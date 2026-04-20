Az autóktól az ágyúk felé fordul Németország: a Volkswagen a Vaskupolának gyártana alkatrészeket, a legendás motorgyártó beszállna a rakétaüzletbe

Ahogy exportvezérelt modellje megingott, Németország az autóktól az ágyúk felé fordul. A német gazdaság tartópilléreit fokozatosan a védelmi iparra helyezik át – mutat rá cikkében a The Wall Street Journal.

A német gazdaság tartóoszlopai megrogytak

Németország a második világháború után Európa ipari motorjává vált, főként a vegy- és autóiparával. Az elmúlt 10-20 évben ugyanakkor a német gazdaság egyre inkább veszít a jelentőségéből, ahogy a kínai versennyel és a kereslet visszaesésével küzd.

Az autóipar a globális visszaesés, a geopolitikai kockázatok és a kínai verseny miatt nehéz helyzetben van

– mondta a lapnak Klaus Rosenfeld, a világ egyik vezető autóipari beszállítójának, a Schaefflernek a vezérigazgatója.

Számos adat mutatja, hogy a korábbi modell megrepedt. A kormányzati adatok szerint havonta mintegy 15 ezer munkahely szűnik meg a német feldolgozóiparban, köztük az egykor domináns autóiparban is:

a Mercedes-Benz profitja 49 százalékkal esett vissza 2025-ben, míg a világ második legnagyobb autógyártója,

a Volkswagen 44 százalékos profitcsökkenésről számolt be, és 2030-ig 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban,

a Porsche működési nyeresége 98 százalékkal zuhant 2024-hez képest, amely már eleve az egyik leggyengébb évük volt a közelmúltban.

A német gazdaság nagy részét ma már a szolgáltatási szektor tölti ki, amely a teljes kibocsátás mintegy 70 százalékát adja. Igaz, a feldolgozóipar még mindig 20 százalékot képvisel, és a szolgáltatások akár egyötöde is ipari cégekhez, például autógyártókhoz kötődik.

Németország a védelmi ipara felpörgetésével próbálja visszafordítani a hanyatlást

Most, hogy az amerikai biztonsági garanciák egyre bizonytalanabbak, és Európa fegyverkezési versenybe kezdett, Németország a kontinens védelmi iparának tartóoszlopává válna.

A kormány irányváltást támogat: nem a régi gazdaság újraélesztésére törekszik, hanem a lecserélésére: a kihasználatlan gyárakat és az elbocsátott, képzett munkaerőt a védelmi iparba irányítják.

A kormány azon dolgozik, hogy a nehéz helyzetbe került gyártócégeket védelmi beszállítókká alakítsák.