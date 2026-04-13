Már csak ez hiányzott: kilőtt az olaj ára kora reggel, újból berobbant az energiaválság – óriási nyomás alatt a védett üzemanyagár
Az olajárak ismét hordónként 100 dollár fölé ugrottak hétfőn reggel, a kereskedés nyitásakor, miután vasárnap megszakadtak a tárgyalások az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának tervét.
Az irányadó Brent kőolaj ára 7 százalékkal 102,16 dollárra emelkedett, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 8,5 százalékkal 104,82 dollárra ugrott. Az olajkereskedők újfent arra figyelmeztettek, hogy egy elhúzódó konfliktus súlyosbíthatja az üzemanyaghiányt – írta a Financial Times.
Donald Trump a hétfőtől életbe lépő tengeri blokádról szóló bejelentésének célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az iráni rezsimre, amely a konfliktus idején is folytatta az olajszállítást kulcsfontosságú piacokra, például Kínába. Elemzők azonban arra figyelmeztettek, hogy a blokád tovább eszkalálhatja a helyzetet.
„A szoros blokádja tartósan magasabb olajárakat eredményezhet, mivel egy elhúzódóbb iráni háborúra utal. Egy amerikai blokád hosszabb távon működhet, de jelenleg összetett bizonytalanságot teremt, ami a kockázatok újraárazását teszi szükségessé, és ez magasabb olajárakat eredményez” – mondta Michael Alfaro, az energia- és ipari szektorra fókuszáló Gallo Partners fedezeti alap befektetési igazgatója.
A szoros újranyitása kulcsfontosságú vitapont volt az Amerikai Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalásokon, amelyek az előző kedden kezdődött kéthetes tűzszünet tartós békévé alakítását célozták. A tárgyalások azonban szombaton megállapodás nélkül zárultak.
Az olajpiac az elmaradó békekötést árazza
Elemzők szerint az Egyesült Államoknak a szoros lezárásával kapcsolatos stratégiája egyelőre nem jelent visszatérést az aktív harci cselekményekhez, ugyanakkor az eszkaláció irányába mutat, ami fokozhatja kulcsfontosságú kőolajtermékek, köztük a repülőgép-üzemanyag és a dízel hiányától való félelmeket.
A Trump által bejelentett terv arra is utal, hogy az amerikai elnök hajlandó kockáztatni az ellátás tartós zavarát annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban már így is meredeken emelkednek az üzemanyagárak.
Az olajpiac pénteken alacsonyabban zárt, és a Brent jegyzése 2022 augusztusa óta a legnagyobb heti esést könyvelte el annak hatására, hogy a befektetők bíztak abban, hogy az amerikai–iráni béketárgyalások megállapodáshoz vezethetnek. A Brent határidős ára közel 1 százalékkal, 95,20 dollárra csökkent hordónként, míg az amerikai irányadó West Texas Intermediate 1,3 százalékkal 96,57 dollárra esett. Ez azonban csak átmeneti enyhülésnek bizonyult, tekintve, hogy már mindkét jegyzés ismét hordónkénti 100 dolláros ár fölött mozog.
Magyarországon egyelőre maradt a védett ár
Hazánkban továbbra is védett ár vonatkozik az üzemanyagokra, miután az iráni háború hatására jelentősen megugrott az olaj és az üzemanyagok világpiaci ára. Az intézkedés a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban rögzíti.
Ez a szombaton érvényes üzemanyagárak esetében az alábbit jelentheti:
- 95-ös benzin átlagos piaci ár: 680,3 forint, védett ár: 595 forint, eltérés: mínusz 85,3 forint
- gázolaj átlagos piaci ár: 767,7 forint, védett ár: 615 forint, eltérés: mínusz 152,7 forint
Az olaj világpiaci árának újabb növekedésével valószínűleg a magyarországi piaci árak is emelkednek majd.