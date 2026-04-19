Kidobott pénz a kékfény-szűrős szemüveg – kiderült, hogy nem csak a képernyők miatt vagyunk állandóan fáradtak

Az elmúlt 10 évben a világ egyre jobban aggódik a képernyők által sugárzott kék fény miatt. A telefonjaink, tévéink, számítógépeink, táblagépeink és LED-izzóink perverz mennyiségű kék ​​fénynek tesznek ki minket. Állítólag ez tönkreteszi az emberi alvásfázisokat azáltal, hogy megzavarja a nappali fény természetes ritmusát, amely befolyásolja belső óránkat. Vannak tudományos bizonyítékok, amelyek ezt alátámasztják, de a legújabb tanulmányok és elemzések azt sugallják, hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak. Sőt, jó eséllyel beleestél néhány komoly tévhitbe ebben a témában. A szakértők azt mondják, hogy nem valószínű, hogy a telefonod fénye tönkreteszi az alvásodat.

Kiderült az igazság a kékfény-szűrős lencsékről / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

A kutatások azonban vegyes eredményeket mutatnak. Azok a funkciók például, amelyek lefekvéskor a telefon kék fényének csökkentésére szolgálnak, valószínűleg nagyon keveset tesznek az alvás javításáért. A modern élet világítása azonban valóban hatalmas hatással lehet az alvásra. Mi kellene ahhoz, hogy változás történjen?

A végzet kék sugarai

A kék fény körüli nyilvános őrület egy 2014-es tanulmánnyal kezdődött. A 12 résztvevő fele lefekvés előtt iPaden olvasott. A többiek fizikai könyveket olvastak. Az iPad-felhasználók lassabban aludtak el , másnap kábultabbnak érezték magukat, és kevesebb melatonint termeltek. A kutatók szerint a probléma az iPad LED-képernyője által kibocsátott fény volt, amely aránytalanul sok fényt bocsát ki a spektrum felső, kékebb végén. Bizonyos körülmények között a kékkel dúsított fény megzavarja a cirkadián ritmust, amely a napfényt használja annak meghatározására, hogy mikor kezdünk fáradtnak érezni magunkat. A későbbi kutatások alátámasztani látszottak az eredményeket.

„Ez egy hihetetlenül megtévesztő munka volt” – mondta a BBC-nek Jamie Zeitzer, a Stanford Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományok professzora, aki a fény cirkadián rendszerre gyakorolt ​​hatását vizsgálja. A tudomány nem volt rossz, mondja, a probléma az, hogy rossz következtetésekre juttatta az embereket.

Igaz azonban az állítás, hogy a képernyőink sokkal inkább kékek, mint fehérek. A modern képernyők és villanykörték LED-eket használnak, amelyek nem tudnak tiszta fehér fényt produkálni. Ehelyett kék LED-eket használnak , és néhányat sárga foszforral vonnak be. A kék és a sárga összekeveredik, és megtévesztve az agyat, fehéret lát, de a kékség kicsit kiszivárog a háttérben.