Kína a németekkel együtt a japán autógyártókat is letolja a pályáról: itt a hibrid forradalom, amelyben a BYD nem kap lapot

Kína már uralja az elektromos autók és a tölthető (plug-in) hibridek világpiacát, azonban a harmadik új generációs hajtástípusnál még a mindig a japánok vezetnek. Nem kicsit – nagyon. A benzines hibridek (HEV) kategóriájáról van szó, ahol a Toyota, a Honda és a Nissan együttes részesedése több mint 70 százalékos volt tavaly az S&P Global Mobility adatai szerint. Ehhez képest hatalmas hendikeppel kell indulniuk a kínai gyártóknak, melyek az idei első negyedévben összesen 228 ezer hibridet adtak el.

A hibrid kategória úttörője, a Toyota Prius számára is fejfájást okozhatnak a kínai riválisok / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Ez a szegmens mindössze 4 százalékos részarányt képvisel a teljes kínai személyautó-értékesítésben. Természetesen nem a kínai mérnökök tudása hiányzik a hibrid autók népszerűsödéséhez, hiszen ők már igazolták a technológiai felkészültségüket, inkább arról van szó, hogy a pekingi gazdaság- és környezetpolitikai előírások nem tették lehetővé a hajtáslánc elterjedését.

A kínai kormány mostoha sorsot szánt a hibrideknek

Peking az autóvásárlási támogatásokkal az elektromos átállást favorizálta, a villanyautók és a tölthető hibridek beszerzését tette prioritássá. Hibrideket lehetett ugyan eddig is gyártani, de a vevőknek a teljes árat ki kellett fizetniük, s a zöld rendszámmal járó kiváltságoktól is elestek, nem is szólva az adómentességről.

A malmok azonban Pekingben is őrölnek, ha nem is eszeveszett tempóban. A hatóságok előírták a belső égésű motorokhoz ragaszkodó gyártók számára, hogy 2030-től száz kilométerenként csak 3,3 liternél alacsonyabb átlagfogyasztású személyautó-modelleket dobhatnak piacra. Ezt pedig csak a hibridek tudják, így a cégeknek váltaniuk kell.

Ezt teszi az egyik legnagyobb autóipari csoport, a Geely Automobile, amely a napokban már be is mutatott két, az új generációs hibridplatformjára épített modellt.

Méghozzá 2,2 literes átlagfogyasztást ígérve, ami 12 százalékkal jobb az évtizedek óta a hibrid iparág standardjának számító Toyota Prius legújabb változatának benzinigényétől. A Geely nem úttörő e téren,

a Guangzhou Automobile Group (GAC),

a Great Wall Motor,

a Changan

és a Chery Automobile

szintén előállt a saját, aktualizált hibrid technológiáját megtestesítő modelljével. A GAC szerint rendszerük az elektromos járművekhez hasonló vezetési élményt nyújt anélkül, hogy töltő-infrastruktúrára szükségük lenne.