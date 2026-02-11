Deviza
autóipar
Kínai Autógyártók Szövetség
autóexport
Kína

Nagy ország, nagy baj: a kínai kocsik kényszerből Európába rajzanak, Szegeden ezt már sejtették

Kínában az egymilliót sem érte el az új generációs autók januári forgalma. A kereskedőkhöz ötödével kevesebb villanyautó és tölthető hibrid érkezett, amit az áremelkedéssel és a szezonális hatásokkal lehet ideig-óráig magyarázni, de a kínai autóipar gondjai ennél mélyebben gyökereznek.
Kriván Bence
2026.02.11, 20:20

Nem épp az utóbbi évek legintenzívebb időszakát éli a kínai autópiac, legalábbis erre utal a januárban a kereskedelemnek átadott autók száma, ami 3,2 százalékos visszaesést jelez, ez 2,346 millió járművet jelent, amelyeket a gyártók kiszállítottak a viszonteladóknak, illetve átadtak az exportőröknek. Ennek a mennyiségnek a 40 százalékát az új generációs, azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos autókat összefogó NEV-kategória adta.

geely kínai autóipar
A Geely a BYD mögött a második legnagyobb kínai NEV-gyártó / Fotó: RACHEN SAGEAMSAK

Az exporttal nem is lennének bajok, a hazai fogyasztás viszont megzakkant a világ legnagyobb autópiacán – erről tanúskodik a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) szerdán publikált statisztikája. Ez mindig eltér a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) összesítésétől, mivel előbbi tartalmazza a haszonjárműveket is, utóbbi pedig a végfelhasználók, magyarul az autóvásárlók által átvett személyautók számát tartja csak nyilván.

Furcsa dolgok történnek a kínai piacon 

A CAAM januári kimutatása szerint 945 ezer NEV-jármű került a kereskedőkhöz és exportőrökhöz, azaz tavaly március óta ez a szám először esett az egymilliós lélektani határ alá. 

A kínai piacra szánt NEV-autók 643 ezres száma éves alapon 18,9 százalékos visszaesést takar, decemberhez képest viszont 54,4 százalékos a csökkenés, amit részben az előrehozott vásárlásokkal lehet indokolni, meg az örökzöld magyarázattal, a szezonális hatásokkal, hiszen az év végén felpörgő értékesítés után a január nyugodtabb szokott lenni. Igaz, nem ennyire.

Szakértők a jelentős eltérést egyrészt a NEV-autók vásárlási adókedvezményének múlt év végével hatályos megvonásával magyarázzák. Peking a minden más autóra vonatkozó 10 százalékos közteher megfizetés alól már nem mentesíti őket, csak annyi a kedvezményük, hogy 5 százalékot kell utánuk leróni. 

Az export felpörgetése oldhatja a gondokat

A kormányzati szándék nem elsősorban a költségvetési bevételek növelését szolgálta, hanem egyfajta piacbefolyásoló tényezőként terelgeti a vásárlókat és az autógyártókat egy fenntarthatóbb motorizáció irányába. A piac fejlődési dinamikája már-már ijesztő, jelentős mértékű kihasználatlan gyártókapacitások nyomasztják a szektort, az öngyilkos árversenyről már nem is szólva. 

A SAIC Európának szánt márkája, az MG Magyarországon is a kínai gyártók élmezőnyében szerepel / Fotó: AFP

Az az elképzelés indokoltnak tűnik, hogy az ágazat verseny- és életképességét fenntartva a plusz mennyiséget exportálják, de ennek is lesznek korlátai. Most januárban a NEV-autók exportja megközelítette a 302 ezret, ami duplázást jelent az egy évvel korábbihoz, és fél százalékos pluszt tavaly decemberhez viszonyítva. 

Elektromosokból 202 ezer, plug-in hibridekből 99 ezer fogyott. A NEV-export immár 2024 novembere óta folyamatosan dönti a rekordokat, de a külpiacokon még a benzines autók viszik a prímet: ezekből 379 ezer talált külföldön gazdára, 45 százalékkal több a bázisidőszakinál.

Ami a gyártók közötti versenyt illeti, a NEV-autók alapján a januári értékesítési rangsor a következőképpen alakult:

  1. a Szegeden gyárat építő BYD 205 518 darab
  2. Geely 124 252 darab
  3. SAIC 85 374 darab
  4. Chery 52 131 darab
  5. Changan 36 600 darab.

Új piaci stratégiával hódít a BYD: gondolkozz kicsiben!

A vezető kínai elektromosautó-gyártó, a BYD gyorsan tervezi bővíteni japán értékesítését, méghozzá érdekes stratégiával: olyan apró szalonokkal, ahol mindössze egy-két autót állítanak ki. A cég már rendelkezik kereskedésekkel a szigetország nagyvárosaiban, de idén nagyobb szeletet akar kihasítani a világ negyedik legnagyobb autópiacából azzal, hogy kicsiben gondolkodik.

 

