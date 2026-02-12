Még a világ legnagyobb áruházlánca is árulhat hamisítványokat?

Az Estée Lauder állítása szerint a Walmart hamisított termékeket árult weboldalán keresztül, amelyek márkajelzése megegyezett a Tom Ford és a Le Labo parfümökével, a Clinique és a La Mer bőrkrémjeivel, valamint az Aveda hajkeféivel – számolt be az Origo.

Az Estée Lauder beperelte a Walmartot / Fotó: WANG GANG

Milyen bírósági ítélettel lenne elégedett az Estée Lauder?

A Reuters cikke szerint az Estée Lauder a periratban az áruházlánccal szemben többek között védjegybitorlást, hamisítást és hamis eredetmegjelölést jelölt meg vádpontként.

A kozmetikai cég meg nem határozott összegű pénzbeli kártérítést és bírósági végzést követel, amely megtiltja a Walmartnak az állítólagos hamisítványok értékesítését.

A kereset szerint a Walmart „nagyon keveset tesz annak érdekében, hogy csak engedélyezett és eredeti termékek legyenek elérhetők” a weboldalán, ami oda vezetett, hogy hamisítványokat árulnak, és ezzel megtévesztik a fogyasztókat. További érdekességeket ide kattintva olvashat a témában.