Már csak ez hiányzott: kilőtt az olaj ára kora reggel, újból berobbant az energiaválság – óriási nyomás alatt a védett üzemanyagár

Az olajárak ismét hordónként 100 dollár fölé ugrottak hétfőn reggel, a kereskedés nyitásakor, miután vasárnap megszakadtak a tárgyalások az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának tervét.

Megint hordónkénti 100 dollár fölött az olajárak / Fotó: Shutterstock

Az irányadó Brent kőolaj ára 7 százalékkal 102,16 dollárra emelkedett, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 8,5 százalékkal 104,82 dollárra ugrott. Az olajkereskedők újfent arra figyelmeztettek, hogy egy elhúzódó konfliktus súlyosbíthatja az üzemanyaghiányt – írta a Financial Times.

Donald Trump a hétfőtől életbe lépő tengeri blokádról szóló bejelentésének célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az iráni rezsimre, amely a konfliktus idején is folytatta az olajszállítást kulcsfontosságú piacokra, például Kínába. Elemzők azonban arra figyelmeztettek, hogy a blokád tovább eszkalálhatja a helyzetet.

„A szoros blokádja tartósan magasabb olajárakat eredményezhet, mivel egy elhúzódóbb iráni háborúra utal. Egy amerikai blokád hosszabb távon működhet, de jelenleg összetett bizonytalanságot teremt, ami a kockázatok újraárazását teszi szükségessé, és ez magasabb olajárakat eredményez” – mondta Michael Alfaro, az energia- és ipari szektorra fókuszáló Gallo Partners fedezeti alap befektetési igazgatója.

A szoros újranyitása kulcsfontosságú vitapont volt az Amerikai Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalásokon, amelyek az előző kedden kezdődött kéthetes tűzszünet tartós békévé alakítását célozták. A tárgyalások azonban szombaton megállapodás nélkül zárultak.

Az olajpiac az elmaradó békekötést árazza

Elemzők szerint az Egyesült Államoknak a szoros lezárásával kapcsolatos stratégiája egyelőre nem jelent visszatérést az aktív harci cselekményekhez, ugyanakkor az eszkaláció irányába mutat, ami fokozhatja kulcsfontosságú kőolajtermékek, köztük a repülőgép-üzemanyag és a dízel hiányától való félelmeket.

A Trump által bejelentett terv arra is utal, hogy az amerikai elnök hajlandó kockáztatni az ellátás tartós zavarát annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban már így is meredeken emelkednek az üzemanyagárak.