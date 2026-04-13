Gleccserek: jó ötletnek tűnt Ausztriában a természet ajándékaira támaszkodni, de már ketyeg az óra

Ausztria versenyt fut az energiaellátás biztosításáért, miközben az olvadó alpesi gleccserek miatt az ország kénytelen újragondolni gazdasági modelljének alapjait. A tudósok szerint az ország közelít egy úgynevezett vízcsúcs-fordulóponthoz. Az alpesi gleccserek zsugorodásával ezek a hosszú időn át természetes víztározóként szolgáló természeti képződmények, az olvadás miatti maximális hozamul elérése után, már nem lesznek képesek ugyanúgy növelni a folyók vízhozamát és azon keresztül az energiatermelést, mint korábban – derül ki az Origo cikkéből.

Az Alpok gleccsereinek olvadása kihívás elé állítja Ausztria energiatermelését, mely főként a vízenergia hasznosítására épül / Fotó: Pexels (illusztráció)

Vége az ajándék gleccserek évszázadainak

Ausztriában a vízenergia hasznosítása adja a villamosenergia-termelés alapját, köztük izgalmas, egyben Magyarország számára is érdekes technológiai megoldásokkal. Ezt a hosszú évtizedes gyakorlatot ugyanakkor legalább részben át kellhet értékelni a jövőben a természeti feltételek megváltozása, a gleccserek vékonyodása és a magas hegyi területeken hó és jég formájában megkötött víz és csapadék mennyiségének mérséklődése miatt.

A jelenség fokozza az aggodalmakat Bécsben, hogy a vízenergiára támaszkodás – amelyet sokáig az energiabiztonság pillérének tekintettek – egyúttal az ország sérülékenységéhez vezethet épp akkor, amikor a konfliktusok miatti zavarok növelik az importált energiahordozóktól való függés kockázatait. Egy olyan országban, ahol a második legértékesebb tőzsdei vállalat, a részben állami tulajdonú Verbund AG, villamosenergia-termelésének mintegy 90 százalékát vízenergiából fedezi, a következmények az energiapiacoktól a hitelminősítésekig érezhetők lesznek.

A klímaváltozás már most is egyre kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlást eredményez, ám a vízkészletek várható csökkenése még inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogy az országnak diverzifikálnia kell energiaforrásait – például szél- és napenergiával, valamint energiatárolással –, hogy tompítsa a klímahatások és a külső ellátási kockázatok következményeit.

A klímamodellek szerint a vízkészletek akár már a következő két évtizedben elérhetik csúcspontjukat, így Ausztria mozgástere gyorsan szűkül.