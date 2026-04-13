Gleccserek: jó ötletnek tűnt Ausztriában a természet ajándékaira támaszkodni, de már ketyeg az óra

Közelgő baj jelei mutatkoznak Ausztriában az energiatermelésben. Az alpesi ország gazdasága az energiatermeléssel összefüggésben hosszú ideig az Alpokból érkező vízre épült, amely turbinákon keresztül biztosította az áramtermelést a háztartások és a vállalkozások számára. Ám ahogy a klímaváltozás átrajzolja az ország vízháztartását és csökkenti a gleccserek vastagságát, Bécs egyre inkább azzal szembesül, hogy alapvetően változik meg az eddigi a vízhasznosításra épülő energetikai rendszere.
VG
2026.04.13, 13:03
Frissítve: 2026.04.13, 13:13

Ausztria versenyt fut az energiaellátás biztosításáért, miközben az olvadó alpesi gleccserek miatt az ország kénytelen újragondolni gazdasági modelljének alapjait. A tudósok szerint az ország közelít egy úgynevezett vízcsúcs-fordulóponthoz. Az alpesi gleccserek zsugorodásával ezek a hosszú időn át természetes víztározóként szolgáló természeti képződmények, az olvadás miatti maximális hozamul elérése után, már nem lesznek képesek ugyanúgy növelni a folyók vízhozamát és azon keresztül az energiatermelést, mint korábban – derül ki az Origo cikkéből.

Az Alpok gleccsereinek olvadása kihívás elé állítja Ausztria energiatermelését, mely főként a vízenergia hasznosítására épül / Fotó: Pexels (illusztráció)

Vége az ajándék gleccserek évszázadainak

Ausztriában a vízenergia hasznosítása adja a villamosenergia-termelés alapját, köztük izgalmas, egyben Magyarország számára is érdekes technológiai megoldásokkal. Ezt a hosszú évtizedes gyakorlatot ugyanakkor legalább részben át kellhet értékelni a jövőben a természeti feltételek megváltozása, a gleccserek vékonyodása és a magas hegyi területeken hó és jég formájában megkötött víz és csapadék mennyiségének mérséklődése miatt.

A jelenség fokozza az aggodalmakat Bécsben, hogy a vízenergiára támaszkodás – amelyet sokáig az energiabiztonság pillérének tekintettek – egyúttal az ország sérülékenységéhez vezethet épp akkor, amikor a konfliktusok miatti zavarok növelik az importált energiahordozóktól való függés kockázatait. Egy olyan országban, ahol a második legértékesebb tőzsdei vállalat, a részben állami tulajdonú Verbund AG, villamosenergia-termelésének mintegy 90 százalékát vízenergiából fedezi, a következmények az energiapiacoktól a hitelminősítésekig érezhetők lesznek.

A klímaváltozás már most is egyre kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlást eredményez, ám a vízkészletek várható csökkenése még inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogy az országnak diverzifikálnia kell energiaforrásait – például szél- és napenergiával, valamint energiatárolással –, hogy tompítsa a klímahatások és a külső ellátási kockázatok következményeit.

A klímamodellek szerint a vízkészletek akár már a következő két évtizedben elérhetik csúcspontjukat, így Ausztria mozgástere gyorsan szűkül. 

Bár a gleccserek felgyorsult olvadása átmenetileg növeli a lefolyást, a tendencia akár már 2040 körül megfordulhat. Ezt követően a zsugorodó jégkészletek kevesebb olvadékvizet juttatnak a folyókba és a víztározókba.

A figyelmeztető jelek már a pénzügyi mutatókban is megjelentek. 

Az S&P Global Ratings a múlt hónapban A+-ról A-ra rontotta a Verbund hitelminősítését, gyengébb vízhozamokra és romló energiatermelési kilátásokra hivatkozva. A hitelminősítő 2026–2027-re csökkenő nyereséget vár.

A leminősítés jól mutatja, hogy a klímakockázat kézzelfogható pénzügyi nyomássá válik. 

A Verbund termelési együtthatója – amely a folyók vízhozamát méri a hosszú távú átlaghoz képest 2025-ben 0,79-ra esett vissza, jóval a normál szint alá. Az alacsonyabb vízhozam korlátozza az áramtermelést, ami a növekvő beruházások mellett szűkítheti a profitmarzsokat.

