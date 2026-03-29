Deviza
EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1% EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
google
chatgpt
sophos
mesterséges intelligencia

Eldőlt a verseny a mesterséges intelligenciák között: egyikük toronymagasan vezet nálunk

Példátlan sebességgel integrálódott a mindennapjainkba a mesterséges intelligencia, a felhasználók pedig egyetlen, jól ismert alkalmazásra esküsznek. A Sophos friss, régiós kutatása rámutat, hogy a közép-európai lakosság – köztük a magyarok is – villámgyorsan adaptálta a generatív AI-t a munkájába és a tanulásába. A technológia elterjedése ellenére a társadalom jelentős része még mindig kettős érzésekkel, fokozott óvatossággal figyeli a változásokat.
Schweickhardt Gyula
2026.03.29, 12:37
Frissítve: 2026.03.29, 12:41

A mesterséges intelligencia alkalmazása az elmúlt időszakban érdekességből a produktivitás elengedhetetlen eszközévé vált a kelet-közép-európai régióban. A Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett felmérése rávilágít, hol tartunk most a technológiai adaptációban, és melyik platform tudta megnyerni a felhasználókat. Az Origo cikke szerint egyetlen szolgáltató egyelőre behozhatatlan előnnyel vezet.

Egyértelműen látszik, hogy melyik AI-t kedvelik a leginkább a magyarok / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az AI-piac ura

A magyar adatok egyértelmű dominanciát mutatnak a generatív AI területén. Az itthoni felhasználók megdöbbentő aránya, közel 85 százaléka a ChatGPT-t részesíti előnyben. A második helyen jócskán lemaradva a Google által fejlesztett Gemini áll (32,4 százalék), míg az AI-alapú fordítókat a válaszadók 18 százaléka használja rendszeresen. Ez a trend nem egyedi: Csehországban is 80 százalék felett van a ChatGPT aránya, és a lengyeleknél is ez a legnépszerűbb platform.

Az intenzitás szintén beszédes. A magyar AI-használók több mint harmada (35,7 százalék) hetente többször, míg egyharmaduk (33,3 százalék) napi szinten nyitja meg ezeket az alkalmazásokat. A régiós adatok is hasonlók, a cseheknél és a lengyeleknél is a lakosság jelentős része építette be a rutinjába az algoritmusokat.

Mire használjuk leginkább?

A kutatásból kiderül, hogy a mesterséges intelligencia már régen túllépett a szórakozás kategóriáján. Magyarországon a felhasználók több mint fele (57,2 százalék) kutatásra, információgyűjtésre használja az eszközöket. Ezt követi a munkavégzés megkönnyítése (38,4 százalék), a tanulás (36,6 százalék) és a fordítás (34,8 százalék). A cseheknél szintén a kutatás és a tanulás vezet, míg Lengyelországban az AI egyre inkább az általános keresőmotorok (például a Google) alternatívájává válik.

Félelmek és tudatosság

Bár a technológia használata széles körű, a magyar társadalom mégsem dől hátra nyugodtan. A válaszadók közel fele (46,6 százalék) alapvetően pozitívan viszonyul az AI-hoz, de egy jelentős réteg, a megkérdezettek 40,8 százaléka ambivalens: egyszerre látja a benne rejlő óriási lehetőségeket és a súlyos kockázatokat. Ez a kettősség a szomszédos országokban is hasonló arányban van jelen.

Ami a tudatosságot illeti, a magyarok viszonylag jól állnak: a felhasználók majdnem 80 százaléka tisztában van azzal, mikor és hol találkozik mesterséges intelligenciával a digitális térben, bár a „nagyon tudatosak” aránya csak 30 százalék körül mozog.

Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője az eredményeket értékelve rámutatott a jelenlegi helyzet legfontosabb tanulságára:

A kutatás alapján jól látszik, hogy a mesterséges intelligencia használata már megelőzte a róla kialakult egyértelmű attitűdöket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
