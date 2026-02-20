Újabb népszerű babatápszert vettek le a boltok polcairól mérgező anyag miatt – ha megvette, azonnal vigye vissza
A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.
Újabb csecsemőknek adható tápszerekben találtak toxint
A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként, elővigyázatossági intézkedésként
kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeire is.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.
A hatóság kéri, hogy aki a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, vigye vissza a vásárlás helyére.
A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.
A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
A pontos termékadatok a hatóság honlapján érhetők el.
Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a Nestlé, a Danone és a Lactalis is több terméket hívott vissza világszerte február elején a cereulide nevű toxin miatt. Hatósági vizsgálatok szerint a hányást kiváltó méreganyag egy kínai gyártású alapanyagból származik, amelyet több nagy csecsemőtápszer-gyártó is felhasznált.
A Danone Európa és a Közel-Kelet több országában is visszahívott termékeket.
A termékvisszahívások a Danone eredményén is várhatóan nyomot hagynak
A francia élelmiszeripari óriás a várakozásokat meghaladó negyedik negyedéves árbevétel-növekedésről számolt be pénteken. A cég erős negyedévet zárt Ázsiában, miközben az Egyesült Államokban a növekedés elmaradt a várakozásoktól – írja a Reuters.
A vállalat kivételesnek nevezte a növekedést Kínában, Észak-Ázsiában és Óceániában, ahol a negyedik negyedévben 10,4 százalékos árbevétel-bővülést értek el, elsősorban a gyorsan növekvő volumennek köszönhetően – bár az elemzők szerint ez kissé elmaradt a várakozásoktól.
Az amerikai piac ugyanakkor nem hozta a remélt eredményeket. „Fel kell pörgetnünk a teljesítményünket” – mondta Antoine de Saint-Affrique vezérigazgató, jelezve, hogy a gyengébb teljesítmény kezelése érdekében vezetői változtatásokat hajtottak végre.
A Danone 2025-ben 27,28 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 4,5 százalékos, azonos alapon számolt növekedés. Az ismétlődő működési marzs 13,4 százalékra emelkedett a 2024-es 13 százalékról. A 2025-ös 2,8 milliárd eurós cash flow – amely meghaladta az elemzők 2,5 milliárd eurós várakozását – alapján a vállalat 4,7 százalékkal, részvényenként 2,25 euróra emeli osztalékát.
A Danone arra figyelmeztetett, hogy a bébiételek széles körű visszahívása a következő negyedévben 35-70 millió euróval is visszavetheti az értékesítést.
„Az, hogy egyszerre több iparági szereplőnél is visszahívás történt, fennakadást okozott a boltok polcain” – mondta Juergen Esser pénzügyi igazgató. Előrejelzése szerint a csoport – amely az Activia joghurtot és a Volvic ásványvizet is gyártja – az első negyedévben egyszeri, 0,5–1 százalékos árbevételcsökkenéssel számolhat.
A Jefferies elemzői szerint a Danone különösen kitett a tápszervisszahívásnak, mivel teljes profitjának mintegy 17 százaléka származik a kínai bébitápszer-üzletágból, szemben a Nestlé kevesebb mint 2 százalékos arányával.
A részvények mínuszba fordultak a cég pénzügyi jelentésének közzététele után, pénteken, ahogy a február elejei termékvisszahívás is nyomot hagyott a cég kapitalizációján.
A Danone 2026-ra a középtávú céljaival összhangban 3–5 százalékos, azonos alapon számolt árbevétel-növekedést vár, miközben az ismétlődő működési eredmény a bevételeknél gyorsabban nőhet.