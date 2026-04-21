A Rheinmetall nem az egyetlen, a franciák rákapcsoltak a hadiiparra – ebből sok pénz lesz

Nemcsak a Rheinmetall profitál az európai fegyverkezési hullámból: a francia Thales Group is látványosan rákapcsolt a hadiiparra. A vállalat védelmi üzletágának rendelésállománya egyetlen év alatt 71 százalékkal ugrott meg, és a teljes árbevétel is tovább nőtt. Ez jól mutatja, hogy a hadiipar ma már az egyik legjövedelmezőbb üzleti terület Európában.
VG/MTI
2026.04.21, 12:37
Frissítve: 2026.04.21, 13:00

Erőteljesen nőtt a francia Thales repülőgépiparra, védelemre, biztonságra – azaz hadiiparra – és szárazföldi közlekedésre szakosodott multinacionális elektronikai csoport rendelésállománya és bevétele az idei első negyedévben – derült ki a cég honlapjára kedden felkerült adatokból. A Thales 4,7 milliárd eurós rendelésállománya a tavalyi első negyedévhez viszonyítva 23 százalékkal növekedett, az organikus növekedés 27 százalék volt. 

A vállalat repülőgépipari szegmense 1 százalékos megrendelésállomány-növekedést ért el, 1,52 milliárd euróra, organikusan azonban 1 százalék volt a csökkenés. A kiber- és digitális szegmens rendelésállománya 7 százalékkal, organikusan 1 százalékkal 857 millió euróra mérséklődött. 

A védelmi ágazat rendelésállománya igen jelentősen, 71 százalékkal, organikusan 75 százalékkal 2,24 milliárd euróra emelkedett.

Az árbevétel 7,2 százalékkal (organikusan 9,7 százalékkal) 5,3 milliárd euróra nőtt, miközben a cég kedden megerősítette az idei évre kitűzött pénzügyi céljait. A repülőgépipar értékesítése az idei első három hónapban 3,2 százalékkal (organikusan 5,9 százalékkal) 1,38 milliárd euróra emelkedett. A kiber- és digitális szegmensé 4,2 százalékkal 859 millió euróra csökkent, ugyanakkor organikusan 2 százalékkal nőtt, míg a védelmi ágazaté 13,2 százalékkal (organikusan 14,3 százalékkal) 3,05 milliárd euróra bővült.

A cég kedden megerősítette azt a várakozását, hogy a idén 6–7 százalék szerves növekedéssel 23,3–23,6 milliárd euró közötti lesz a bevétele, a korrigált EBIT-marzsban pedig 12,6–12,8 százalékra számít.

Az autóktól az ágyúk felé fordul Németország

Németország exportvezérelt gazdasági modellje meggyengült, ezért az ország az autóiparról egyre inkább a védelmi iparra helyezi át a hangsúlyt. Az autógyártók súlyos visszaeséssel küzdenek: a Mercedes-Benz profitja 49 százalékkal, a Volkswagené 44 százalékkal csökkent, míg a Porsche működési nyeresége szinte teljesen eltűnt. A feldolgozóiparban havonta mintegy 15 ezer munkahely szűnik meg, ami különösen az autóipart érinti érzékenyen. A német kormány ezért már nem a régi ipari modell megmentésére, hanem annak részbeni lecserélésére törekszik, és a felszabaduló kapacitásokat a hadiiparba irányítja. 

Közel ezermilliárd eurónyi (mintegy 400 ezermilliárd forintnyi) forrást mozgósítottak védelmi beruházásokra, miközben az európai védelmi technológiába érkező kockázati tőke nagy része is német cégekhez kerül. 

Olyan vállalatok, mint a Schaeffler, a Volkswagen vagy a Deutz már drónmotorokat, rakétavédelmi rendszerekhez szükséges alkatrészeket és katonai járművek elemeit gyártják. Több autóipari beszállító így próbálja elkerülni a leépítéseket és új növekedési pályára állni. A hadiipari fordulatot az is erősíti, hogy Európa fegyverkezése felgyorsult, miközben a globális védelmi kiadások rekordmagasságba emelkedtek.

