Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

időjárás
HungaroMet Zrt
tavasz

Hungaromet: idén először mértek húsz fokot húsvétvasárnap, de szerdától gyökeres fordulat jön az időjárásban

Idén először mértek húsz fokot Magyarországon a Hungaromet tájékoztatása szerint. Az öröm azonban korai, szerdától fagyokra kell készülni.
Járdi Roland
2026.04.05, 15:09
Frissítve: 2026.04.05, 15:15

Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Hungaromet: idén először mértek húsz fokot húsvétvasárnap, de szerdától gyökeres fordulat jön az időjárásban / Fotó: Shutterstok

Hozzátették: országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.

Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja 

– írták. A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16,0 fok volt.

Szerdától azonban jön a hidegfront, és nem zárható ki, hogy több helyen fagyni is fog.

A Hungaromet előrejelzése szerint fagy főként az északkeleti tájakon várható.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
