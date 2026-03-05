Kincsvadászok lepték el az Egyesült Királyság egy különös tengerpartját

A Newcastle upon Tyne közelében fekvő Seaham egykor virágzó iparváros volt három szénbányával, valamint öntödékkel, téglagyárakkal, forgalmas dokkokkal és vasútvonalakkal. A fő iparágak a szén és a vasipar voltak, de szorosan követte ezeket az üveg- és a téglagyártás is. Egy dolog pedig közös volt az iparágakban: mindegyik hulladéka egyenesen a tengerbe került – számolt be róla az Express. Ennek eredményeképpen a seahami Blast Beach tengerpartja hosszú évtizedeken át tiltott zóna volt, sziklákká magasodó salakhalmokkal, mérgező vegyszerekkel és több kilométer hosszan szennyezett vízzel.

Seaham városának tengerpartja egészen a 90-es évekig az Egyesült Királyság egyik legmérgezőbb strandja volt / Fotó: Shutterstock

Mára az egykor rossz hírű tengerpartból a kincsvadászok paradicsoma lett

A 90-es évek végén a brit kormány elindította a Turning the Tide kezdeményezést, abból a célból, hogy az Egyesült Királyság területén helyreállítsák a súlyosan szennyezett vízpartokat. A seahami Blast Beach mintegy tízmillió fontból újult meg, amelynek során eltávolították a bányászati hulladékot, lebontották az elhagyatott ipari létesítményeket, és megkezdték a víz és a környező területek folyamatos monitorozását. A rehabilitáció részeként növényeket is telepítettek, túraösvényeket alakítottak ki, sőt a város még egy golfpályával is gazdagodott. A hatalmas munkát siker koronázta: a tengerpart újra népszerű célpont lett, és nem csak a helyiek számára.

A strandot különleges „kövek” után kutató kincsvadászok lepik el.

Viktoriánus üvegmaradványok borítják ugyanis partot, amelyeket az árapály sodor ki. Ezek a hullámok által simára és kerekre csiszolt üvegek a turisták, gyűjtők és ékszerkészítők nagy kedvencei. A szóban forgó üvegdarabok John Candlish vállalkozó 1853-ban alapított üveggyárából származnak, mely működése alatt – a többi üzemhez hasonlóan – a tengerbe juttatta a hulladékát.

Noha a seahami Blast Beach mára biztonságosnak mondható, a heves esőzések vagy viharok után azonban még mindig látható a szennyezett múlt nyoma: rozsdavörös vízmedencék emlékeztetnek az egykor mérgező strandra.

További képekért kattintson az Origo oldalára!