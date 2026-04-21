Tragikus hír a kávézóknak: lehetne olcsóbb, de jó darabig még nem lesz
A boltokban a kávé világpiaci árának lefelé tartó mozgásából egyelőre mit sem érezni, ugyanis a hosszú távú szerződések még érvényben vannak, így a kiskereskedelembe legkorábban a harmadik-negyedik negyedévben gyűrűzhet be az árcsökkenés.
Mindeközben felfelé nyomhatja az árakat a tartósnak ígérkező olajválság, a szállítás bizonytalanná válása miatt megemelkedett biztosítási díj és néhány belengetett új amerikai vám is. Bár a rekordtermés miatti többlet az előrejelzések szerint ezt az igényt bőven fedezi, a kiürült raktárkészletek feltöltését célzó felvásárlások, amit a geopolitikai feszültségek eszkalálódásától való félelem is hajt, jócskán felpörgethetik a keresletet, és ezzel az árakat.
A Világbank előrejelzése szerint mindenesetre most bővül a kibocsátás, ezzel összefüggésben pedig jelentős áresés várható.
Az arabica ára akár 13 százalékot is eshet idén, míg az espresso blend és az instant kávé iránti erős kereslet lassabb, évi kétszázalékos árcsökkenést eredményezhet a robusta esetében.
A 2025-ös, 18 százalékos áremelkedést követően, idén összességében mintegy 7 százalékos mérséklődés jöhet, amit jövőre újabb 5 százalékos csökkenés követhet.
Mindenütt nő a kávétermelés, egy kivétel azonban most is akad
- A világ legnagyobb kávétermesztőjének számító Brazíliában az arabica a termőterületekre hullott nagy mennyiségű eső miatt produkálhat kiugróan magas termést,
- ez az egyik oka a legnagyobb robustatermesztőnek számító Vietnám kibocsátásnövekedésének is.
Az ázsiai országban a bővülés irányába hatottak továbbá az ültetvények újratelepítését szorgalmazó kormányzati programok. Az ezek hatására ültetett, betegségállóbb, fiatal növények ugyanis most kezdenek termőre fordulni. Növelték a vietnámi gazdák termelését a magas kávéárak is, amelyek lehetővé tették, hogy többet fordítsanak öntözésfejlesztésre, precíziós növénytermesztési megoldások bevezetésére. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy
- 2025–2026-ban 6,
- az egy évvel későbbi szezonban pedig 10 százalékkal, 31 millió zsákra emelkedjen a betakarítás mennyisége.
- Szemben a 2024–2025-ös szezon 175,4 millió zsák globális kibocsátásával, a kedvező időjárás és a magas árak ösztönző hatására alapozva a termésprognózisok már
- 2025–2026-ban is 179 millió zsákkal számolnak.
- A 2026–2027-es szezonra vonatkozóan pedig a becslés ennél is magasabb, maximálisan 182,5, millió zsák kávébabot vár, amiben a brazil bővülés meghatározó tétel lehet.
Minden valószínűség szerint nőni fog a kibocsátás Peruban, Dél-Afrikában, Etiópiában és Indonéziában is, aminek következtében akár tízmillió zsák túlkínálat is megjelenhet a piacon. Ez ugyancsak jó hír, ennek köszönhetően ugyanis viszonylag gyorsan fel lehet tölteni a korábbi években kimerült raktárkészleteket, ami szintén az árak lefelé történő korrekcióját támogatja.
Az amerikai termesztők ilyen piaci viszonyok között valószínűleg idén sem fognak sokkal közelebb kerülni az önellátáshoz, ám a mintegy egymilliárd dolláros kormányzati segítségnek köszönhetően minden bizonnyal hosszabb távon is talpon tudnak maradni.
Tovább erősítheti a pozícióikat, hogy bár a korábban alkalmazott, 10–50 százalékos vámokat az élelmiszer-infláció megugrása és a legfelsőbb bíróság elmarasztaló ítélete miatt már jórészt kivezették, Vietnám és Brazília ellen kényszermunka és túlzott gyártási kapacitás miatt vizsgálatok indultak, ami újabb célzott vámok kivetését készítheti elő az amerikai adminisztráció részéről.
