Patkánymérget találtak egy HiPP bébiételben – fontos figyelmeztetés a magyar vásárlóknak!

Sok magyar jár át rendszeresen Ausztriába vásárolni, ezért nem árt, ha tudnak egy komoly élelmiszer-biztonsági esetről. Az osztrák rendőrség 2026. április 18-án közölte, hogy patkánymérget találtak egy HiPP bébiételes üvegben.

Az eset jókora riadalmat váltott ki, hiszen rengeteg szülő kedvenc márkájáról van szó. Azonnali termékvisszahíváshoz vezetett, ami több mint 1000, egyes jelentések szerint mintegy 1500 SPAR-üzletet érintett az országban. Fontos kiemelni, hogy a visszahívás kizárólag az osztrák piacra vonatkozott, más országokban forgalmazott termékeket nem érintett – írja a The Straits Times.

A termék leírása

A problémás termék egy 190 grammos répa- és burgonya-, eredetileg Carrots and Potatoes elnevezésű bébiétel volt. A gyanú egy vásárlói bejelentés után merült fel, amikor egy fogyasztó jelezte, hogy az egyik üveg tartalma szokatlan. A hatóságok által végzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy az adott mintában mérgező anyag, konkrétan patkányméreg található. A HiPP vállalat ezt követően közleményben jelezte, hogy nem zárható ki a szándékos szennyezés vagy manipuláció lehetősége.

A cég hangsúlyozta, hogy az érintett termékek elfogyasztása akár életveszélyes is lehet, ezért arra kérte a vásárlókat, hogy semmiképpen ne fogyasszák el a kérdéses bébiételeket, még akkor sem, ha azok látszólag ép állapotban vannak. A rendőrség további részleteket is megosztott az azonosítás megkönnyítése érdekében.

Az érintett üvegek alján egy piros, kör alakú matrica található, illetve több esetben sérült vagy már felbontott fedéllel kerültek a boltokba. Gyanús jel lehet az is, ha hiányzik a biztonsági zár, vagy ha az étel szokatlan szagú.

Nemzetközi HiPP-botrány a láthatáron

A nyomozás nemzetközi szálakat is érint. Az osztrák hatóságok közlése szerint hasonló termékeket foglaltak le és vizsgáltak meg Csehországban és Szlovákiában is, ahol szintén mérgező anyag jelenlétét mutatták ki az elsődleges tesztek. Emellett az osztrák hatóságokat Németországból értesítették egy lehetséges veszélyről, ami arra utal, hogy a szennyezés vagy szabotázs több országot is érinthet.