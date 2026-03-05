Ki lehet dobni a kukába a „Bezzeg Románia” narratíváját, a globális nehézségek ellenére stabil maradt a magyar gazdaság – egy sor országot előzünk

Magyarország továbbra is a fejlett országok közé tartozik, globálisan a 31., míg az Európai Unió tagállamai között a 19. helyet foglalja el, számos mutatóban javítani tudott a nehéz gazdasági helyzet közepette is – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány saját gazdasági és fejlettségi mutatója, az Oeco-index legfrissebb adataiból, amely a Világbank legújabb, 2024-es és 2025-ös adatsora alapján készült.

Oeco-index 2026: Magyarország helyzete stabil egy viharos világban / Fotó: Shutterstock

Ezzel Magyarország megelőzi többek között Romániát, Lengyelországot, Görögországot, Lettországot és Szlovákiát is. A 2023-as adatok alapján számított tavalyi rangsorban hazánk a világon a 35., az Európai Unión belül a 18. helyen állt.

Az Oeconomus elemzése alapján a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja. Kiemelték, hogy a kormányzat által meghirdetett konnektivitás eredményei már láthatók, ugyanis a magyar gazdaság szerkezete több külső finanszírozói és befektetői pilléren nyugszik. Az Oeco-index mögöttes mutatóinak alakulásában egyre inkább megfigyelhetők a geopolitikai feszültségek és a háborús konfliktusok hatásai, a fejlett világot jellemző vontatott gazdasági növekedés, de egyben egy általános inflációs konszolidáció is.

Téves, hogy Magyarország sereghajtó lenne

„Az Oeco-indexet azért hívtuk életre, hogy objektív adatokkal romboljuk le az országokat progresszív percepciók alapján rangsoroló mítoszokat. Ilyen elterjedt mítosz valójában nyomásgyakorlási eszköz volt 2024-ben, hogy számos mutató szerint Románia megelőzte Magyarországot. Már az első Oeco-indexből is egyértelműen kiderült, hogy a »Bezzeg Románia« narratívája hamis” – mondta el a 2026-os Oeco-index bemutatójának megnyitóján Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke.

Hozzátette, hogy napjainkban újabb mítosz épül, miszerint Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa. „Mindezt adatok is egyértelműen bizonyítják. A legfrissebb mutatók szerint Magyarország uniós szinten egyetlen pozíciót rontott, de Olaszország előzött meg minket, globálisan pedig három helyet javítottunk. Egy ilyen nehéz, háborúkkal, válságokkal terhelt időszakban is őriztük pozíciónkat” – magyarázta.