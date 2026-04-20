Gyorsjelentési nagyhét előtt az amerikai részvénypiac - egyelőre töretlen a rali, hihetetlen felpattanást produkáltak az indexek

A befektetők az amerikai vállalati gyorsjelentések sűrű hetére figyelnek, a várakozások szerint jó eredmények tovább fűthetik az amerikai részvénypiac visszapattanását, amely a háborús aggodalmakat lerázva új történelmi csúcsokra jutott.

Az amerikai–iráni feszültség enyhülésébe vetett remények éles ralit indítottak ebben a hónapban, amelynek csúcspontján a főbb amerikai részvényindexek az elmúlt napokban új rekordokat értek el.

Az irányadó S&P 500 szerdán január 27. óta először zárt történelmi csúcson,

a Nasdaq Composite ugyanazon a napon október 29. óta először érte el minden idők legmagasabb záróértékét.

A befektetők az első negyedéves gyorsjelentési szezonra koncentrálnak, amely várhatóan erős lesz, és kulcsfontosságú pillérként támasztja alá a részvénypiaci optimizmust.

Az S&P 500 vállalatainak közel egyötöde a héten teszi közzé eredményeit.

„Még messze nem vagyunk túl a nehezén” a napi piaci kilengéseket okozó háborús fejlemények tekintetében – mondta a Reutersnek Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója. „De úgy gondolom, hogy a piac figyelme most már inkább a vállalati profitokra és arra irányul, hogyan reagálnak ezekre a részvények.”

Az olajárak magasabb szinteken maradtak.

Az amerikai nyersolaj ára pénteken hordónként körülbelül 85 dollár volt,

szemben a február végi 67 dollárral, amelyet közvetlenül az amerikai–izraeli iráni katonai csapások előtt regisztráltak.

A tartósan magas olajárak másodlagos hatásai – például a magasabb infláció és az államkötvényhozamok emelkedése – problémát jelenthetnek a részvénypiac számára – mondta Michael Mullaney, a Boston Partners globális piackutatási igazgatója.

A részvénypiac úgy kezeli az elmúlt hat hét eseményeit, mintha csak egy rossz álomból ébredt volna fel

– mondta Mullaney. „Mintha ennek nem lennének további következményei. Ezzel nem értek egyet” – tette hozzá.

Részvénypiac: folytatódhat a történelmi rali

A háború kitörését követően az S&P 500 mintegy 9 százalékkal esett vissza januári csúcsáról.

A március 30-i mélypontja óta azonban 12 százalékot emelkedett, és a múlt héten először zárt 7000 pont felett.

Az 1928 óta bekövetkezett 5–10 százalékos visszaesések vizsgálata alapján a Bespoke Investment Group megállapította, hogy az index korábban még soha nem tért vissza ilyen gyorsan, mindössze 11 kereskedési nap alatt történelmi csúcsra, mint most szerdán.

Ennek az emelkedésnek a sebessége egészen elképesztő

– írta Jim Reid, a Deutsche Bank makro- és tematikus kutatásának vezetője.