Fico nagy hírt jelentett be, Zelenszkij ettől elképed: újraindul az olajtermékek exportja

EUR/HUF377,5 +0,08% USD/HUF322,89 +0,03% GBP/HUF434,03 +0,35% CHF/HUF409,5 +0,29% PLN/HUF88,62 +0,15% RON/HUF74,1 +0,07% CZK/HUF15,47 +0,45%
BUX128 963,85 +2,38% MTELEKOM2 242 +2,32% MOL3 998 -0,55% OTP39 240 +4,13% RICHTER12 460 +2,01% OPUS459 +0,87% ANY7 170 +0,98% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 700 +1,49% BUMIX8 934,25 +0,84% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 695,76 +3,34%
95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ez nagyon fáj a románoknak: a magyarokkal szemben egytizedével esett az életszínvonaluk

Romániában továbbra is csökken a kiskereskedelmi forgalom, miközben az inflációt nem sikerül megfékezni. Az iráni konfliktus nyomán kialakult olajválság hatásai még nem jelentek meg minden termék árában, ezért a szomszédok sok jóra nem számíthatnak.
Nagy Krisztián
2026.04.08, 12:11
Frissítve: 2026.04.08, 12:52

Fájdalmasan beleharaptak a megszorítások a romániai életszínvonalba, és még ennek a tetejébe érkezett az iráni háború miatti energiaválság. A román kiskereskedelem zuhan, miközben Európa legmagasabb inflációja nemhogy mérséklődne, hanem várhatóan még feljebb pörög, a két számjegyű tartományba.

Fotó: PhotoStock10 / Shutterstock

A magyar kiskereskedelmi forgalom eközben nő, és ha ezt tekintjük életszínvonal-mérőnek, a Romániában élőknek hozzánk képest egytizedével esett az életszínvonaluk egy év leforgása alatt. 

Ez nagyon kirívó romlás román szempontból: annak a büntetése, hogy sokkal többet költöttek, mint amennyit megtermeltek, adósságból „kiérdemelve” a sokak által hangoztatott, mára kidobott régiós bezzegország státuszt.

Hónapok óta rosszak a román adatok 

A román gazdasági adatok hónapok óta egyre romló életszínvonalat jeleznek. A kiskereskedelmi fogyasztás már hét hónapja csökken, és a visszaesés sebessége lassacskán a Covid–19-járvány óta nem látott mélységekbe süllyed.

 

Az adatok éves összevetésben 6,2 százalékos csökkenést jeleznek. Az élelmiszerek, italok, valamint dohánytermékek értékesítése jelentősen, 0,8 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké pedig 7,9 százalékkal esett vissza.  

A legfrissebb román inflációs adatok sem adnak okot a reménykedésre. Az inflációs ráta némileg mérséklődött, ám az olajválság hatásai még nem gyűrűztek be a boltok polcaira. Februári adatok szerint az ország inflációs rátája éves összevetésben 9,3 százalékra mérséklődött az előző havi 9,6 százalékról, de a román jegybank előrejelzése szerint 2026 márciusa és júniusa között a vártnál magasabb szintre emelkedik a pénzromlás üteme.

 

A romló adatok hátterében nem csupán világgazdasági tényezők állnak, a 2025-ös romániai választást követően Nicosur Dan kormánya számos megszorítóintézkedést vezetett be, hogy csökkentse a költségvetési hiányt. A cél elérése érdekében végrehajtott legfontosabb gazdasági reformok: 

  • az áramárplafon megszüntetése, 
  • az általános forgalmi adó, valamint a jövedéki adó megemelése.

A magyar gazdaság a vártnál jobban teljesít 

Miközben Romániában csökken a fogyasztás és növekszik az infláció, Magyarország felívelő pályán van. A kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 3,8 százalékkal bővült. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint a pozitív trend a béremelő, adó- és árcsökkentő kormányzati intézkedéseknek, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításának köszönhető. 

 

Hazánkban a kedvező kiskereskedelmi adatok alacsony inflációs rátával párosulnak. 2026 márciusában a pénzromlás üteme éves alapon 1,8 százalék volt, míg februárban a kilencéves mélypontjának számító 1,4 százalékon állt.

 

Az NGM közleménye szerint a kedvező inflációs adatok elsősorban szintén az árréscsökkentő intézkedésekre vezethetők vissza, melyek nyomán a 2025. március 7-én intézkedés alá vont termékkategóriák esetében átlagosan 24,1 százalékkal csökkentek az árak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
