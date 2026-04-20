Az autóktól az ágyúk felé fordul Németország: a Volkswagen a Vaskupolának gyártana alkatrészeket, a legendás motorgyártó beszállna a rakétaüzletbe
Ahogy exportvezérelt modellje megingott, Németország az autóktól az ágyúk felé fordul. A német gazdaság tartópilléreit fokozatosan a védelmi iparra helyezik át – mutat rá cikkében a The Wall Street Journal.
A német gazdaság tartóoszlopai megrogytak
Németország a második világháború után Európa ipari motorjává vált, főként a vegy- és autóiparával. Az elmúlt 10-20 évben ugyanakkor a német gazdaság egyre inkább veszít a jelentőségéből, ahogy a kínai versennyel és a kereslet visszaesésével küzd.
Az autóipar a globális visszaesés, a geopolitikai kockázatok és a kínai verseny miatt nehéz helyzetben van
– mondta a lapnak Klaus Rosenfeld, a világ egyik vezető autóipari beszállítójának, a Schaefflernek a vezérigazgatója.
Számos adat mutatja, hogy a korábbi modell megrepedt. A kormányzati adatok szerint havonta mintegy 15 ezer munkahely szűnik meg a német feldolgozóiparban, köztük az egykor domináns autóiparban is:
- a Mercedes-Benz profitja 49 százalékkal esett vissza 2025-ben, míg a világ második legnagyobb autógyártója,
- a Volkswagen 44 százalékos profitcsökkenésről számolt be, és 2030-ig 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban,
- a Porsche működési nyeresége 98 százalékkal zuhant 2024-hez képest, amely már eleve az egyik leggyengébb évük volt a közelmúltban.
A német gazdaság nagy részét ma már a szolgáltatási szektor tölti ki, amely a teljes kibocsátás mintegy 70 százalékát adja. Igaz, a feldolgozóipar még mindig 20 százalékot képvisel, és a szolgáltatások akár egyötöde is ipari cégekhez, például autógyártókhoz kötődik.
Németország a védelmi ipara felpörgetésével próbálja visszafordítani a hanyatlást
Most, hogy az amerikai biztonsági garanciák egyre bizonytalanabbak, és Európa fegyverkezési versenybe kezdett, Németország a kontinens védelmi iparának tartóoszlopává válna.
A kormány irányváltást támogat: nem a régi gazdaság újraélesztésére törekszik, hanem a lecserélésére: a kihasználatlan gyárakat és az elbocsátott, képzett munkaerőt a védelmi iparba irányítják.
A kormány azon dolgozik, hogy a nehéz helyzetbe került gyártócégeket védelmi beszállítókká alakítsák.
A hadiipari cégek tőkepiaci hozzáférését segíti az uniós szabályozások kedvező változása, amire ráépítve maga Németország is kedvező kitételeket határozott meg. Ezenfelül állami megrendelésekkel és finanszírozási programokkal közel ezermilliárd eurónyi védelmi forrást mozgósítottak védelmi beruházásokra.
A kormányzati adatok szerint az európai védelmi technológiába irányuló kockázati tőke közel 90 százaléka német cégekhez kerül.
Németország ipari övezetében egyre több gyártósort alakítanak át fegyvergyártásra. Így tett a Schaeffler is, amely már drónmotorokat, páncélozott járművek fedélzeti rendszereit és katonai repüléshez szükséges alkatrészeket gyárt. Célja, hogy a tavaly létrehozott védelmi üzletág a jelenlegi 24 milliárd eurós árbevétel 10 százalékát adja.
A Volkswagen izraeli cégekkel tárgyal, hogy 2027-től az Iron Dome (Vaskupola) rakétavédelmi rendszerhez gyártson alkatrészeket. Több vállalat harmadik műszakot vezetett be, hogy fegyvereket és lőszert gyártson Ukrajna számára. A korábban kizárólag amerikai Patriot rakéták gyártása is hamarosan Németországban indulhat meg a növekvő kereslet miatt.
A belső égésű motorokat gyártó Deutz ma már Patriot-rendszerekhez gyárt generátorokat Szaúd-Arábia számára, valamint drónokhoz és páncélozott járművekhez is szállít alkatrészeket. A vállalat védelmi startupokat vásárolt fel, és új üzletágba fektetett be. A stratégia pedig bevált: miközben sok autóipari cég leépít, a Deutz nem hajtott végre tömeges elbocsátásokat, a dolgozóit a védelmi termelésbe irányította át. A vállalat árbevétele tavaly 15 százalékkal nőtt.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) decemberi adatai szerint a világ 100 legnagyobb hadiipari vállalata 2024-ben inflációval korrigált értéken 5,9 százalékkal, összesen 679 milliárd dollárra növelte fegyver- és katonai szolgáltatási bevételét, ami minden idők legmagasabb értéke.
Tovább mélyül a válság a német iparban. Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger. A közel százéves múltra visszatekintő vállalat a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.