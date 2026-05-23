Csendben találkozik a magyar és a cseh külügyminiszter – nem lesz sajtótájékoztató sem

A Tisza Párt győzelme nem egyetlen kampányfogásnak vagy jól hangzó politikai üzenetnek köszönhető, hanem hosszú évek szisztematikus munkájának és a választókkal kialakított személyes kapcsolatnak – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

A Mandiner szemléje szerint Orbán Anita a Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen hangsúlyozta: a Tisza Párt olyan politikai környezetben tudott alternatívát kínálni, amelyet az ellenzéki szereplők számára rendkívül egyenlőtlennek nevezett.

A politikus azt mondta, a párt ezért saját kommunikációs csatornákat épített ki, miközben nagy hangsúlyt fektetett a helyi jelenlétre és az önkéntes hálózatok megszervezésére.

A külügyminiszter szerint az ellenzék nem kapott megfelelő megjelenési lehetőséget sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumokban, ezért kénytelen volt saját kommunikációs teret létrehozni. Ennek részeként a Tisza Párt a választások előtt saját újságot is megjelentetett többmilliós példányszámban, miközben jelöltjei intenzíven használták a közösségi médiát is.

Orbán Anita kiemelte, hogy a párt elnöke a kampány során települések százait kereste fel, sok helyre többször is visszatérve. Véleménye szerint ez a közvetlen kapcsolatépítés döntő szerepet játszott a választási sikerben.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, míg a 106 egyéni választókerületből 96-ban a párt jelöltje győzött.

Orbán Anita prágai látogatása során találkozik Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is. A cseh külügyi tárca tájékoztatása szerint

a megbeszélés bemutatkozó jellegű, a találkozó után nem terveznek sajtótájékoztatót.

Korábban Orbán Anita és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megállapodtak abban, hogy folytatják a kárpátaljai magyar közösség jogairól szóló szakértői tárgyalásokat.

A magyar kormány álláspontja szerint a kárpátaljai magyarok alapvető emberi jogainak rendezése feltétele annak, hogy bármilyen más témában is egyeztessen az ukrán féllel.