Újabb népszerű babatápszert vettek le a boltok polcairól mérgező anyag miatt – ha megvette, azonnal vigye vissza

Mérgező anyag jelenléte miatt önkéntes visszahívást kezdeményezett több anyatej-helyettesítő tápszerre a Danone Magyarország Kft. A vásárlók blokk nélkül is visszavihetik az érintett tételeket. A nemzetközi szintű tápszervisszahívási hullám a cég pénzügyi eredményére is hatással lehet.
Németh Anita
2026.02.20, 16:11
Frissítve: 2026.02.20, 16:29

A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

tápszer Mother,Feeding,Her,Little,Baby,With,Bottle,On,Bed,,Closeup
Mérgező anyag jelenléte miatt önkéntes visszahívást kezdeményezett több anyatej-helyettesítő tápszerre a Danone / Fotó: Shutterstock

Újabb csecsemőknek adható tápszerekben találtak toxint

A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként, elővigyázatossági intézkedésként

kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeire is. 

Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

A hatóság kéri, hogy aki a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, vigye vissza a vásárlás helyére.

A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Ezek az érintett tápszerek, ha a visszahívásban érintett tételből vásárolt, azonnal vigye vissza /Fotó: NFKH

A pontos termékadatok a hatóság honlapján érhetők el.

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a Nestlé, a Danone és a Lactalis is több terméket hívott vissza világszerte február elején a cereulide nevű toxin miatt. Hatósági vizsgálatok szerint a hányást kiváltó méreganyag egy kínai gyártású alapanyagból származik, amelyet több nagy csecsemőtápszer-gyártó is felhasznált.

A Danone Európa és a Közel-Kelet több országában is visszahívott termékeket.

A termékvisszahívások a Danone eredményén is várhatóan nyomot hagynak

A francia élelmiszeripari óriás a várakozásokat meghaladó negyedik negyedéves árbevétel-növekedésről számolt be pénteken. A cég erős negyedévet zárt Ázsiában, miközben az Egyesült Államokban a növekedés elmaradt a várakozásoktól – írja a Reuters.

A vállalat kivételesnek nevezte a növekedést Kínában, Észak-Ázsiában és Óceániában, ahol a negyedik negyedévben 10,4 százalékos árbevétel-bővülést értek el, elsősorban a gyorsan növekvő volumennek köszönhetően – bár az elemzők szerint ez kissé elmaradt a várakozásoktól.

Az amerikai piac ugyanakkor nem hozta a remélt eredményeket. „Fel kell pörgetnünk a teljesítményünket” – mondta Antoine de Saint-Affrique vezérigazgató, jelezve, hogy a gyengébb teljesítmény kezelése érdekében vezetői változtatásokat hajtottak végre.

Gueugnon,,France,-,September,19th,2022:,Refridgerator,With,Yogurts,And
A Danone termékei főként Ázsiában fogytak jól / Fotó: Shutterstock

A Danone 2025-ben 27,28 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 4,5 százalékos, azonos alapon számolt növekedés. Az ismétlődő működési marzs 13,4 százalékra emelkedett a 2024-es 13 százalékról. A 2025-ös 2,8 milliárd eurós cash flow – amely meghaladta az elemzők 2,5 milliárd eurós várakozását – alapján a vállalat 4,7 százalékkal, részvényenként 2,25 euróra emeli osztalékát.

A Danone arra figyelmeztetett, hogy a bébiételek széles körű visszahívása a következő negyedévben 35-70 millió euróval is visszavetheti az értékesítést.

„Az, hogy egyszerre több iparági szereplőnél is visszahívás történt, fennakadást okozott a boltok polcain” – mondta Juergen Esser pénzügyi igazgató. Előrejelzése szerint a csoport – amely az Activia joghurtot és a Volvic ásványvizet is gyártja – az első negyedévben egyszeri, 0,5–1 százalékos árbevételcsökkenéssel számolhat.

A Jefferies elemzői szerint a Danone különösen kitett a tápszervisszahívásnak, mivel teljes profitjának mintegy 17 százaléka származik a kínai bébitápszer-üzletágból, szemben a Nestlé kevesebb mint 2 százalékos arányával.

A részvények mínuszba fordultak a cég pénzügyi jelentésének közzététele után, pénteken, ahogy a február elejei termékvisszahívás is nyomot hagyott a cég kapitalizációján.

 

A Danone 2026-ra a középtávú céljaival összhangban 3–5 százalékos, azonos alapon számolt árbevétel-növekedést vár, miközben az ismétlődő működési eredmény a bevételeknél gyorsabban nőhet.

