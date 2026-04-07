A Citadella csak a kezdet volt: újabb korszakos építkezés indulhat Budapesten, csodájára járna a világ – teljesen megváltoztatná a Gellért-hegyet
Nemrég nyitották meg Budapesten a felújított Citadella épületét. A többéves átépítést követően a főváros vérkeringésébe egy méltó módon megszépült műemléki épületegyüttes került vissza, ez pedig ismét indokolttá teszi a Gellért-hegy közlekedési kapcsolatainak újragondolását.
Ennek kapcsán a BP Műhely Facebook-oldal felhívta a figyelmet arra, hogy régóta tervezik a Gellért-hegyi sikló megépítését, az előkészületek azonban megakadtak, és a projekt 2022 óta parkolópályára került.
„Véleményünk szerint a fejlesztést érdemes lenne újra elővenni, mivel a környék közösségi közlekedési feltárása jelenleg is hiányos: a Citadella – a látványos rekonstrukció ellenére – továbbra sem rendelkezik közvetlen közösségi közlekedési kapcsolattal. A hegyet érintő 27-es autóbuszvonal elsősorban a lakosságot szolgálja ki, a Citadella pedig csak közvetve, a Búsuló Juhász megállóhelytől gyalogosan, jelentős szintkülönbséggel érhető el. A turisztikai forgalmat jelenleg „hop-on hop-off” járatok és különbuszok bonyolítják le, amelyek környezetterhelése számottevő, és zavarják a lakóövezet nyugalmát is” – írták a posztban.
Hozzátették, hogy a Gellért-hegyi sikló kialakítására már világos elképzelések születtek: egy modern, kétkocsis, ellensúlyos rendszer köthetné össze a hegy lábát a csúccsal. A mindössze néhány száz méteres, meredek, pályán zárt, panorámás kabinok közlekednének, alig másfél perces menetidővel. Becsléseik szerint ez a megoldás irányonként akár 1200 utast is képes lenne óránként kiszolgálni, miközben a vasúti pálya kialakítása minimális felszíni beavatkozással illeszkedne a világörökségi környezetbe.
Egy sikló magas turisztikai értékkel bíró, önmagában is látogatókat vonzó kötöttpályás elem lehet, amely radikálisan csökkenti a Gellért-hegy közúti terhelését, és gyors, kiszámítható, időjárásfüggetlen kapcsolatot teremt a történelmi erődhöz – zárult a bejegyzés.
Így újult meg a főváros látványossága, a Citadella
A Citadella megújításának alapgondolata szerint az épületegyüttes egyszerre idézi fel a magyar történelem tragikus korszakait, az elnyomás emlékeit, valamint az ezek meghaladását kifejező, felszabadító törekvéseket.
A koncepció középpontjában egy erőteljes történeti metafora áll, amelyben a zsarnokság „fejeként” értelmezett nyugati ágyútorony leválik a „testről”, és ezzel megnyitja, felszabadítja a környező tereket az érkező látogatók számára. E gondolat mentén az ágyútorony (rondella) melletti erődfalak részleges megnyitásával új bejáratok és átjárók jöttek létre, amelyek összeköttetést teremtenek a hegy két oldala között, miközben a korábban zárt belső területek is mindenki számára elérhetők. Új belépési pontot is kialakítottak a keleti bástyánál, a Szabadság-szobor mögött.
A Citadellán, a falak védelmében kiépítették a teljes erődfalat követő vízelvezető rendszert, amely elvezeti a csapadékvizet, és segít megőrizni az erőd állapotát. Közben közel 10 ezer négyzetméternyi falazatot tisztítottak meg és újítottak fel, beleértve az ágyútornyot és a lődomb rézsűit is. A süttői és tardosi mészkövek kőrestaurátori felügyelet mellett védőréteget kaptak, ennek célja az, hogy a Citadella még hosszú éveken keresztül ellenálljon az időjárás viszontagságainak.
A projektben a területre összesen
- több mint 10 ezer cserjét,
- százezer évelő és félmilliónál is több hagymás növényt ültettek,
- 128 nagyméretű fa mellett.