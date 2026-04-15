A nagy európai légitársaság sorban törli budapesti járatait

Folytatódik a sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál: a légiutas-kísérők szerdától újabb kétnapos munkabeszüntetést hirdettek. A bér- és munkakörülmények miatt zajló tiltakozás ismét komoly fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben. A Lufthansa várhatóan több budapesti járatát törli.
VG/MTI
2026.04.15, 09:08

Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

Folytatódik a sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál
Folytatódik a sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál / Fotó: Alex Kraus

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol. A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg.

Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is.

A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.

Mint lapunk is beszámolt róla, hétfőtől a légiutas-kísérők után a pilóták is munkabeszüntetéssel tiltakoznak. Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait is a sztrájk miatt. A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45-kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Lufthansa pilótái két napig sztrájkoltak, ezért a keddi budapesti járatokat is törölték.

A múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
