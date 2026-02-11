Nagy ország, nagy baj: a kínai kocsik kényszerből Európába rajzanak, Szegeden ezt már sejtették

Nem épp az utóbbi évek legintenzívebb időszakát éli a kínai autópiac, legalábbis erre utal a januárban a kereskedelemnek átadott autók száma, ami 3,2 százalékos visszaesést jelez, ez 2,346 millió járművet jelent, amelyeket a gyártók kiszállítottak a viszonteladóknak, illetve átadtak az exportőröknek. Ennek a mennyiségnek a 40 százalékát az új generációs, azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos autókat összefogó NEV-kategória adta.

A Geely a BYD mögött a második legnagyobb kínai NEV-gyártó / Fotó: RACHEN SAGEAMSAK

Az exporttal nem is lennének bajok, a hazai fogyasztás viszont megzakkant a világ legnagyobb autópiacán – erről tanúskodik a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) szerdán publikált statisztikája. Ez mindig eltér a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) összesítésétől, mivel előbbi tartalmazza a haszonjárműveket is, utóbbi pedig a végfelhasználók, magyarul az autóvásárlók által átvett személyautók számát tartja csak nyilván.

Furcsa dolgok történnek a kínai piacon

A CAAM januári kimutatása szerint 945 ezer NEV-jármű került a kereskedőkhöz és exportőrökhöz, azaz tavaly március óta ez a szám először esett az egymilliós lélektani határ alá.

A kínai piacra szánt NEV-autók 643 ezres száma éves alapon 18,9 százalékos visszaesést takar, decemberhez képest viszont 54,4 százalékos a csökkenés, amit részben az előrehozott vásárlásokkal lehet indokolni, meg az örökzöld magyarázattal, a szezonális hatásokkal, hiszen az év végén felpörgő értékesítés után a január nyugodtabb szokott lenni. Igaz, nem ennyire.

Szakértők a jelentős eltérést egyrészt a NEV-autók vásárlási adókedvezményének múlt év végével hatályos megvonásával magyarázzák. Peking a minden más autóra vonatkozó 10 százalékos közteher megfizetés alól már nem mentesíti őket, csak annyi a kedvezményük, hogy 5 százalékot kell utánuk leróni.

Az export felpörgetése oldhatja a gondokat

A kormányzati szándék nem elsősorban a költségvetési bevételek növelését szolgálta, hanem egyfajta piacbefolyásoló tényezőként terelgeti a vásárlókat és az autógyártókat egy fenntarthatóbb motorizáció irányába. A piac fejlődési dinamikája már-már ijesztő, jelentős mértékű kihasználatlan gyártókapacitások nyomasztják a szektort, az öngyilkos árversenyről már nem is szólva.