Deviza
EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25% EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 945,51 +1,67% MTELEKOM2 170 +0,92% MOL3 674 +0,38% OTP38 660 +3,03% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 615,24 +1,17% BUX125 945,51 +1,67% MTELEKOM2 170 +0,92% MOL3 674 +0,38% OTP38 660 +3,03% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 615,24 +1,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tengerpart
iparváros
tengerparti város

Kincsvadászok lepték el az Egyesült Királyság egy különös tengerpartját

Az Egyesült Királyság egykor rossz hírű partvidéke mára a kincsvadászok kedvelt helyszíne lett. Seaham városának tengerpartja egészen a 90-es évekig az Egyesült Királyság egyik legmérgezőbb strandja volt, nemrégiben viszont egy több millió fontos projekt visszaállította természetes szépségét. A rehabilitáció ellenére azonban maradtak a homokban értékes tárgyak, amelyekért emberek sokasága kerekedik fel.
VG
2026.03.05, 09:43
Frissítve: 2026.03.05, 10:28

A Newcastle upon Tyne közelében fekvő Seaham egykor virágzó iparváros volt három szénbányával, valamint öntödékkel, téglagyárakkal, forgalmas dokkokkal és vasútvonalakkal. A fő iparágak a szén és a vasipar voltak, de szorosan követte ezeket az üveg- és a téglagyártás is. Egy dolog pedig közös volt az iparágakban: mindegyik hulladéka egyenesen a tengerbe került – számolt be róla az Express. Ennek eredményeképpen a seahami Blast Beach tengerpartja hosszú évtizedeken át tiltott zóna volt, sziklákká magasodó salakhalmokkal, mérgező vegyszerekkel és több kilométer hosszan szennyezett vízzel.

Seaham városának tengerpartja egészen a 90-es évekig az Egyesült Királyság egyik legmérgezőbb strandja volt. Fotó: Shutterstock
Seaham városának tengerpartja egészen a 90-es évekig az Egyesült Királyság egyik legmérgezőbb strandja volt / Fotó: Shutterstock

Mára az egykor rossz hírű tengerpartból a kincsvadászok paradicsoma lett 

A 90-es évek végén a brit kormány elindította a Turning the Tide kezdeményezést, abból a célból, hogy az Egyesült Királyság területén helyreállítsák a súlyosan szennyezett vízpartokat. A seahami Blast Beach mintegy tízmillió fontból újult meg, amelynek során eltávolították a bányászati hulladékot, lebontották az elhagyatott ipari létesítményeket, és megkezdték a víz és a környező területek folyamatos monitorozását. A rehabilitáció részeként növényeket is telepítettek, túraösvényeket alakítottak ki, sőt a város még egy golfpályával is gazdagodott. A hatalmas munkát siker koronázta: a tengerpart újra népszerű célpont lett, és nem csak a helyiek számára. 

A strandot különleges „kövek” után kutató kincsvadászok lepik el. 

Viktoriánus üvegmaradványok borítják ugyanis partot, amelyeket az árapály sodor ki. Ezek a hullámok által simára és kerekre csiszolt üvegek a turisták, gyűjtők és ékszerkészítők nagy kedvencei. A szóban forgó üvegdarabok John Candlish vállalkozó 1853-ban alapított üveggyárából származnak, mely működése alatt – a többi üzemhez hasonlóan – a tengerbe juttatta a hulladékát.

Noha a seahami Blast Beach mára biztonságosnak mondható, a heves esőzések vagy viharok után azonban még mindig látható a szennyezett múlt nyoma: rozsdavörös vízmedencék emlékeztetnek az egykor mérgező strandra.

További képekért kattintson az Origo oldalára!

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu