A Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett felmérése rávilágít, hol tartunk most a technológiai adaptációban, és melyik platform tudta megnyerni a felhasználókat. Az Origo cikke szerint egyetlen szolgáltató egyelőre behozhatatlan előnnyel vezet.

Egyértelműen látszik, hogy melyik AI-t kedvelik a leginkább a magyarok / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az AI-piac ura

A magyar adatok egyértelmű dominanciát mutatnak a generatív AI területén. Az itthoni felhasználók megdöbbentő aránya, közel 85 százaléka a ChatGPT-t részesíti előnyben. A második helyen jócskán lemaradva a Google által fejlesztett Gemini áll (32,4 százalék), míg az AI-alapú fordítókat a válaszadók 18 százaléka használja rendszeresen. Ez a trend nem egyedi: Csehországban is 80 százalék felett van a ChatGPT aránya, és a lengyeleknél is ez a legnépszerűbb platform.

Az intenzitás szintén beszédes. A magyar AI-használók több mint harmada (35,7 százalék) hetente többször, míg egyharmaduk (33,3 százalék) napi szinten nyitja meg ezeket az alkalmazásokat. A régiós adatok is hasonlók, a cseheknél és a lengyeleknél is a lakosság jelentős része építette be a rutinjába az algoritmusokat.

Mire használjuk leginkább?

A kutatásból kiderül, hogy a mesterséges intelligencia már régen túllépett a szórakozás kategóriáján. Magyarországon a felhasználók több mint fele (57,2 százalék) kutatásra, információgyűjtésre használja az eszközöket. Ezt követi a munkavégzés megkönnyítése (38,4 százalék), a tanulás (36,6 százalék) és a fordítás (34,8 százalék). A cseheknél szintén a kutatás és a tanulás vezet, míg Lengyelországban az AI egyre inkább az általános keresőmotorok (például a Google) alternatívájává válik.

Félelmek és tudatosság

Bár a technológia használata széles körű, a magyar társadalom mégsem dől hátra nyugodtan. A válaszadók közel fele (46,6 százalék) alapvetően pozitívan viszonyul az AI-hoz, de egy jelentős réteg, a megkérdezettek 40,8 százaléka ambivalens: egyszerre látja a benne rejlő óriási lehetőségeket és a súlyos kockázatokat. Ez a kettősség a szomszédos országokban is hasonló arányban van jelen.