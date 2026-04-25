Rendkívüli: Trump hirtelen lefújta főbéketárgyalói utazását Pakisztánba, ez fájni fog a világpiacokon

Hirtelen jött az elnöki döntés, hatalmas csapást szenvedtek a remények, hogy véget érhet a majdnem két hónapja folyó iráni háború.

Iráni háború: aligha ér véget egyhamar – Trump elnök hirtelen arra utasította Witkoff különmegbízottat, hogy ne utazzon Pakisztánba / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök lemondta főtárgyalói útját Iszlámádba, ahol az iráni háború lezárásáról egyeztettek volna Teherán küldötteivel. Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az elnök veje ma utaztak volna Pakisztánba.

„Nemrég szóltam az embereimnek, akik már készülődtek az indulásra, és azt mondtam: Nem, nem mentek el egy 18 órás repülőútra csak azért, hogy odamenjetek. Nálunk van minden ütőkártya – idézi Trumpot a The New York Times. – Bármikor felhívhatnak minket, amikor csak akarnak, de többé nem fogtok 18 órát repülni azért, hogy ott üljetek, és a semmiről beszélgessetek.”

Az elnök ezt a Turth Social közössségiméda-platformon posztolta.

A fiaskó nagy felbolydulást okozhat a világpiacok hétfői újranyitásakor, hiszen csapást mér a reményekre, hogy majdnem két hónap után újraindulhat az energia szállítása a háború miatt lezárt Hormuzi-szoroson keresztül. Az energia ára Európában is magas marad.

A háttérről a Bloomberg hírügynökség a következőképp számolt be: Szombaton korábban Irán vezető diplomatája Pakisztánban találkozott közvetítőkkel, de az amerikai küldöttek tervezett érkezése előtt elhagyta Iszlámábádot.

Isak Dár pakisztáni külügyminiszter egy közösségimédia-bejegyzésben közölte: Sehbasz Saríf miniszterelnök és más magas rangú vezetők mintegy két órán át tárgyaltak Abbász Arakcsi iráni külügyminiszterrel. Az állami IRNA hírügynökség szombaton arról számolt be, hogy Arakcsi a megbeszélések után elhagyta a várost.

Karolin Levitt, a Fehér Ház szóvivője korábban azt mondta, hogy eredetileg az irániak vették fel a kapcsolatot az Egyesült Államokkal egy újabb tárgyalási forduló megszervezése céljából.

Arakcsi azonban azt állította, hogy útjának célja kétoldalú ügyekben való egyeztetés volt a partnerekkel, és hivatala nem nevezte a találkozókat pakisztáni közvetítésnek.

Az Egyesült Államok továbbra is próbálja növelni a nyomást Iránra egy folyamatos tengeri blokáddal, ezzel kényszerítené Teheránt, hogy tárgyaljanak a már több mint ötezer – többségében iráni – halálos áldozatot követelő háború lezárásáról – írja a hírügynökség.