Szombat hajnalban ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Romániáról, kiderült az igazság: az uniós pénzek tartják életben – egyetlen hajszálra van a bóvlitól

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a négypárti román kormánykoalíció a gazdasági növekedés gyengülése és a közel-keleti háború miatt emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai ellenére haladást tud elérni a tervezett költségvetési intézkedések végrehajtásában, amelyeket azzal a céllal hirdetett meg, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány a 2024-ben mért 9,4 százalékról 2027-ben 5,5 százalékra csökkenjen.

Románia lecsúszott az államadóssági besoroláson / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hatalmas államadósság és alacsony GDP Románia területén

A hitelminősítő várakozása szerint a gyenge kiindulópont miatt a GDP-arányos államadósság-ráta várhatóan tovább növekszik, és az évtized végére eléri a 65 százalékot. Az S&P tavaly januárban rontotta leminősítés lehetőségére utaló negatívra az addigi stabilról Románia államadós-osztályzatának kilátását. A BBB mínusz osztályzat az S&P Global Ratings módszertanában a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle, vagyis ha erről a fokozatról leminősítik a hosszú távú román államadós-osztályzatot, Románia ennél a cégnél elveszítené befektetési ajánlású besorolását, és

átkerülne a magas hozamú – spekulatív – kategóriába.

Az osztályzat mostani megerősítéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor a hitelminősítő kiemelte, hogy Románia fizetési egyensúlyi helyzete stabilizálódik, a rekordösszegű EU-folyósítások és a szintén erőteljes működőtőke-beáramlások a 2026–2027-es időszakra fedezik a román folyómérleg-egyenleg továbbra is magas hiányának zömét. A folyamatosan érkező európai uniós folyósítások alátámasztják az S&P rövid és középtávú növekedési előrejelzéseit, különös tekintettel arra, hogy az állami beruházások az idén és jövőre várhatóan növekszenek – áll a hitelminősítő elemzésében.

Növekedett, mégis recesszióba került

Az S&P Global Ratings kiemelte, hogy a román gazdaság 2025-ben mindössze 0,7 százalékkal növekedett, és a tavalyi negyedik negyedévben technikai recesszióba került. A cég 2026-ra még gyengébb, reálértéken számolva 0,25 százalékos GDP-növekedést vár Romániában az áthúzódó negatív hatások miatt, de azzal számol, hogy a növekedési ütem 2,5 százalékra gyorsul a 2027–2029-es időszakban, elsősorban az infrastrukturális beruházások

és az EU-folyósítások hatékony felhasználása révén.

A hitelminősítő ugyanakkor a nyersolaj és a földgáz árfolyamának megugrása miatt 7,25 százalékra emelte az idei egész éves átlagos romániai inflációra szóló előrejelzését az eddigi 6,75 százalékos prognózisról, de arra számít, hogy az inflációs ütem jövőre 4,5 százalékra lassul.