Ezt nem láttuk jönni: rákapott a luxusra a Z generáció – úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap

A luxus fogalma átalakulóban van. A Z generáció egyre nagyobb vásárlóerővel lép be a piacra, miközben a fiatalok az új termékek helyett egyre gyakrabban a resale platformokon keresik az ikonikus darabokat.
Werderits Ivett
2026.03.08, 17:44

A Z generáció 2030-ra meghódíthatja a luxuspiacot. Igaz, hogy nem egyedül, hanem az Y generáció segítségével. Jelenleg globálisan a piac ötödét uralja a Gen Z, de ennek ellenére sokszor a márkák elfelejtik, hogy ez a korosztály is jelentős vásárlóerővel rendelkezik. 

Hong,Kong,,China,-,December,06,,2023:,Coach,Products,On Z generáció
Ezt nem láttuk jönni: rákapott a luxusra a Z generáció – úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap / Fotó: Sorbis / Shutterstock

A státuszszimbólum mellett egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, az értékállóság és a márka identitása is. A nemzetközi trendek Magyarországon is érezhetőek, de a hazai Z generáció saját preferenciákkal és márkákkal alakítja a piacot.

A vadászat élménye

A gazdasági helyzet és a növekvő árak miatt a korosztály világszerte rákapott a resale ízére, vagyis a másodkézből származó luxuscikkek piacára. Ebben az esetben nem csak az a szempont, hogy olcsóbban juthatnak hozzá az ikonikus és álomszerű darabokhoz, hanem a vadászat élménye is: a ritka, nehezen beszerezhető modellek felkutatása, az egyedi darabok megtalálása és az a tudat, hogy egy jó vétellel akár később még értékesebbé váló terméket sikerült megszerezniük. A resale piac így nem csupán spórolási lehetőség, hanem tudatos befektetési döntés is lett – a resale helyzetéről a Business of Fashion ír.

A Z generációnak fontos a hazai divat

A fenntarthatósági szempontok miatt a vásárlók számára egyre fontosabb, hogy egy-egy luxusdarab hosszú távon is értéket képviseljen. A magyar márkák közül jó példa erre a Nanushka, amely működését a körforgásos gazdaság elvei mentén alakítja. A márka több nemzetközi resale platformmal is partnerségben áll, így támogatja, hogy termékei a másodlagos piacon is tovább éljenek. 

Emellett a gyártási folyamatokban is hangsúlyt kap az újrahasznosítás, valamint a termékek élettartamának meghosszabbítása. A Nanushka a SOJO nevű céggel együttműködve ruhajavítási szolgáltatásokat kínál és bizonyos darabokat bérbeadásra is elérhetővé tesz. Ez a modell nemcsak a fenntarthatóságot erősíti, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a márka termékei hosszabb ideig maradjanak használatban – a Nanushka oldalán erről részletesebben is olvashatunk. 

Honnan tudod, hogy igazi?

A másodkézből származó divatcikkek is egyre inkább bekerülnek a digitális és mesterséges intelligenciára épülő körforgásba. Több nagy luxusmárka – például a Louis Vuitton, a Dior, a Prada vagy a Cartier – digitális azonosítóval látja el termékeit, amelyeket blockchainen, vagyis egy megváltoztathatatlan digitális nyilvántartásban rögzítenek. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárlók a termék teljes „élettörténetét”, az eredetiségtől a tulajdonosváltásokig, könnyen ellenőrizhessék – írja a Trulux.

A rúzsindex szerepe

A rúzsindex (lipstick index) egy gazdasági elmélet, amely szerint gazdasági visszaesés idején nő a rúzsok és más úgynevezett „elérhető luxuscikkek” iránti kereslet. A jelenség mögött az áll, hogy a fogyasztók a drágább termékek – például autók vagy luxustáskák – helyett kisebb, megfizethetőbb örömökkel kényeztetik magukat, mint egy rúzs vagy egy táskadísz. Az elmúlt időszakban ez a trend is jól látható volt, amelyből a Miu Miu különösen profitált, mivel a táskadíszek a Z generáció körében rendkívül népszerűvé váltak.

