Újabb hatalmas sztrájk bénítja meg Európa légiközlekedését – nem szállnak fel az egyik legnagyobb légitársaság repülői, budapesti járatokat is töröltek

Éjfélkor sztrájkba léptek a német Lufthansa légitársaság légiutas-kísérői – jelentette be a munkabeszüntetést kezdeményező UFO szakszervezet szóvivője. A mintegy 20 ezer légiutas-kísérő a tervek szerint péntek este tíz óráig nem veszi föl a munkát.

A szakszervezet azért hirdetett sztrájkot, mert nem sikerült tető alá hozni a kollektív bérmegállapodást. Ezen kívül holtpontra jutottak a CityLine regionális leányvállalat integrálásáról szóló tárgyalások a Lufthansa City Airlines nevű új vállalatba, ami az érdekvédelmi szervezet szerint akár 800 munkahely elvesztését is okozhatja.

A mostani az idei harmadik nagyobb sztrájk Németország legnagyobb légitársaságánál.

Frankfurtban, a légitársaság legnagyobb csomópontjában a Lufthansa nagyjából 350 tervezett pénteki indulásának mintegy 75 százalékát törölték. Az érkező gépekkel is hasonló a helyzet.

„Ez a helyzet elkerülhető lett volna – a felelősség a Lufthansa kezében van, amely eddig még tárgyalásra alkalmas javaslatot sem tudott előadni” – nyilatkozta a Reutersnek Joachim Vázquez Bürger, az UFO vezetője. A szakszervezet elvárásai közé tartozott a műszakok kiszámíthatóbbá tétele és a hosszabb felmondási idő.

A Lufthansa szóvivője, Martin Leutke elnézést kért az utasoktól a kényelmetlenségért, az UFO sztrájkját pedig aránytalannak nevezte. A Lufthansa felszólította a szakszervezetet, hogy folytassák a tárgyalásokat.

