Kilőtt a forint és néhány közepes cég részvénye, de nem akármilyen mértékben
Több mint 700 pontos pluszba emelkedett magyar idő szerint csütörtök délután a Dow Jones, míg az S&P 500 és a Nasdaq veszteségei markánsan csökkentek, miután az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán között a befagyasztott vagyonokról szóló esetleges megállapodás már az aláírás előtti szakaszba lépett. A hír újfent reményt keltett, hogy a két fél közelebb kerülhet egy átfogó békemegállapodáshoz.
Az európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak nem sokkal a BÉT zárása előtt, a DAX 0,7, a francia CAC 40 nagyjából 1 százalékkal erősödött.
A magyar tőzsdén azonban a csütörtöki zárásra a BUX 0,8 százalékkal, 133 592 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom elérte a 20 milliárd forintot.
A blue chipek közül az üzbég leánybankjában visszább szoruló OTP részvényárfolyama 0,9 százalékkal, 40 700 forintra zsugorodott.
A Mol kurzusa 1,8 százalékkal, 3916 forintra zuhant. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,5 százalékkal, 95,37 dollárra csökkent.
A Richter záróára kereken 1 százalékkal, 11 880 forintra süllyedt.
A gyógyszergyártó részvényei nem találják a helyüket, az idei osztalékszelvény levágása óta.
A Magyar Telekom 2662 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,3 százalékos gyengülés szerdai záróárához mérten.
A többi tőzsdei cég közül több is remek szerepléssel tűnt ki.
Az osztalékvágás felé közeledő Opus Global papírjai 9,8 százalékkal, 407,5 forintra, a Waberer’sé 7,2 százalékkal, 4780 forintra, a sajátrészvény-vásárlásokat bejelentő CIG Pannóniáé 9,2 százalékkal, 332 forintra, míg az Alteóé 6,7 százalékkal, 3530 forintra drágultak.
A 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára június 8-án, azaz hétfőn lehet megvásárolni.
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A forint hatalmas raliba kezdett, az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 353,62 forintra, míg a dolláré 0,9 százalékkal, 304,2 forintra esett.