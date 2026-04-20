Recesszió, magas infláció és munkanélküliség: máris óriásit bukhat Ursula von der Leyen kegyeltje, kopogtat a bóvli Románia ajtaján
Románia újabb politikai turbulenciára készül, Ilie Bolojan miniszterelnök pedig készen áll arra, hogy dacoljon a legnagyobb kormánypárt lemondását kérő felhívással, amely a kormányzó szövetség összeomlásához vezethet – mutatott rá a szomszédban kialakult helyzetre a Bloomberg hírügynökség. A szociáldemokraták várhatóan visszavonják a miniszterelnök támogatását egy belső konzultáció során hétfőn.
Az Economica.net gazdasági hírportál ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn bejelentette: a párton belüli szavazást indítanak Ilie Bolojan miniszterelnök politikai támogatásának megvonásáról. A mintegy ötezer párttag online szavazhat a mai nap során, a kérdés pedig a következő:
Figyelembe véve az elmúlt tíz hónap gazdasági és társadalmi összeomlását – recesszióval, inflációval, üzletbezárásokkal, munkanélküliséggel, a közberuházások és az életszínvonal csökkenésével, különösen a fiatalok, a nyugdíjasok és a kiszolgáltatott csoportok körében, valamint a valódi párbeszéd hiányával a koalíción belül és a szociális partnerekkel: ön szerint a PSD-nek meg kellene vonnia Ilie Bolojan miniszterelnöktől a politikai támogatást?
Ilie Bolojan vasárnap este a román B1 TV-ben kijelentette, hogy nem fog lemondani miniszterelnöki posztjáról, még akkor sem, ha a PSD erre kéri majd a hétfői szavazás után. Tehát a miniszterelnök, aki a Liberális Pártot vezeti, már megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad. Ha ezt teszi, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene.
Az összecsapás felveti az eufemisztikusan csak Európa-pártinak nevezett kormánykoalíció összeomlásának lehetőségét, amely 10 hónappal ezelőtt lépett hivatalba Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és köreinek erőteljes támogatásával. Mindez azt követően történt, hogy az amerikai titkosszolgálat szerint mondvacsinált okokkal, állítólagos külső, orosz beavatkozás miatt érvénytelenítették a korábbi országgyűlési választáson született eredményt, amelyen egy szélsőjobboldali pártok által támogatott, független politikus, Calin Georgescu nyert.
A Bloomberg cikke szerint az újabb romániai felfordulás valószínűleg
riasztólag fog hatni a befektetőkre, és a hitelminősítő intézetek figyelmét is felkeltik.
Utóbbiak korábban figyelmeztettek arra , hogy a politikai stabilitás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország fenntartsa erőfeszítéseit az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányának csökkentésére, és elkerülje hitelképességének bóvliszintre csökkentését.
Románia már most is a legmagasabb hitelfelvételi költségeket fizeti a régiós versenytársai között, és a dollárban denominált kötvények teljesítettek a legrosszabbul a feltörekvő piacokon pénteken a megnövekedett politikai kockázat miatt.
A szociáldemokraták támogatásának elvesztése esetén Bolojan parlamenti többség nélkül maradna, így választania kellene a kisebbségi kormányzás folytatása, az ellenzékbe való átállás vagy egy másik miniszterelnök-jelölt támogatása között a szövetség helyreállítása érdekében.
Ha a szociáldemokrata miniszterek lemondanak a kabinetjéből, a miniszterelnöknek 45 napja lesz arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Ez idő alatt továbbra is teljes jogkörrel rendelkezne, miután ideiglenes utódokat nevez ki a megüresedett pozíciókra.
Bolojan pénteken egy rádióinterjúban utalt arra, hogy kész kisebbségi kormányt vezetni, amíg az alkotmány ezt megengedi, vagy amíg el nem veszíti a bizalmatlansági indítványt. Azt mondta, hogy az általa vezetett Liberális Párt nem hajlandó újabb koalíciót létrehozni a szociáldemokratákkal a jelenlegi formátumban.
Az idei költségvetés is a megszorításokra épül
A tavalyi drasztikus megszorításokat tartalmazó költségvetés után az idei, három hónapos késéssel elfogadott bödzsé is a takarékosság jegyében készült. Továbbra is be vannak fagyasztva:
- a gyermeknevelési támogatások,
- a nyugdíjak,
- a közalkalmazottak bérek, valamint
- a pótlékok és egyéb juttatások,
- a közintézmények számára megtiltják járművek, bútorok és irodai berendezések beszerzését.
Makrogazdasági téren a kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel, 6,5 százalékos inflációval, valamint 6,2 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol 2026-ban. (A megszorításoknak és adóemeléseknek betudhatóan Románia tavaly 7,65 százalékra tudta lefaragni a 2024-ben 9,3 százalékosra duzzadt deficitet.)
Ezeknek a céloknak a teljesítése azonban enyhén szólva is kétséges, még úgy is, hogy Románia a tavalyi 7,2 százalékhoz képest idén a GDP 8 százalékát, 163,8 milliárd lejt tervez beruházásokra fordítani, és 10 milliárd euró támogatást kell lehívnia az Európai Uniótól a helyreállítási és rezilienciaterv keretében. A korábbi megszorító intézkedésekről szóló cikkünket itt olvashatja.