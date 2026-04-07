Összeomlott az internet Oroszországban: leálltak a bankok, az emberek nem tudtak pénzhez jutni és vásárolni – nem tudni, mi okozta a bajt

Április 6-án este Oroszországban jelentős internethiba lépett fel, amely több nagy szolgáltatás és bank működését is megbénította. A problémák miatt sokan nem tudtak online fizetni, készpénzt felvenni, illetve mobilalkalmazásokat használni.

A nem működő szolgáltatások között volt a Steam, a Telegram, valamint az állami Goszuszlugi portál, amely Oroszország hivatalos kormányzati digitális platformja, ahol az állampolgárok online intézhetik az állami és önkormányzati ügyeiket. Problémákat jeleztek továbbá a Rosztyelekom, az Alfa-Bank, az NTV Plus, a Trikolor, a T2 és a Moszenyergoszbut szolgáltatásainál.

A Szberbank, a Gazprombank és a World of Tanks felhasználói is zavarokról számoltak be. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást a zavart okozó okokról. Ez már nem az első nagyobb technikai fennakadás az orosz digitális infrastruktúrában az utóbbi időszakban.

Április 3-án jelentősen kibővítették az FSZB (az orosz szövetségi biztonsági szolgálat) hozzáférését az állampolgárok bankszámláihoz, levelezéséhez és egyéb személyes adataihoz, ami gyakorlatilag a banktitok megszüntetésével ért fel. Egy nappal korábban, április 2-án pedig az derült ki, hogy a kormány a VPN-szolgáltatások igénybevételét szigorúbban büntetné.

A lépések széles körű elégedetlenséget váltottak ki a lakosság körében. Március 29-én több orosz városban tüntetéseket szerveztek a Telegram tervezett blokkolása ellen, a hatóságok legalább tizenkét embert őrizetbe vettek. Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) még február közepén elkezdte lelassítani a Telegram működését.

A hatóság nem erősítette meg, de nem is cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint teljesen blokkolja az appot, egyelőre nem történt teljes tiltás.