Rendkívüli fordulat a Hormuzi-szorosnál: Amerika beveti csatahajóit – „Aki ránk lő, pokolra juttatjuk!”

„Nos, így állunk: a találkozó jól sikerült, a legtöbb pontban megegyezés született, de az egyetlen igazán fontos kérdést, a nukleáris kérdést nem sikerült megoldani. Azonnali hatállyal az Egyesült Államok haditengerészete, amely a világon a legjobb, megkezdi útját állni a Hormuzi-szorosba bejutni vagy onnan kijutni próbáló valamennyi hajónak. Egy bizonyos ponton eljutunk oda, hogy »mindenki bemehet, mindenki kijöhet«, de Irán ezt nem engedte azzal, hogy egyszerűen azt mondta: »Lehet, hogy van ott valahol egy akna«, amiről senki sem tud, csak ők. Ez a világ megzsarolása, és az országok vezetőit, különösen az Amerikai Egyesült Államokét, soha nem fogják zsarolni. Utasítottam a haditengerészetünket is, hogy keressenek meg és állítsanak meg minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely útdíjat fizetett Iránnak. Aki illegális útdíjat fizet, az nem fog biztonságos átkelést élvezni a nyílt tengeren. Megkezdjük az irániak által a szorosban elhelyezett aknák megsemmisítését is. Bármely olyan iránit, aki ránk vagy békés hajókra lő, pokolra juttatjuk. Irán jobban tudja bárkinél, hogyan lehet véget vetni ennek a helyzetnek, amely máris romba döntötte az országukat. A haditengerészetük megsemmisült, a légierőjük megsemmisült, a légvédelmük és a radarjuk használhatatlan, Hamenei és a »vezetőik« többsége meghalt, mindez a nukleáris ambícióik miatt. A blokád hamarosan megkezdődik. Más országok is részt vesznek majd ebben a blokádban. Nem engedjük Iránnak, hogy profitáljon ebből az illegális zsarolásból. Pénzt akarnak és még ennél is fontosabb, hogy atomot akarnak. Ezenkívül amikor eljön az ideje, teljes mértékben készen állunk, és hadseregünk elintézi azt a keveset is, ami Iránból még megmaradt!” – írta Trump elnök.

„Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de ezt szándékosan nem tette meg. Ez szorongást, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon. Azt állítják, hogy aknákat helyeztek el a vízben, noha az egész haditengerészetük és a legtöbb aknafektető hajójuk maradéktalanul felrobbant. Lehet, hogy így tettek, de melyik hajótulajdonos kockáztatna? Ez nagy szégyent és maradandó kárt okoz Irán hírnevének és a »vezetőik« maradékának, de mi már túlléptünk ezen. Ígéreteikhez híven, jobb, ha minél hamarabb megkezdik e nemzetközi vízi útvonal megnyitását! Minden létező törvényt megszegnek. JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner teljes körűen tájékoztatott az iszlámábádi találkozóról, amelyre Aszim Munir tábornagy és Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök kedves és nagyon hozzáértő vezetése alatt került sor” – közölte Trump elnök egy másik bejegyzésében.