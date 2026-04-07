Hivatalos: itt az első európai repülőtér, ahol elfogyott a kerozin, nem tudnak felszállni a gépek – senki se tudja, mikor jön szállítmány
A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében korlátozásokat vezettek be további négy másik repülőtérrel együtt.
Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít. Bár az első előrejelzések még arról szóltak, hogy várhatóan kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését, a Daily Mail értesülései szerint ez legkorábban szerdán valósulhat meg, de egyelőre még ez sem teljesen biztos.
A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.
A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat. Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is.
A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.
Kezdődik: négy olasz repülőtéren már majdnem elfogyott a kerozin – ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, napokon belül nagy baj lesz
Az olasz légi közlekedésben napokon belül üzemanyag-korlátozások léphetnek életbe négy repülőtéren, mert egy kulcsfontosságú beszállítónál akadozik a kerozinellátás. A helyzet miatt egyelőre nem töröltek járatokat, de ez is azt mutatja, hogy az iráni konfliktus, pontosabban a blokád alá vett Hormuzi-szoros most már egyértelműen befolyásolja Európa mindennapjait, emiatt akár napokon belül módosulhatnak a menetrendek és a költségek is.
Az Air BP Italia szombaton jelezte, hogy akadozhat a velük szerződött repülőterek ellátása a kerozinhiány miatt. Ez a figyelmeztetés a Bologna Guglielmo Marconi Airport, a Milan Linate Airport, a Treviso Airport és a Venice Marco Polo Airport repülőtereket érinti.
Az olasz ANSA hírügynökség információi szerint a vállalat elsőbbséget ad a mentő- és állami járatoknak, valamint a három óránál hosszabb repüléseknek, míg más járatok esetében legalább április 9-ig korlátozások jöhetnek – számolt be róla akkor a Politico.
A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, különösen a húsvéti időszakban – ezt hangsúlyozta az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke is. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat.