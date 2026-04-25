Macron rémisztő kijelentése: Európát ádáz ellenfelek veszik körül – és Amerika is köztük van

Nem szabad alábecsülnünk a mostani történelmi pillanat jelentőségét, amikor az amerikai elnök, az orosz elnök és a kínai elnök is ádáz ellenfele az európaiaknak – mondta Macron francia elnök egy beszélgetésben, amelyen a Kathimerini újság meghívására vett részt a görög miniszterelnökkel, Kiriákosz Micotákisszal.

A kijelentés pikantériája, hogy akkor hangzott el, amikor az EU épp közös túlélési megállapodást kötött az Egyesült Államokkal egy létfontossági témában, amelyben a nyugati szövetségesek – Macron szerint már ellenfelek – közös ellenfele Kína.

Maga Kína – amelynek már oldalára sodorta Oroszországot az ukrajnai háború – mindent megtesz, hogy éket verjen a transzatlanti szövetségesek közé, akik látványosan összevesztek az amerikaiak indította iráni háború, illetve annak teherviselése ügyében.

Az amerikai elnök, Donald Trump pedig épp Pekingbe készül, ahonnan legfrissebben pénteken kapott egy „belövést” az EU.

Macron: az európaiaknak ki kell állniuk az érdekeikért

Donald Trump első ciklusában még sokan azt gondolták, hogy ez csak egy aberráció, ami elmúlik, most azonban egy történelmi trend rajzolódik ki, amely túlmutat Trump elnökségén

– hangsúlyozta a francia elnök. Hozzátette: azt hiszi, hogy a mostani amerikai megközelítés tartós lesz, amelyre európaiakként reagálnunk kell. Egységesebbnek kell lennünk, hogy megvédjük magunkat, s ki kell állnunk a saját érdekeinkért.

Macron azért repült Athénba az informális Európai Tanács-ülés után, hogy

Görögország és Franciaország szombaton aláírja a kétoldalú biztonsági egyezmény megújítását.

Az aláírás célja, hogy frissítse a 2021-ben Macron és Micotákisz által kötött egyezményt,

amely kölcsönös védelmi záradékot tartalmazott,

továbbá Görögország kötelezettségvállalását legalább 3 milliárd euró értékben francia hadihajók vásárlására.

Az aláírással további öt évvel meghosszabbítják az egyezményt, majd automatikus megújítás következik, és várhatóan új együttműködési területeket is magában foglal, mint például