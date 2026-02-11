Nagy ország, nagy baj: a kínai kocsik kényszerből Európába rajzanak, Szegeden ezt már sejtették
Nem épp az utóbbi évek legintenzívebb időszakát éli a kínai autópiac, legalábbis erre utal a januárban a kereskedelemnek átadott autók száma, ami 3,2 százalékos visszaesést jelez, ez 2,346 millió járművet jelent, amelyeket a gyártók kiszállítottak a viszonteladóknak, illetve átadtak az exportőröknek. Ennek a mennyiségnek a 40 százalékát az új generációs, azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos autókat összefogó NEV-kategória adta.
Az exporttal nem is lennének bajok, a hazai fogyasztás viszont megzakkant a világ legnagyobb autópiacán – erről tanúskodik a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) szerdán publikált statisztikája. Ez mindig eltér a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) összesítésétől, mivel előbbi tartalmazza a haszonjárműveket is, utóbbi pedig a végfelhasználók, magyarul az autóvásárlók által átvett személyautók számát tartja csak nyilván.
Furcsa dolgok történnek a kínai piacon
A CAAM januári kimutatása szerint 945 ezer NEV-jármű került a kereskedőkhöz és exportőrökhöz, azaz tavaly március óta ez a szám először esett az egymilliós lélektani határ alá.
A kínai piacra szánt NEV-autók 643 ezres száma éves alapon 18,9 százalékos visszaesést takar, decemberhez képest viszont 54,4 százalékos a csökkenés, amit részben az előrehozott vásárlásokkal lehet indokolni, meg az örökzöld magyarázattal, a szezonális hatásokkal, hiszen az év végén felpörgő értékesítés után a január nyugodtabb szokott lenni. Igaz, nem ennyire.
Szakértők a jelentős eltérést egyrészt a NEV-autók vásárlási adókedvezményének múlt év végével hatályos megvonásával magyarázzák. Peking a minden más autóra vonatkozó 10 százalékos közteher megfizetés alól már nem mentesíti őket, csak annyi a kedvezményük, hogy 5 százalékot kell utánuk leróni.
Az export felpörgetése oldhatja a gondokat
A kormányzati szándék nem elsősorban a költségvetési bevételek növelését szolgálta, hanem egyfajta piacbefolyásoló tényezőként terelgeti a vásárlókat és az autógyártókat egy fenntarthatóbb motorizáció irányába. A piac fejlődési dinamikája már-már ijesztő, jelentős mértékű kihasználatlan gyártókapacitások nyomasztják a szektort, az öngyilkos árversenyről már nem is szólva.
Az az elképzelés indokoltnak tűnik, hogy az ágazat verseny- és életképességét fenntartva a plusz mennyiséget exportálják, de ennek is lesznek korlátai. Most januárban a NEV-autók exportja megközelítette a 302 ezret, ami duplázást jelent az egy évvel korábbihoz, és fél százalékos pluszt tavaly decemberhez viszonyítva.
Elektromosokból 202 ezer, plug-in hibridekből 99 ezer fogyott. A NEV-export immár 2024 novembere óta folyamatosan dönti a rekordokat, de a külpiacokon még a benzines autók viszik a prímet: ezekből 379 ezer talált külföldön gazdára, 45 százalékkal több a bázisidőszakinál.
Ami a gyártók közötti versenyt illeti, a NEV-autók alapján a januári értékesítési rangsor a következőképpen alakult:
- a Szegeden gyárat építő BYD 205 518 darab
- Geely 124 252 darab
- SAIC 85 374 darab
- Chery 52 131 darab
- Changan 36 600 darab.
Új piaci stratégiával hódít a BYD: gondolkozz kicsiben!
A vezető kínai elektromosautó-gyártó, a BYD gyorsan tervezi bővíteni japán értékesítését, méghozzá érdekes stratégiával: olyan apró szalonokkal, ahol mindössze egy-két autót állítanak ki. A cég már rendelkezik kereskedésekkel a szigetország nagyvárosaiban, de idén nagyobb szeletet akar kihasítani a világ negyedik legnagyobb autópiacából azzal, hogy kicsiben gondolkodik.