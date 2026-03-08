A Z generáció 2030-ra meghódíthatja a luxuspiacot. Igaz, hogy nem egyedül, hanem az Y generáció segítségével. Jelenleg globálisan a piac ötödét uralja a Gen Z, de ennek ellenére sokszor a márkák elfelejtik, hogy ez a korosztály is jelentős vásárlóerővel rendelkezik.

Ezt nem láttuk jönni: rákapott a luxusra a Z generáció – úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap / Fotó: Sorbis / Shutterstock

A státuszszimbólum mellett egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, az értékállóság és a márka identitása is. A nemzetközi trendek Magyarországon is érezhetőek, de a hazai Z generáció saját preferenciákkal és márkákkal alakítja a piacot.

A vadászat élménye

A gazdasági helyzet és a növekvő árak miatt a korosztály világszerte rákapott a resale ízére, vagyis a másodkézből származó luxuscikkek piacára. Ebben az esetben nem csak az a szempont, hogy olcsóbban juthatnak hozzá az ikonikus és álomszerű darabokhoz, hanem a vadászat élménye is: a ritka, nehezen beszerezhető modellek felkutatása, az egyedi darabok megtalálása és az a tudat, hogy egy jó vétellel akár később még értékesebbé váló terméket sikerült megszerezniük. A resale piac így nem csupán spórolási lehetőség, hanem tudatos befektetési döntés is lett – a resale helyzetéről a Business of Fashion ír.

A Z generációnak fontos a hazai divat

A fenntarthatósági szempontok miatt a vásárlók számára egyre fontosabb, hogy egy-egy luxusdarab hosszú távon is értéket képviseljen. A magyar márkák közül jó példa erre a Nanushka, amely működését a körforgásos gazdaság elvei mentén alakítja. A márka több nemzetközi resale platformmal is partnerségben áll, így támogatja, hogy termékei a másodlagos piacon is tovább éljenek.

Emellett a gyártási folyamatokban is hangsúlyt kap az újrahasznosítás, valamint a termékek élettartamának meghosszabbítása. A Nanushka a SOJO nevű céggel együttműködve ruhajavítási szolgáltatásokat kínál és bizonyos darabokat bérbeadásra is elérhetővé tesz. Ez a modell nemcsak a fenntarthatóságot erősíti, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a márka termékei hosszabb ideig maradjanak használatban – a Nanushka oldalán erről részletesebben is olvashatunk.

Honnan tudod, hogy igazi?

A másodkézből származó divatcikkek is egyre inkább bekerülnek a digitális és mesterséges intelligenciára épülő körforgásba. Több nagy luxusmárka – például a Louis Vuitton, a Dior, a Prada vagy a Cartier – digitális azonosítóval látja el termékeit, amelyeket blockchainen, vagyis egy megváltoztathatatlan digitális nyilvántartásban rögzítenek. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárlók a termék teljes „élettörténetét”, az eredetiségtől a tulajdonosváltásokig, könnyen ellenőrizhessék – írja a Trulux.