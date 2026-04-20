Máris itt az újabb olajárrobbanás, továbbra is idegesek a befektetők az iráni háború miatt
A Brent nyersolaj határidős jegyzései több mint 5 százalékkal emelkedtek hétfőn, és áttörték a 95 dolláros hordónkénti szintet. A drágulást a Közel-Keleten ismét fellángolt geopolitikai feszültségek okozták.
Az áremelkedés közvetlen előzménye az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az amerikai haditengerészet tüzet nyitott és elfogott egy iráni zászló alatt hajózó teherhajót az Ománi-öbölben. A hajó figyelmen kívül hagyta a megállásra felszólító parancsot, miközben a Hormuzi-szoroson kívüli irányba tartott.
Iráni részről szintén jelentettek hajók elleni támadásokat, miután Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, azzal érvelve, hogy az amerikai blokád sérti a korábban kötött fegyverszüneti megállapodást. A feszültségek újbóli kiéleződése ellenére Trump azt közölte, hogy amerikai tárgyalók hétfőn Pakisztánba indulnak a béketárgyalások következő fordulójára.
A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli–iráni háború részei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át. A pénteki fegyverszünet híre ideiglenes enyhülést hozott, ám
az amerikai blokád fenntartása és az iráni ellenlépések miatt a megállapodás törékenynek bizonyult.
A tartós konfliktus eddig példátlan energiaellátási sokkot okozott a világpiacon: jelentős olajszállítmányok maradtak ki, ami növelte az inflációs nyomást több országban, és aggodalmakat váltott ki a globális gazdasági lassulás lehetőségével kapcsolatban. A szoros kapcsán fontos megemlíteni, hogy jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.
- A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
- Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jócskán visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
- Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.
Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.