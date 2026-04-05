Kezdődik: négy olasz reptéren már majdnem elfogyott a kerozin – ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, napokon belül nagy baj lesz

Négy olasz repülőtéren is korlátozhatják a tankolást az ellátási problémák miatt, ezért már a napokban módosulhat a menetrend. Nem meglepő módon emögött is a Hormuzi-szoros blokádja áll. Bár egyelőre nem várhatók tömeges járattörlések, a következő napok eldönthetik, mekkorára nő a probléma.
VG
2026.04.05, 15:05
Frissítve: 2026.04.05, 15:19

Az olasz légi közlekedésben napokon belül üzemanyag-korlátozások léphetnek életbe négy repülőtéren, mert egy kulcsfontosságú beszállítónál akadozik a kerozinellátás. A helyzet miatt egyelőre nem töröltek járatokat, de ez is azt mutatja, hogy az iráni konfliktus, pontosabban a blokád alá vett Hormuzi-szoros most már egyértelműen befolyásolja Európa mindennapjait, emiatt akár napokon belül módosulhatnak a menetrendek és a költségek is.

Már négy olasz reptéren kerozinhiány lépett fel a Hormuzi-szoros blokádja miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Air BP Italia szombaton jelezte, hogy akadozhat a velük szerződött repülőterek ellátása a kerozinhiány miatt. Ez a figyelmeztetés

  • a Bologna Guglielmo Marconi Airport, 
  • a Milan Linate Airport, 
  • a Treviso Airport 
  • és a Venice Marco Polo Airport repülőtereket érinti. 

Az olasz ANSA hírügynökség információi szerint a vállalat elsőbbséget ad a mentő- és állami járatoknak, valamint a három óránál hosszabb repüléseknek, míg más járatok esetében legalább április 9-ig korlátozások jöhetnek – számolt be róla a Politico.

A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, különösen a húsvéti időszakban – ezt hangsúlyozta az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke is. Ugyanakkor figyelmeztetett: 

ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat. 

Ez a probléma nem csak az olaszokat érinti. Az Egyesült Államok és Izrael háborús műveletei nyomán kialakuló bizonytalanság miatt más európai repülőterek is sérülékennyé válhatnak. A londoni Heathrow és több brit légikikötő esetében már jelentettek üzemanyag miatti fennakadásokat, de francia és portugál csomópontokon is súlyos gondok lehetnek az üzemanyaggal.

A légitársaságok költségei emelkedhetnek, ha alternatív üzemanyag-beszerzési forrásokhoz kell fordulniuk, ami közvetve a jegyárakban is megjelenhet. Emellett a menetrendek rugalmasabbá tétele – például technikai leszállások beiktatása tankolás miatt – növeli az üzemeltetési költségeket és csökkenti a hatékonyságot. A teherforgalomban ez különösen érzékeny, mivel az időkritikus szállításoknál már kisebb csúszások is láncreakciót indíthatnak el az ellátási láncokban.

Megkongatta a vészharangot Meloni

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint Olaszország energiaellátása közvetlen veszélybe kerülhet, ha nem indul újra a forgalom a Hormuzi-szorosban, amely kulcsszerepet játszik az olaj- és gázszállításban. Katar és az Öböl-térség meghatározó az olasz importban: 

  • az előbbi a gáz mintegy 10 százalékát, 
  • az utóbbi az olaj 15 százalékát biztosítja, így a fennakadások gyorsan érezhetők. 

A szoros több mint egy hónapja tartó lezárása már most jelentős áremelkedést okozott Európában, miközben az ellátási hiány a korábbi olajválságok szintjét is meghaladja. Nemzetközi és orosz források szerint az uniós üzemanyag-tartalékok akár április közepére kimerülhetnek, ami reális hiányhelyzetet vetít előre. Brüsszel ezért rendkívüli lépésekre készül, a tartalékok újraértékelésétől kezdve a fogyasztás visszafogását célzó intézkedésekig.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
