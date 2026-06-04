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Kilőtt a forint és néhány közepes cég részvénye, de nem akármilyen mértékben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Folytatódott viszont a BUX lejtmenete. Remek formában volt az Opus, a CIG, a Waberer's és az Alteo, a forintról nem is beszélve.
Murányi Ernő
2026.06.04, 17:19
Frissítve: 2026.06.04, 17:43

Több mint 700 pontos pluszba emelkedett magyar idő szerint csütörtök délután a Dow Jones, míg az S&P 500 és a Nasdaq veszteségei markánsan csökkentek, miután az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán között a befagyasztott vagyonokról szóló esetleges megállapodás már az aláírás előtti szakaszba lépett. A hír újfent reményt keltett, hogy a két fél közelebb kerülhet egy átfogó békemegállapodáshoz.

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Kilőtt a forint és néhány közepes cég részvénye / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak nem sokkal a BÉT zárása előtt, a DAX 0,7, a francia CAC 40 nagyjából 1 százalékkal erősödött.

A magyar tőzsdén azonban a csütörtöki zárásra a BUX 0,8 százalékkal, 133 592 pontra esett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom elérte a 20 milliárd forintot.

A blue chipek közül az üzbég leánybankjában visszább szoruló OTP részvényárfolyama 0,9 százalékkal,  40 700 forintra zsugorodott. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 700 HUF 0 / -0,9 %
Forgalom: 12 201 805 350 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 1,8 százalékkal, 3916 forintra zuhant. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,5 százalékkal, 95,37 dollárra csökkent. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 916 HUF 0 / -1,76 %
Forgalom: 1 690 865 380 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára kereken 1 százalékkal, 11 880 forintra süllyedt. 

A gyógyszergyártó részvényei nem találják a helyüket, az idei osztalékszelvény levágása óta.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 880 HUF 0 / -1 %
Forgalom: 3 523 512 950 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2662 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,3 százalékos gyengülés szerdai záróárához mérten.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 662 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 1 262 569 208 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég közül több is remek szerepléssel tűnt ki. 

Az osztalékvágás felé közeledő Opus Global papírjai 9,8 százalékkal, 407,5 forintra, a Waberer’sé  7,2 százalékkal, 4780 forintra, a sajátrészvény-vásárlásokat bejelentő CIG Pannóniáé  9,2 százalékkal, 332 forintra, míg az Alteóé  6,7 százalékkal, 3530 forintra drágultak. 

A 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára június 8-án, azaz hétfőn lehet megvásárolni.

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A forint hatalmas raliba kezdett, az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 353,62 forintra, míg a dolláré 0,9 százalékkal, 304,2 forintra esett.

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A devizapiaci fordulat mögött is az iráni béke esélye húzódik meg, hiszen markánsan gyengült a dollár az euróval szemben is. Ismét kimerészkedtek tehát a befektetők a globálisan legerősebb deviza védőbástyája mögül.  

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Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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