Kolumbia a tőzsdén brillíroz
Kolumbia esetében az általános tendenciákkal némiképp ellentétes mozgásokat láthatunk, és ez kihatással van az általuk termelt magas minőségű arabica árára is. Náluk ugyanis,
a 2024–2025-ös szezon az El Nino-hatásnak és az ültetvénymegújítási programoknak köszönhetően rekordév volt, a termés a többi jelentős termelőnél bekövetkezett kibocsátáscsökkenéssel szemben 17 százalékos növekedést mutatott.
A tendencia idén, úgy tűnik, megfordul, legalábbis az USDA előrejelzése szerint. A tavaly év eleji esőzések miatt a 2025–2026-os szezonra mindössze 12,5-13,8 millió zsák termést várnak, ami jókora visszaesés a megelőző szezon 14,78 millió zsákos terméséhez képest. Igaz, a ReportLinker szerint 2028-ben már 16 millió zsák fölötti termés is jöhet.
A mostani terméscsökkenés mindenesetre erősen megugrasztotta a kolumbiai arabica tőzsdei felárát, ami, szemben a 2025. februári 3,50 cent per fonttal, 31,35 centet lett fontonként. Ez 32 hónapos csúcs, ami a brazil arabica 320,51 fontos árával szemben 337,45 fontos árat eredményezett 2026 márciusában.
Talán olcsóbb lesz, de biztosan nem most
Mivel a nagy pörkölők és a kiskereskedelmi láncok hosszú időre lekötött árakon szerzik be a kávét,
az árak mérséklődése a boltokban itthon legfeljebb az utolsó negyedévben vagy a jövő év elején lesz érzékelhető.
(A karácsony előtt jellemzően megélénkülő kereslet árfelhajtó hatása az utóbbi időpontot valószínűsíti.)
A gourmet kávéfogyasztóknak viszont nagyon jó hír, hogy bárhogyan is alakuljanak az árak, a bőséges brazíliai csapadéknak köszönhetően a Minnas geris minősége kiemelkedően jónak ígérkezik. Ugyancsak finom lesz az etióp Yrgacheffe és a Sidamo is, a világelső kis tételű kolumbiai magashegyi kávék minősége pedig továbbra is garantált marad, bőven lesz tehát miből válogatni kedvenc kávézóink beszerzőinek is.
Ha keresed, megtalálod
Közhely, hogy a kávé ma már nem csak reggeli ébresztő, de életérzés is, ami a kávéházi kultúra felfutásában Magyarországon is jól tetten érhető.
- A modern specialitásokat Budapesten talán a Mantra Speciality, a Casino Mocca kínálatában találhatjuk meg leginkább, a leginnovatívabb úttörő címére azonban nem a fővárosiak, hanem
- egy kecskeméti pörkölő és kávézó, a Goosebumps pályázhat legnagyobb eséllyel.
- A legújabb trendeket jelentő Nitro és Funkcionális kávék az Espresso Embassy kínálatában vannak jelen talán a leghatározottabban,
- az ausztrál kávékultúra kifinomult vonalát pedig a My Little Melbourne képviseli.
- Tóth Sándor többszörös bajnok baristához köthető a szekszárdi Kávék Háza, ami önmagában is márkajelzés, de
- kiemelkedően jó szintet hoz a székesfehérvári Next Stop és
- a debreceni Black Sheep is. Utóbbinál is megtalálható a saját pörkölés, mellé pedig a kiváló brunch, ám Tóth Gábor tulajdonos szerint az innováció, a trendi ízek képviselete és az edukáció mellett a vendég egyéni elképzelései is fontosak. Bátran lehet például a cortadót forrón kérni, ami ilyen hőmérsékleten készítve semmiképpen nem számít trendinek, viszont egyesek szerint nagyon finom.