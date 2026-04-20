Gyorsjelentési nagyhét előtt az amerikai részvénypiac - egyelőre töretlen a rali, hihetetlen felpattanást produkáltak az indexek
A befektetők az amerikai vállalati gyorsjelentések sűrű hetére figyelnek, a várakozások szerint jó eredmények tovább fűthetik az amerikai részvénypiac visszapattanását, amely a háborús aggodalmakat lerázva új történelmi csúcsokra jutott.
Az amerikai–iráni feszültség enyhülésébe vetett remények éles ralit indítottak ebben a hónapban, amelynek csúcspontján a főbb amerikai részvényindexek az elmúlt napokban új rekordokat értek el.
- Az irányadó S&P 500 szerdán január 27. óta először zárt történelmi csúcson,
- a Nasdaq Composite ugyanazon a napon október 29. óta először érte el minden idők legmagasabb záróértékét.
A befektetők az első negyedéves gyorsjelentési szezonra koncentrálnak, amely várhatóan erős lesz, és kulcsfontosságú pillérként támasztja alá a részvénypiaci optimizmust.
Az S&P 500 vállalatainak közel egyötöde a héten teszi közzé eredményeit.
„Még messze nem vagyunk túl a nehezén” a napi piaci kilengéseket okozó háborús fejlemények tekintetében – mondta a Reutersnek Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója. „De úgy gondolom, hogy a piac figyelme most már inkább a vállalati profitokra és arra irányul, hogyan reagálnak ezekre a részvények.”
Az olajárak magasabb szinteken maradtak.
- Az amerikai nyersolaj ára pénteken hordónként körülbelül 85 dollár volt,
- szemben a február végi 67 dollárral, amelyet közvetlenül az amerikai–izraeli iráni katonai csapások előtt regisztráltak.
- A tartósan magas olajárak másodlagos hatásai – például a magasabb infláció és az államkötvényhozamok emelkedése – problémát jelenthetnek a részvénypiac számára – mondta Michael Mullaney, a Boston Partners globális piackutatási igazgatója.
A részvénypiac úgy kezeli az elmúlt hat hét eseményeit, mintha csak egy rossz álomból ébredt volna fel
– mondta Mullaney. „Mintha ennek nem lennének további következményei. Ezzel nem értek egyet” – tette hozzá.
Részvénypiac: folytatódhat a történelmi rali
- A háború kitörését követően az S&P 500 mintegy 9 százalékkal esett vissza januári csúcsáról.
- A március 30-i mélypontja óta azonban 12 százalékot emelkedett, és a múlt héten először zárt 7000 pont felett.
Az 1928 óta bekövetkezett 5–10 százalékos visszaesések vizsgálata alapján a Bespoke Investment Group megállapította, hogy az index korábban még soha nem tért vissza ilyen gyorsan, mindössze 11 kereskedési nap alatt történelmi csúcsra, mint most szerdán.
Ennek az emelkedésnek a sebessége egészen elképesztő
– írta Jim Reid, a Deutsche Bank makro- és tematikus kutatásának vezetője.
Számos nagy kapitalizációjú technológiai és tech kapcsolt részvény, amelyek az elmúlt hároméves bikapiacot vezették, komoly ütést szenvedtek el a kezdeti esés során. Ezek közül több is jól teljesített a mostani visszapattanásban, például az Alphabet és a Meta Platforms, miközben a technológiai szektor összességében is felülteljesített.
A Nasdaq pénteken zsinórban a 13. emelkedő kereskedési napját zárta, amire 1992 óta nem volt példa.
„Ha széles körű részvételt látunk a piacon, új csúcsok születnek, és a vezető részvények is kezdenek magukra találni, az általában egészséges jel” – mondta Jeff Weniger, a WisdomTree részvénystratégiai vezetője.
A befektetők ugyanakkor a túlfűtöttség jeleit is figyelik, például az Allbirds részvényeinek megugrását, miután a cipőgyártó bejelentette, hogy mesterségesintelligencia-alapú számítástechnikai infrastruktúra felé fordul.
A nagyágyúk közül a Tesla kezdi a sort
A Tesla szerdán teszi közzé eredményeit, elsőként a „Magnificent Seven” nagyvállalatok közül az elmúlt negyedévre vonatkozóan. További jelentők között lesz a Boeing, az Intel és a Procter & Gamble. Az olyan óriások, mint a Microsoft, az Alphabet és a Meta a következő héten publikálnak.
Az S&P 500 vállalatainak nyeresége az előrejelzések szerint körülbelül 14 százalékkal nő az első negyedévben az előző évhez képest
– az LSEG IBES adatai szerint. A nagybankok már a múlt héten megkezdték a jelentési szezont, és a volatilis első negyedév után kiugró kereskedési bevételekről számoltak be. Ugyanakkor óvatosságra intettek a gazdasági kockázatokkal kapcsolatban, miközben hangsúlyozták, hogy a fogyasztók és a háztartások továbbra is ellenállónak bizonyulnak.
Az amerikai fogyasztó, bár erős nyomás alatt áll, az első negyedéves banki eredmények alapján nem roppant meg
– írta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.
A nagy Fed-kérdés
A kamatok alakulása is fókuszba kerül kedden, amikor Kevin Warsh – Donald Trump jelöltje a Federal Reserve élére – kongresszusi meghallgatáson vesz részt. Trump bírálta a jelenlegi Fed-elnököt, Jerome Powellt, amiért nem csökkentette jobban a kamatokat, ám a háború lehetséges inflációs hatásai miatt a piacok gyakorlatilag kizárták az idei kamatcsökkentést.
További betekintést nyújthat a háború gazdasági hatásaiba a márciusi kiskereskedelmi adatok keddi publikálása.
Mivel az üzemanyagárak a háború nyomán gallononként 4 dollárra emelkedtek, a befektetők különösen kíváncsiak lesznek arra, hogyan hat ez a fogyasztói költésekre.
„Szerintem ezek az árak egyhamar nem fognak csökkenni, és ez hatással lesz a diszkrecionális költésekre – mondta Robert Pavlik, a Dakota Wealth Management vezető portfóliómenedzsere. – Ezért az az állítás, hogy az amerikai gazdaság jó állapotban van, szerintem rövidlátó.”