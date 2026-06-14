Megvan a megoldás, így váltja ki Európa az orosz olajat és a gázt: új kontinens kell hozzá, 100 milliárd eurós beruházási tervet hirdettek meg – Kína dörzsölheti a tenyerét

Az Európai Unió megtalálta a megoldást arra, hogyan biztosítsa a jövőben a tiszta energiát: Brüsszel a héten ötmilliárd eurót ígért megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekre Afrika északi részén és a Közel-Keleten.

Afrika jó úton halad, a napenergia már átvette az első helyet a széntől / Fotó: AFP

Az elképzelés szerint a Szaharában elhelyezett napelemek és a Földközi-tenger déli és keleti partjai mentén működő szélturbinák által termelt áramot a

tenger alatti nagyfeszültségű távvezetékeken keresztül juttatják majd el az európai hálózatba.

Ezzel az árammal pótolnák az importált fosszilis tüzelőanyagokat, hozzájárulva egyúttal ahhoz, hogy az EU elérhesse ambiciózus klímacéljait.

Brüsszel számít a magántőkére is

A Politico tudósítása szerint az Európai Bizottság azt reméli, hogy az uniós finanszírozás magántőkét is vonz majd a társbefektetésekbe, és 2035-ig akár 25 milliárd eurónyi beruházást is mozgósíthat a nap-, a szél-, a hidrogén-, a villamosenergia-hálózatok és más tiszta technológiák terén.

Brüsszel várakozásai szerint a T-MED-nek nevezett kezdeményezés

legalább 15 gigawattnyi megújuló kapacitást teremt majd,

több mint százezer munkahelyet teret

és megerősíti a villamosenergia-összeköttetéseket a Földközi-tenger térségében.

Dan Jorgensen energiaügyi főbiztos az új kezdeményezést közvetlenül összekapcsolta az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiaválsággal, amely ismét megerősítette, milyen kockázatot jelent fosszilis energiaforrásokra támaszkodni.

Marokkó különösen fontos partner lehet az EU-nak / Fotó: TT News Agency via AFP

„Az EU fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított számlája az elmúlt 100 napban több mint 47 milliárd euróval, de egyetlen energiamolekulával sem nőtt” – hangsúlyozta az új kezdeményezést bejelentő sajtótájékoztatón.

Rengeteg pénz kell Afrika potenciáljának kiaknázáshoz

Brüsszel szerint Észak-Afrikai és a Közel-Kelet mintegy 2300 gigawattnyi megújulóenergia-potenciállal rendelkezik, ami több mint kétszerese az EU jelenlegi beépített kapacitásának. A Bizottság becslése szerint ráadásul a nap- és szélenergia 30-40 százalékkal olcsóbban termelhető ott, mint Európában.

A kihívás azonban hatalmas, az évtized végére ugyanis

jóval több mint 100 milliárd eurós beruházásra lenne szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázzák ezt a potenciált.

Így brüsszeli források is elismerik, hogy a 25 milliárd eurós cél csak a kezdet.