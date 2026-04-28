Ez mélypont, az EU nekiment a fél világnak: Kínától kezdve Indiáig mindenkit felszólított az orosz olaj miatt – „Keressenek más alternatívát”

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője felszólította kedden a délkelet-ázsiai partnerországokat, hogy ne Oroszországtól vásároljanak kőolajat a közel-keleti konfliktus okozta üzemanyaghiányuk fedezésére, hanem keressenek más alternatívát.

Oroszország profitált az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Az olajbevételeket Oroszország arra használja, hogy finanszírozza Ukrajna elleni háborúját. Érdekünk, hogy ez a háború véget érjen. A háborúk akkor érnek véget, amikor az agresszoroknak elfogy a pénzük a finanszírozásukra” – mondta Kallas újságíróknak, miután Bruneiben találkozott a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) külügyminisztereivel.

Hozzátette: az EU azt szorgalmazza, hogy diverzifikálják az energiaforrásokat, és máshonnan szerezzék be azokat, ne Oroszországból. Kallas rámutatott arra, hogy Oroszország profitált az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából, amely a Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárásához vezetett. Ez a szoros a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötödét bonyolítja le.

A főképviselő szerint az orosz olaj vásárlása Iránnak is segít fenntartani a Hormuzi-szoros lezárását, bár ezt nem fejtette ki részletesen.

Ázsia előszeretettel vásárol orosz olajat

Számos ázsiai ország, amely a Perzsa-öbölből származó üzemanyag fő felvevőpiaca, Oroszországhoz fordult az ellátási problémák és az árak emelkedésének enyhítése érdekében. Ezek között van Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, India és Kína.

A Fülöp-szigetek március végén elsőként hirdetett energiavészhelyzetet, ezt követően az ország egyetlen finomítója, a Petron bejelentette 2,48 millió hordó orosz kőolaj vásárlását, kihasználva azt is, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldotta az Oroszországból származó olajra vonatkozó szankciót.

Prabowo Subianto indonéz elnök április közepén Moszkvába látogatott, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó után Jakarta közölte, hogy meglehetősen jó eredményeket ért el, amelyek lehetővé teszik kőolajkészleteink növelését. Ázsia két óriása, India és Kína pedig azon országok közé tartozik, amelyek az ukrajnai háború kezdete után is folytatták az orosz kőolaj vásárlását.