Kezdődik: négy olasz reptéren már majdnem elfogyott a kerozin – ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, napokon belül nagy baj lesz

Az olasz légi közlekedésben napokon belül üzemanyag-korlátozások léphetnek életbe négy repülőtéren, mert egy kulcsfontosságú beszállítónál akadozik a kerozinellátás. A helyzet miatt egyelőre nem töröltek járatokat, de ez is azt mutatja, hogy az iráni konfliktus, pontosabban a blokád alá vett Hormuzi-szoros most már egyértelműen befolyásolja Európa mindennapjait, emiatt akár napokon belül módosulhatnak a menetrendek és a költségek is.

Már négy olasz reptéren kerozinhiány lépett fel a Hormuzi-szoros blokádja miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Air BP Italia szombaton jelezte, hogy akadozhat a velük szerződött repülőterek ellátása a kerozinhiány miatt. Ez a figyelmeztetés

a Bologna Guglielmo Marconi Airport,

a Milan Linate Airport,

a Treviso Airport

és a Venice Marco Polo Airport repülőtereket érinti.

Az olasz ANSA hírügynökség információi szerint a vállalat elsőbbséget ad a mentő- és állami járatoknak, valamint a három óránál hosszabb repüléseknek, míg más járatok esetében legalább április 9-ig korlátozások jöhetnek – számolt be róla a Politico.

A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, különösen a húsvéti időszakban – ezt hangsúlyozta az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke is. Ugyanakkor figyelmeztetett:

ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat.

Ez a probléma nem csak az olaszokat érinti. Az Egyesült Államok és Izrael háborús műveletei nyomán kialakuló bizonytalanság miatt más európai repülőterek is sérülékennyé válhatnak. A londoni Heathrow és több brit légikikötő esetében már jelentettek üzemanyag miatti fennakadásokat, de francia és portugál csomópontokon is súlyos gondok lehetnek az üzemanyaggal.

A légitársaságok költségei emelkedhetnek, ha alternatív üzemanyag-beszerzési forrásokhoz kell fordulniuk, ami közvetve a jegyárakban is megjelenhet. Emellett a menetrendek rugalmasabbá tétele – például technikai leszállások beiktatása tankolás miatt – növeli az üzemeltetési költségeket és csökkenti a hatékonyságot. A teherforgalomban ez különösen érzékeny, mivel az időkritikus szállításoknál már kisebb csúszások is láncreakciót indíthatnak el az ellátási láncokban.