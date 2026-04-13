Különleges helyszínek, ahol bárki milliós kincsekre bukkanhat

Bár sokakat meglephet: számos olyan hely van a földön, ahol a szerencsések még manapság is igen értékes kincsekre bukkanhatnak. Összeszedtük azokat az úti célokat, ahol – szó szerint – van keresnivalójuk a kincsvadászoknak.
2026.04.13, 09:23
Frissítve: 2026.04.13, 09:38

Indonéziában több olyan hely is van, ahol akár mesés kincsekre is bukkanhatunk. A szigetország egy ősi, tengeri kereskedelmi útvonal mentén fekszik, a gyarmati időkben fűszerközpont is volt. A becslések szerint az idők során több mint 20 ezer hajó veszett oda az indonéz partvidéken, ami rengeteg lehetőséget kínál a kincskeresőknek arany, kerámia és más, ma is jelentős értéket képviselő tárgyak felkutatására. 

Az Express beszámolója szerint a Raja Ampat szigetcsoport korallzátonyai közt érdemes a leginkább hajóroncsok után keresgélni. A Musi folyó környékén pedig, amelyről úgy tartják, hogy a legendás Aranysziget helyszíne, a Srívidzsaja-civilizáció kincsei rejtőzhetnek. A balinéz strandok, mint például Canggu, Seminyak és Nusa Dua, szintén ideálisak a fémdetektorral való keresésre, míg a kincsvadászok a Baluran Nemzeti Parkban második világháborús katonai relikviákra bukkanhatnak.

Kincsvadász / Fotó: 123RF

A Karib-tenger kalózai sorozat rajongói különösen szeretni fogják a kincsvadászatot Antiguán és Barbudán, a Karib-tengeren hajózva és a rejtett öblöket felfedezve újraélhetik a filmes élményt. A parányi, független közép-amerikai szigetország partjainál számos hajó elsüllyedt a gyarmati időkben. Sőt, olyan barlangok is találhatók a területén, mint például Darby-barlangja, amely egykor a kalózok hírhedt búvóhelye volt.

Az olyan erődök, mint a Fort Berkeley és a Fort James is bőven tartogatnak különlegességeket, míg a szigeten található Betty’s Hope ültetvényen a brit cukorkereskedelem tárgyi emlékei – régi érmék, palackok, kerámiák – várják, hogy felfedezzék őket.

Létezik egy nyilvános gyémántbánya, ahol a látogatók megtarthatják a drágaköveket

Míg a legtöbb országban a kincsvadászoknak át kell adniuk a leleteket a kormánynak, addig az Arkansas állambeli Crater of Diamonds Állami Park üdítő kivétel ez alól. A park egy 95 millió éves vulkanikus területen fekszik, ami azt is jelenti, hogy számos ritka gyémánttípust is található itt. Barna, fehér és sárga gyémántra is bukkantak már, de a lelőhelyen gyakoriak az olyan drágakövek és ásványok is, mint az ametiszt, a kvarc, a jáspis vagy az achát, amelyeket szintén megtarthatnak a megtalálóik. A 37 hektáron elterülő bánya rengeteg helyet kínál a kincskeresőknek. Ráadásul a területen 1972 óta 35–75 ezer gyémántot találtak, így a sikeres megtalálás valószínűsége meglehetősen nagy.

