Hungaromet: idén először mértek húsz fokot húsvétvasárnap, de szerdától gyökeres fordulat jön az időjárásban

Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Hozzátették: országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.

Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja

– írták. A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16,0 fok volt.

Szerdától azonban jön a hidegfront, és nem zárható ki, hogy több helyen fagyni is fog.

A Hungaromet előrejelzése szerint fagy főként az északkeleti tájakon várható.