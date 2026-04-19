Kidobott pénz a kékfény-szűrős szemüveg – kiderült, hogy nem csak a képernyők miatt vagyunk állandóan fáradtak

Több, mint egy évtizede vásárolhatunk kékfény-szűrős szemüveget, amelyek népszerűségét az okoskészülékek elterjedése csak berobbantott. A képernyő kék fénye elméletileg tönkreteszik az alvási ciklusunkat, azonban most kiderült, hogy a valódi kárt nem a fény okozza.
Csókási Annamária
2026.04.19, 22:06

Az elmúlt 10 évben a világ egyre jobban aggódik a képernyők által sugárzott kék fény miatt. A telefonjaink, tévéink, számítógépeink, táblagépeink és LED-izzóink perverz mennyiségű kék ​​fénynek tesznek ki minket. Állítólag ez  tönkreteszi az emberi alvásfázisokat azáltal, hogy megzavarja a nappali fény természetes ritmusát, amely befolyásolja belső óránkat. Vannak tudományos bizonyítékok, amelyek ezt alátámasztják, de a legújabb tanulmányok és elemzések azt sugallják, hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak. Sőt, jó eséllyel beleestél néhány komoly tévhitbe ebben a témában. A szakértők azt mondják, hogy nem valószínű, hogy a telefonod fénye tönkreteszi az alvásodat.

Kiderült az igazság a kékfény-szűrős lencsékről / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

A kutatások azonban vegyes eredményeket mutatnak. Azok a funkciók például, amelyek lefekvéskor a telefon kék fényének csökkentésére szolgálnak, valószínűleg nagyon keveset tesznek az alvás javításáért. A modern élet világítása azonban valóban hatalmas hatással lehet az alvásra. Mi kellene ahhoz, hogy változás történjen?

A végzet kék sugarai

A kék fény körüli nyilvános őrület egy 2014-es tanulmánnyal kezdődött. A 12 résztvevő fele lefekvés előtt iPaden olvasott. A többiek fizikai könyveket olvastak. Az iPad-felhasználók lassabban aludtak el , másnap kábultabbnak érezték magukat, és kevesebb melatonint termeltek. A kutatók szerint a probléma az iPad LED-képernyője által kibocsátott fény volt, amely aránytalanul sok fényt bocsát ki a spektrum felső, kékebb végén. Bizonyos körülmények között a kékkel dúsított fény megzavarja a cirkadián ritmust, amely a napfényt használja annak meghatározására, hogy mikor kezdünk fáradtnak érezni magunkat. A későbbi kutatások alátámasztani látszottak az eredményeket.

„Ez egy hihetetlenül megtévesztő munka volt” – mondta a BBC-nek Jamie Zeitzer, a Stanford Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományok professzora, aki a fény cirkadián rendszerre gyakorolt ​​hatását vizsgálja. A tudomány nem volt rossz, mondja, a probléma az, hogy rossz következtetésekre juttatta az embereket.

Igaz azonban az állítás, hogy a képernyőink sokkal inkább kékek, mint fehérek. A modern képernyők és villanykörték LED-eket használnak, amelyek nem tudnak tiszta fehér fényt produkálni. Ehelyett kék LED-eket használnak , és néhányat sárga foszforral vonnak be. A kék és a sárga összekeveredik, és megtévesztve az agyat, fehéret lát, de a kékség kicsit kiszivárog a háttérben. 

És a kék fény valóban befolyásolhatja az alvást. Zeitzer szerint ez főként azért van, mert a szemben van egy fényérzékeny fehérje, a melanopszin, amely kulcsszerepet játszik az alvási rendszeredben. „A melanopszin pedig a kék fényre a legérzékenyebb” – fogalmazott, azonban hozzátette: a melanopszin a fény más színeire is reagál, a kék hatása csak egy kicsivel erősebb. 

„A képernyőink által kibocsátott fény mennyisége valójában elhanyagolható” – mondja Zeitzer. Az életünk nem felel meg sok kékfény-vizsgálat körülményeinek. „Beviszünk valakit a laboratóriumba, és egész nap nagyon gyenge fénynek tesszük ki. Aztán erős fényinger éri” – mondja. Ilyen körülmények között a kék fény megzavarja az embereket, de nem tükrözi az emberi élet tipikus tapasztalatait.

Az évtizedes riogatással, a beépített kékfény-szűrő és a kékfény-szűrős szemüveglencsékkel az optika ipara hatalmas összegeket halmozott fel, a legújabb tudományos eredmények azonban azt sugallják, hogy mégsem a képernyőhöz kötött életmód a fő bűnös. Egy 11 különböző tanulmányt áttekintő friss áttekintés megállapította, hogy a képernyők fénye legrosszabb esetben is csak körülbelül kilenc perccel késlelteti az elalvást. Nem nullával, azonban ez még nem is változtatja meg az életminőséget.

A szakértők szerint a napközben kapott fény számít

A szakértők egyetértenek abban, hogy igazán a nap folyamán kapott fénymennyiség számít. Az optimális alváshoz reggel sok fényre van szükség, este pedig sokkal kevesebbre. A kék fény számít jobban, de a teljes kitettség az, ami igazán számít.

A ház elhagyása gyorsabban megoldja ezt a problémát, mint bármelyik lámpa. Zeitzer szerint még egy szürke, borús napon is valószínűleg körülbelül 10 000 luxot kapunk (a fényintenzitás mértékegysége). Egy ragyogó napsütéses napon elérheti a 100 000 luxot. Összehasonlításképpen, a nappaliban valószínűleg 100 lux körüli a fényerő. (Egy átlagos telefon pedig Zeitzer szerint csak szerény 50-80 lux körüli értéket ér el, és ez kevesebb, ha lejjebb van a fényerő.)

„Sokkal inkább a tartalom, mint a fény az, ami miatt az emberek nem nézik ezeket az eszközöket” – mondja Zeitzer. Attól is függhet, hogy mennyire érzékeny valaki a fényre – én lehet, hogy jobban vagy kevésbé vagyok érzékeny, mint te.

