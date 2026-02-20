Újabb népszerű babatápszert vettek le a boltok polcairól mérgező anyag miatt – ha megvette, azonnal vigye vissza

A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

Újabb csecsemőknek adható tápszerekben találtak toxint

A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként, elővigyázatossági intézkedésként

kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeire is.

Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

A hatóság kéri, hogy aki a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, vigye vissza a vásárlás helyére.

A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A pontos termékadatok a hatóság honlapján érhetők el.

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a Nestlé, a Danone és a Lactalis is több terméket hívott vissza világszerte február elején a cereulide nevű toxin miatt. Hatósági vizsgálatok szerint a hányást kiváltó méreganyag egy kínai gyártású alapanyagból származik, amelyet több nagy csecsemőtápszer-gyártó is felhasznált.

A Danone Európa és a Közel-Kelet több országában is visszahívott termékeket.

A termékvisszahívások a Danone eredményén is várhatóan nyomot hagynak

A francia élelmiszeripari óriás a várakozásokat meghaladó negyedik negyedéves árbevétel-növekedésről számolt be pénteken. A cég erős negyedévet zárt Ázsiában, miközben az Egyesült Államokban a növekedés elmaradt a várakozásoktól – írja a Reuters.