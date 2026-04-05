Hungaromet: idén először mértek húsz fokot húsvétvasárnap, de szerdától gyökeres fordulat jön az időjárásban
Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Hozzátették: országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.
Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja
– írták. A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16,0 fok volt.
Szerdától azonban jön a hidegfront, és nem zárható ki, hogy több helyen fagyni is fog.
A Hungaromet előrejelzése szerint fagy főként az északkeleti tájakon várható.