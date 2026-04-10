Nem elég a közel-keleti feszültség, idén még a szuper El Nino is tovább drágítja az élelmiszert világszerte

Az iráni háború már felborította a műtrágyaellátást, ráadásul szokatlanul erős El Nino jelenség várható az idén, ami tovább szítja a globális élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Délkelet-Ázsia országai már készülnek a klímasokkra.

A szuper El Nino veszélyt jelent többek között a rizstermelésre / Fotó: Xinhua via AFP

A jelek egyre egyértelműbbek: az amerikai meteorológiai intézet, a National Weather Service szerint három az egyhez az esélye annak, hogy október és december között erős, a bolygót felmelegítő El Nino jelenség alakul ki.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF) éghajlati modelljei még ennél is nagyobb valószínűséget jeleznek egy nagyon erős, vagy „szuper El Nino” kialakulására, bár az ilyen korai előrejelzések még pontatlanok lehetnek.

El Ninóról akkor beszélünk, amikor a trópusi kelet-csendes-óceáni tengervíz hőmérséklete 0,5 Celsius-fokkal emelkedik a hosszú távú átlag fölé. Az idei más lesz: bár a szuper El Nino nem hivatalos tudományos kategória,

kivételesen erős fázist, legalább 2 Celsius-fokos növekedést jelent.

Rosszabbkor nem is jöhetne a szuper El Nino

Chris Jaccarini, a brit Energy and Climate Intelligence Unit élelmiszer- és mezőgazdasági vezető elemzője szerint ezért úgy tűnik, hogy 2026 is nagyon nehéz év lesz.

A világ több pontján jöhet súlyos aszály / Fotó: AFP

„Az élelmiszerárakra két oldalról is nyomás nehezedik: egyrészt a fő termőterületeken a termelést megzavaró szélsőséges éghajlati jelenségek, másrészt a fosszilis tüzelőanyagoktól még mindig függő élelmiszeripari rendszer, amely emiatt ki van téve a gáz-, műtrágya-, szállítási és csomagolási költségek hirtelen emelkedésének” – mondta a CNBC-nek, utalva az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta válságra.

Bizonyos agrártermékek különösen érzékenyek az időjárási jelenségekre: az El Nino általában felnyomja

a kakaó,

az étolajok,

a rizs

és a cukor

árát. Emellett veszélyeztet más, a trópusokon előállított cikkeket is, mint például a banán, a tea, a kávé, a csokoládé és a szójával etetett állatokból származó hús.

Az aszály nagyobb probléma lehet, mint a műtrágyahiány

Rosszabbkor nem is jöhetne a szuper El Nino, mivel a közel-keleti konfliktus már az egekbe lőtte az olaj, a földgáz és a műtrágya árát, és mindháromból jelentős globális hiány alakult ki.