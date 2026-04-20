Recesszió, magas infláció és munkanélküliség: máris óriásit bukhat Ursula von der Leyen kegyeltje, kopogtat a bóvli Románia ajtaján

Románia újabb politikai turbulenciára készül, Ilie Bolojan miniszterelnök pedig készen áll arra, hogy dacoljon a legnagyobb kormánypárt lemondását kérő felhívással, amely a kormányzó szövetség összeomlásához vezethet – mutatott rá a szomszédban kialakult helyzetre a Bloomberg hírügynökség. A szociáldemokraták várhatóan visszavonják a miniszterelnök támogatását egy belső konzultáció során hétfőn.

Románia miniszterelnöke, Ilie Bolojan, Litvánia miniszterelnöke, Inga Ruginiene, Észtország miniszterelnöke, Evika Silina, Lettország miniszterelnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részt vesz a Keleti Határrégiók Stratégiájáról szóló magas szintű rendezvényen az EU brüsszeli székházában, 2026. február 26-án / Fotó: AFP

Az Economica.net gazdasági hírportál ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn bejelentette: a párton belüli szavazást indítanak Ilie Bolojan miniszterelnök politikai támogatásának megvonásáról. A mintegy ötezer párttag online szavazhat a mai nap során, a kérdés pedig a következő:

Figyelembe véve az elmúlt tíz hónap gazdasági és társadalmi összeomlását – recesszióval, inflációval, üzletbezárásokkal, munkanélküliséggel, a közberuházások és az életszínvonal csökkenésével, különösen a fiatalok, a nyugdíjasok és a kiszolgáltatott csoportok körében, valamint a valódi párbeszéd hiányával a koalíción belül és a szociális partnerekkel: ön szerint a PSD-nek meg kellene vonnia Ilie Bolojan miniszterelnöktől a politikai támogatást?

Ilie Bolojan vasárnap este a román B1 TV-ben kijelentette, hogy nem fog lemondani miniszterelnöki posztjáról, még akkor sem, ha a PSD erre kéri majd a hétfői szavazás után. Tehát a miniszterelnök, aki a Liberális Pártot vezeti, már megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad. Ha ezt teszi, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene.

Az összecsapás felveti az eufemisztikusan csak Európa-pártinak nevezett kormánykoalíció összeomlásának lehetőségét, amely 10 hónappal ezelőtt lépett hivatalba Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és köreinek erőteljes támogatásával. Mindez azt követően történt, hogy az amerikai titkosszolgálat szerint mondvacsinált okokkal, állítólagos külső, orosz beavatkozás miatt érvénytelenítették a korábbi országgyűlési választáson született eredményt, amelyen egy szélsőjobboldali pártok által támogatott, független politikus, Calin Georgescu nyert.