Anduril Industries
hadászat
headset
technológia
szemüveg

Egy AI-szemüveg, ami mindent megváltoztat a csatatéren – az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában

A jövő csatatere nemcsak fegyverekről szól: az EagleEye sisak valós időben alakítja át a katonák helyzetértékelését, ám egy kompromittált adatfolyam halálos hibát okozhat. A rendszer gyorsabb célfelderítést és jobb együttműködést ígér, de a terepi megbízhatóság, az üzemidő és a kiberbiztonság még kérdéses. Ameddig az EagleEye headsetek körül ennyi a kérdés, addig egy ígéretes, de kockázatos technológia marad.
Gergely Máté
2025.11.04., 17:32
Fotó: X / Anduril Industries

A 21. század harctere ma már nem csak puska és löveg; a legnagyobb változás az, hogy a központi parancs és a felderítés egyre közelebb húzódik a holttérben harcoló emberhez. Az EagleEye nevű rendszer — az Anduril Industries által fejlesztett, vegyes valóságra (mixed reality) épülő headset — ezt a fordulatot testesíti meg: nem egyszerű képernyő vagy célzóeszköz, hanem egy, a katona szeme elé vetített információs parancsnokság. A kérdés nem az, hogy ez milyen látványos, hanem az, hogy a technika mennyire használható éles körülmények között, és ki lehet az első, aki ezt ténylegesen beveti.

Az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában
Az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában / Fotó: X / Anduril Industries

Az Anduril EagleEye headsetje nem csak egy verzióban létezik: létezik könnyű, szemüvegszerű változata és teljes arcot fedő, ballisztikus védelmet adó sisak is. A kijelzés átlátszó, hullámvezető technológiára épül: a viselő a valós környezetet látja, de fölé rajzolódik az adatréteg: jelölések, navigációs útvonalak, társak észlelt helyzete, illetve a szenzorok által kiszűrt értesítések. A hatás inkább információs réteg, mintsem tolakodó kiterjesztés: a cél a figyelem segítése, nem a elnyomása.

Mindez azonban csak a fizikai rész. A rendszer valódi értéke a szoftverben és a hálózatban rejlik. Az EagleEye a háttérben egy komplex platformmal működik együtt: több forrásból gyűjt adatot – földi kamerák, drónok, radarok, rádiófrekvenciás érzékelők –, és ezeket egyesíti. A beépített mesterséges intelligencia 

az adathalmazból kiszűri a releváns mintákat: mozgó célpontokat, anomáliákat, lehetséges fenyegetéseket. 

Nem automatizálja a döntést, hanem javaslatokat ad, kiemeli a figyelemre érdemes elemeket, és vizuális módon segíti a gyors döntéshozatalt. A katona így nem száraz számokat kap, hanem egyszerű, alkalmazható információt: „Tárgy mozgását észlelték a terep X pontján”, „baráti egység 200 méteren belül” vagy „drón visszahívása indokolt”.

A harmadik és egyben legkritikusabb eleme a rendszernek a kommunikáció. Az EagleEye célja, hogy a viselő egyben egy parancsnoki hálózat része is legyen. A sisak valós időben közvetíti a viselő helyzetét, fogad parancsokat, és képes irányítani pilóta nélküli eszközöket: elindítani, visszahívni, célra küldeni egy drónt. Ez mind rádiós és katonai adatkapcsolatokon keresztül történik, titkosított csatornákon. 

A gyakorlatban az egyszerű gesztus vagy hangutasítás elegendő lehet egy drón küldéséhez, miközben a sisakon megjelenő kép visszajátszásával a parancsnok is látja, mi történik. Ez a képesség rendkívül erős, ugyanakkor rögtön felveti a megbízhatóság és a biztonság kérdését: ha a hálózat sérül, a viselő információs elszigeteltségben marad, vagy rosszabb esetben hamis adatok alapján hoz döntést.

A Samsung méregdrága XR-szemüveggel koronázhatja meg az évet

A Samsung az idei év egyik legnagyobb dobására készül: bemutatja első XR-szemüvegét, a Project Moohangot , mellyel nyíltan az Apple Vision Pro babérjaira tör. A dél-koreai óriás ezzel nemcsak az AR-VR-piacra tér vissza, hanem új szintre emelheti a valóság és a digitális világ összefonódását. A Project Moohang a várakozások szerint minden eddigi árrekordot megdönthet – és akár a Samsung legsikeresebb évét is megkoronázhatja.

Kimondottan hasznos az EagleEye, de csak ha megfelelően működik

A taktikai alkalmazásban az EagleEye előnyei nyilvánvalóak. Felderítő járőrök gyorsabban és pontosabban tudnak célokat azonosítani; tűzvezetés esetén a céladatok megosztása felgyorsítja az együttműködést a tüzérséggel és a légi támogatással; városi harcban a belső helyiségek, zavaró tereptárgyak kezelése könnyebb, ha a csapatvezető látja minden tag helyzetét. Egy-egy egységnél tehát növekedhet a hatékonyság és csökkenhet a baráti tűz kockázata – feltéve, hogy az adatok pontosak és időben érkeznek.

A kockázatok azonban legalább ennyire valósak. A hasonló projekteknél gyakran derültek ki ergonómiai hiányosságok, rövid üzemidő vagy szoftveres instabilitás: egy bemutatón jól működő eszköz nem feltétlenül bírja a poros, hideg, zajos valóságot hetekig-hónapokig. Kiberbiztonsági szempontból pedig a helyzet még súlyosabb: 

egy kompromittált adatfolyam hamis céljelzéseket vagy téves koordinátákat juttathat a katonához, ezek olyan hibák, melyek életeket követelnek. 

Etikai és jogi kérdések is felmerülnek: az MI-támogatás határainak meghúzása, a felelősség megoszlása és az emberi döntés végső szerepe mind fontosak, de kevés helyen rendezettek teljesen.

Természetesen az Egyesült Államokban használhatják először az EagleEye-t

Mindezek alapján az amerikai hadsereg tűnik a legvalószínűbb első felhasználónak:

  • az Egyesült Államok országos költségvetése, kutatási keretei és a haditechnikai beszerzési mechanizmusai lehetővé teszik, hogy pilotprogramokban és kísérleti alakulatoknál gyorsan terjesszék az új rendszereket.
  • A NATO-szövetségesek – különösen az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada – követhetik, ha a megoldás bizonyítja terepi értékét, és ha a politikai döntéshozók, valamint a beszállítói láncok képesek a szükséges biztonsági garanciákat megadni.

Végső soron az EagleEye jó példa arra, hogy a technológiai fejlődés hol tart ma: a lehetőség forradalmi, de a gyakorlati bevezetés aprólékos, unalmas munka – sok teszt, javítás és protokoll. A bemutatók látványosak, a haszon potenciálisan nagy, de a siker kulcsa az, hogy a rendszer képes legyen hónapokon át, valós körülmények között, megbízhatóan működni, miközben a biztonsági réseket és az etikai kérdéseket is rendezik. Addig az EagleEye egy ígéretes, erős eszköz marad, mely helyettünk még nem dönt – és ez így rendben is van.

