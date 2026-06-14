Megvan a megoldás, így váltja ki Európa az orosz olajat és a gázt: új kontinens kell hozzá, 100 milliárd eurós beruházási tervet hirdettek meg – Kína dörzsölheti a tenyerét
Az Európai Unió megtalálta a megoldást arra, hogyan biztosítsa a jövőben a tiszta energiát: Brüsszel a héten ötmilliárd eurót ígért megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekre Afrika északi részén és a Közel-Keleten.
Az elképzelés szerint a Szaharában elhelyezett napelemek és a Földközi-tenger déli és keleti partjai mentén működő szélturbinák által termelt áramot a
tenger alatti nagyfeszültségű távvezetékeken keresztül juttatják majd el az európai hálózatba.
Ezzel az árammal pótolnák az importált fosszilis tüzelőanyagokat, hozzájárulva egyúttal ahhoz, hogy az EU elérhesse ambiciózus klímacéljait.
Brüsszel számít a magántőkére is
A Politico tudósítása szerint az Európai Bizottság azt reméli, hogy az uniós finanszírozás magántőkét is vonz majd a társbefektetésekbe, és 2035-ig akár 25 milliárd eurónyi beruházást is mozgósíthat a nap-, a szél-, a hidrogén-, a villamosenergia-hálózatok és más tiszta technológiák terén.
Brüsszel várakozásai szerint a T-MED-nek nevezett kezdeményezés
- legalább 15 gigawattnyi megújuló kapacitást teremt majd,
- több mint százezer munkahelyet teret
- és megerősíti a villamosenergia-összeköttetéseket a Földközi-tenger térségében.
Dan Jorgensen energiaügyi főbiztos az új kezdeményezést közvetlenül összekapcsolta az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiaválsággal, amely ismét megerősítette, milyen kockázatot jelent fosszilis energiaforrásokra támaszkodni.
„Az EU fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított számlája az elmúlt 100 napban több mint 47 milliárd euróval, de egyetlen energiamolekulával sem nőtt” – hangsúlyozta az új kezdeményezést bejelentő sajtótájékoztatón.
Rengeteg pénz kell Afrika potenciáljának kiaknázáshoz
Brüsszel szerint Észak-Afrikai és a Közel-Kelet mintegy 2300 gigawattnyi megújulóenergia-potenciállal rendelkezik, ami több mint kétszerese az EU jelenlegi beépített kapacitásának. A Bizottság becslése szerint ráadásul a nap- és szélenergia 30-40 százalékkal olcsóbban termelhető ott, mint Európában.
A kihívás azonban hatalmas, az évtized végére ugyanis
jóval több mint 100 milliárd eurós beruházásra lenne szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázzák ezt a potenciált.
Így brüsszeli források is elismerik, hogy a 25 milliárd eurós cél csak a kezdet.
Várhatóan szeptembertől működik majd a T-MED befektetési platform, amely segít áthidalni ezt a szakadékot azáltal, hogy összehozza a kormányokat, a fejlesztési bankokat, a projektfejlesztőket és a magánbefektetőket.
A hasonló projektek korábban kudarcba fulladtak
A siker érdekében Brüsszel ösztönzi majd a partnerországokat, hogy egyszerűsítsék az engedélyezési eljárásokat, javítsák a hálózati hozzáférést és erősítsék meg a szabályozási kereteket, hogy a projektek vonzóbbak legyenek a befektetők számára.
Kérdés, hogy mennyi esély van a projekt megvalósítására, mert az EU korábban is próbálkozott már hasonlóval. A Desertec projekt is több mint egy évtizeddel ezelőtt az észak-afrikai napenergia hasznosítását és Európába történő exportját célozta, de a kezdeti lelkesedés ellenére végül megbukott a politikai bizonytalanság, a finanszírozási kihívások és az új infrastruktúra költségeivel kapcsolatos aggodalmak közepette.
Ugyanez lett a sorsa a Sun Cable projektnek is, amely ausztrál napfénnyel termelt árammal látta volna el Szingapúrt a világ leghosszabb tenger alatti elektromos kábelén keresztül.
Kína elárasztja napelemekkel a fekete kontinenst
A siker esélyét most azonban némileg növeli, hogy egész Afrikában gyorsan terjednek a megújuló energiaforrások, értelemszerűen elsősorban a napelemek, és ebben Kína is nagy szerepet játszik.
Az Ember energetikai kutatóintézet adatai szerint a kínai napelemimport márciusban 176 százalékkal nőtt februárhoz képest, és elérte a 10 GW-ot, tudósított a New African Magazine.
Az intézet becslése szerint az afrikai energiamixben pár év alatt 26 százalékra ugrott a megújulók aránya, már tavaly megelőzte a szenet, amelynek a részesedése 45 százalékról 24 százalékra zuhant.
Jól jöhet a marokkói kapcsolat
Az EU szempontjából fontos szerepet játszhat Marokkó, amely gyors ütemben fejleszt, már 2024 végén az energiaigény 44 százalékát szolgálták ki a megújulók.
Az Atalayar spanyol hírportál tudósítása szerint különösen nagy a potenciál a szélerőművekben. Marokkó szélenergia-kapacitási tényezője (az erőmű által egy adott időszakban termelt tényleges energia és az ugyanebben az időszakban maximális kapacitáson működő erőmű által termelt energia aránya) 60 százalék, ami
háromszor magasabb, mint az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban.
Abszolút értékben Marokkó szélenergia-potenciálja 25 000 megawatt, köszönhetően a 40 méteres magasságban másodpercenként 9,5 és 11 méter közötti átlagos szélsebességnek.
A napenergiával is hasonló a helyzet, miután az országban átlagosan évi 3000 napsütéses órán keresztül süt a nap.