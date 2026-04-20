Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27% EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 376,88 -0,32% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 170 +1,97% OTP44 030 -1,86% RICHTER12 980 -1,31% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,82 -0,84% BUX138 376,88 -0,32% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 170 +1,97% OTP44 030 -1,86% RICHTER12 980 -1,31% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,82 -0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Egyesült Államok
olajárak
Közel-Kelet
olaj
Irán

Máris itt az újabb olajárrobbanás, továbbra is idegesek a befektetők az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentése egy iráni teherhajó elfogásáról és Irán válasza azonnal felborította az olajpiacot. A Brent nyersolaj hétfőn több mint ötszázalékos emelkedéssel indította a hetet, miközben a Hormuzi-szoros forgalma ismét leállt.
VG
2026.04.20, 06:30
Frissítve: 2026.04.20, 08:17

A Brent nyersolaj határidős jegyzései több mint 5 százalékkal emelkedtek hétfőn, és áttörték a 95 dolláros hordónkénti szintet. A drágulást a Közel-Keleten ismét fellángolt geopolitikai feszültségek okozták.

Price Chart - Pumpjacks Nőtt az olaj ára, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost, Trump pedig bejelentette egy hajó elfogását
A Közel-Keleten kiújultak a feszültségek az amerikai–iráni konfliktusban, így ismét nőtt az olaj ára / Fotó: NurPhoto via AFP

Az áremelkedés közvetlen előzménye az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az amerikai haditengerészet tüzet nyitott és elfogott egy iráni zászló alatt hajózó teherhajót az Ománi-öbölben. A hajó figyelmen kívül hagyta a megállásra felszólító parancsot, miközben a Hormuzi-szoroson kívüli irányba tartott. 

Iráni részről szintén jelentettek hajók elleni támadásokat, miután Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, azzal érvelve, hogy az amerikai blokád sérti a korábban kötött fegyverszüneti megállapodást. A feszültségek újbóli kiéleződése ellenére Trump azt közölte, hogy amerikai tárgyalók hétfőn Pakisztánba indulnak a béketárgyalások következő fordulójára.

A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli–iráni háború részei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át. A pénteki fegyverszünet híre ideiglenes enyhülést hozott, ám 

az amerikai blokád fenntartása és az iráni ellenlépések miatt a megállapodás törékenynek bizonyult.

A tartós konfliktus eddig példátlan energiaellátási sokkot okozott a világpiacon: jelentős olajszállítmányok maradtak ki, ami növelte az inflációs nyomást több országban, és aggodalmakat váltott ki a globális gazdasági lassulás lehetőségével kapcsolatban. A szoros kapcsán fontos megemlíteni, hogy jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

  • A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
  • Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jócskán visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
  •  Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.

Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
