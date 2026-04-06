Elégetett milliók: a luxusipar sötét titka

A luxusipar nem a környezettudatosságról ismert, de az egyik legellentmondásosabb gyakorlata az évtizedeken át tartó eladatlan termékek megsemmisítése volt. Olyan szereplők, mint a Burberry, a Louis Vuitton vagy a Richmont csoport tudatosan kerülték a leárazásokat, mert azok gyengítették volna a márkák exkluzivitását, pontosabban annak illúzióját.

A luxusipar több tonna terméket égetett el évente / Fotó: Arjunisme / Shutterstock

Az elgondolás mögött alapvetően egy egyszerű logika állt. Abban az esetben, ha egy több ezer eurós táska, óra vagy ruha később fél áron elérhetővé válik, az rombolja a presztízst és csökkenti a vásárlók fizetési hajlandóságát.

Az igazi botrány 2018-ban tört ki

A legfelkapottabb eset 2018-ban került nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy a Burberry 2017-ben 28,6 millió font, vagyis több mint 10 milliárd forint értékben égetett el termékeket. Bevallása szerint ehhez speciális égetőműveket használt, lényegében hatalmas máglyákat és kemencéket – erről a BBC oldalán olvashatunk részletesebben.

A háttérben nemcsak márkaépítési, hanem gazdasági és adózási szempontok is szerepet játszottak. Bizonyos országokban – például az Egyesült Államokban – a megsemmisített, el nem adott importtermékek után vámvisszatérítés volt igényelhető, ami még inkább ösztönözte ezt a gyakorlatot. Így paradox módon előfordult, hogy pénzügyileg jobban megérte elégetni az árut, mint leárazni vagy akár adományozni. Ez a rendszer hosszú ideig fenntartotta a túltermelés és a pazarlás spirálját a divatiparban.

Égetés vagy visszavásárlás?

A Richemont csoport – amely többek között a Cartier, a Piaget és a Vacheron Constantin tulajdonosa – egy még kevésbé látványos, de annál jelentősebb módszert alkalmazott a luxuspiac kontrollálására. Kevésbé drasztikus lépésnek bizonyult a készletek visszavásárlása. A The Guardian beszámolója szerint a vállalat két év alatt több mint 400 millió font értékben vásárolta vissza saját óráit a hivatalos viszonteladóktól, majd ezeket a darabokat kivonta a piacról, sok esetben meg is semmisítette.

A Burberry-botrány hozta el a fordulópontot. Erős társadalmi és környezetvédelmi nyomás nyomás nehezedett ezután a szektorra. A közvélemény és a befektetők egyre inkább fenntarthatatlannak és etikátlannak látták a több tízmilliós értékű készletek megsemmisítését. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió betiltotta a az eladatlan ruházati cikkek és lábbelik megsemmisítését. A döntés mögött nemcsak a botrány húzódott meg. Európában évente a textíliák 4–9 százaléka végzi hulladékként, mintegy 5,6 millió tonna szén-dioxidot kibocsátva.