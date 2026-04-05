Kezdődik: négy olasz reptéren már majdnem elfogyott a kerozin – ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, napokon belül nagy baj lesz
Az olasz légi közlekedésben napokon belül üzemanyag-korlátozások léphetnek életbe négy repülőtéren, mert egy kulcsfontosságú beszállítónál akadozik a kerozinellátás. A helyzet miatt egyelőre nem töröltek járatokat, de ez is azt mutatja, hogy az iráni konfliktus, pontosabban a blokád alá vett Hormuzi-szoros most már egyértelműen befolyásolja Európa mindennapjait, emiatt akár napokon belül módosulhatnak a menetrendek és a költségek is.
Az Air BP Italia szombaton jelezte, hogy akadozhat a velük szerződött repülőterek ellátása a kerozinhiány miatt. Ez a figyelmeztetés
- a Bologna Guglielmo Marconi Airport,
- a Milan Linate Airport,
- a Treviso Airport
- és a Venice Marco Polo Airport repülőtereket érinti.
Az olasz ANSA hírügynökség információi szerint a vállalat elsőbbséget ad a mentő- és állami járatoknak, valamint a három óránál hosszabb repüléseknek, míg más járatok esetében legalább április 9-ig korlátozások jöhetnek – számolt be róla a Politico.
A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, különösen a húsvéti időszakban – ezt hangsúlyozta az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke is. Ugyanakkor figyelmeztetett:
ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat.
Ez a probléma nem csak az olaszokat érinti. Az Egyesült Államok és Izrael háborús műveletei nyomán kialakuló bizonytalanság miatt más európai repülőterek is sérülékennyé válhatnak. A londoni Heathrow és több brit légikikötő esetében már jelentettek üzemanyag miatti fennakadásokat, de francia és portugál csomópontokon is súlyos gondok lehetnek az üzemanyaggal.
A légitársaságok költségei emelkedhetnek, ha alternatív üzemanyag-beszerzési forrásokhoz kell fordulniuk, ami közvetve a jegyárakban is megjelenhet. Emellett a menetrendek rugalmasabbá tétele – például technikai leszállások beiktatása tankolás miatt – növeli az üzemeltetési költségeket és csökkenti a hatékonyságot. A teherforgalomban ez különösen érzékeny, mivel az időkritikus szállításoknál már kisebb csúszások is láncreakciót indíthatnak el az ellátási láncokban.
Megkongatta a vészharangot Meloni
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint Olaszország energiaellátása közvetlen veszélybe kerülhet, ha nem indul újra a forgalom a Hormuzi-szorosban, amely kulcsszerepet játszik az olaj- és gázszállításban. Katar és az Öböl-térség meghatározó az olasz importban:
- az előbbi a gáz mintegy 10 százalékát,
- az utóbbi az olaj 15 százalékát biztosítja, így a fennakadások gyorsan érezhetők.
A szoros több mint egy hónapja tartó lezárása már most jelentős áremelkedést okozott Európában, miközben az ellátási hiány a korábbi olajválságok szintjét is meghaladja. Nemzetközi és orosz források szerint az uniós üzemanyag-tartalékok akár április közepére kimerülhetnek, ami reális hiányhelyzetet vetít előre. Brüsszel ezért rendkívüli lépésekre készül, a tartalékok újraértékelésétől kezdve a fogyasztás visszafogását célzó intézkedésekig.