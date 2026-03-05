Deviza
EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25% EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 058,18 +1,76% MTELEKOM2 165 +0,69% MOL3 680 +0,54% OTP38 510 +2,65% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 614,9 +1,16% BUX126 058,18 +1,76% MTELEKOM2 165 +0,69% MOL3 680 +0,54% OTP38 510 +2,65% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 614,9 +1,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oeconomus
Oeco-Index
Bezzeg Románia
Magyarország

Ki lehet dobni a kukába a „Bezzeg Románia” narratíváját, a globális nehézségek ellenére stabil maradt a magyar gazdaság – egy sor országot előzünk

Az Oeco-index alapján egyértelműen kiderült, hogy a „Bezzeg Románia” narratívája hamis, hazánk a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja.
VG
2026.03.05, 10:45
Frissítve: 2026.03.05, 11:28

Magyarország továbbra is a fejlett országok közé tartozik, globálisan a 31., míg az Európai Unió tagállamai között a 19. helyet foglalja el, számos mutatóban javítani tudott a nehéz gazdasági helyzet közepette is – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány saját gazdasági és fejlettségi mutatója, az Oeco-index legfrissebb adataiból, amely a Világbank legújabb, 2024-es és 2025-ös adatsora alapján készült. 

magyar gazdaság
Oeco-index 2026: Magyarország helyzete stabil egy viharos világban / Fotó: Shutterstock

Ezzel Magyarország megelőzi többek között Romániát, Lengyelországot, Görögországot, Lettországot és Szlovákiát is. A 2023-as adatok alapján számított tavalyi rangsorban hazánk a világon a 35., az Európai Unión belül a 18. helyen állt.

Az Oeconomus elemzése alapján a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja. Kiemelték, hogy a kormányzat által meghirdetett konnektivitás eredményei már láthatók, ugyanis a magyar gazdaság szerkezete több külső finanszírozói és befektetői pilléren nyugszik. Az Oeco-index mögöttes mutatóinak alakulásában egyre inkább megfigyelhetők a geopolitikai feszültségek és a háborús konfliktusok hatásai, a fejlett világot jellemző vontatott gazdasági növekedés, de egyben egy általános inflációs konszolidáció is.

Téves, hogy Magyarország sereghajtó lenne

„Az Oeco-indexet azért hívtuk életre, hogy objektív adatokkal romboljuk le az országokat progresszív percepciók alapján rangsoroló mítoszokat. Ilyen elterjedt mítosz valójában nyomásgyakorlási eszköz volt 2024-ben, hogy számos mutató szerint Románia megelőzte Magyarországot. Már az első Oeco-indexből is egyértelműen kiderült, hogy a »Bezzeg Románia« narratívája hamis” – mondta el a 2026-os Oeco-index bemutatójának megnyitóján Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke.

Hozzátette, hogy napjainkban újabb mítosz épül, miszerint Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa. „Mindezt adatok is egyértelműen bizonyítják. A legfrissebb mutatók szerint Magyarország uniós szinten egyetlen pozíciót rontott, de Olaszország előzött meg minket, globálisan pedig három helyet javítottunk. Egy ilyen nehéz, háborúkkal, válságokkal terhelt időszakban is őriztük pozíciónkat” – magyarázta.

Az Oeconomus közleményében kiemelték, hogy az Oeco-Index egy olyan komplex mutató, amely igyekszik a legfontosabb, rendszeresen publikált gazdasági és társadalmi fejlettséget bemutató jelzőszámokat egyetlen indexbe sűríteni. Ennek segítségével lehetővé válik az országok közötti összehasonlítás, és a mutató időbeli alakulásának vizsgálata is. A végső indexnél 50 százalékos súlyt kaptak a gazdasági mutatók, 40 százalékosat a társadalmi mérőszámok, míg a leginkább percepción alapuló politikai mutatók 10 százalékosat.

Magyar költségvetés: annyira két kézzel szórja a pénzt Nagy Márton, hogy a fasorban sincs a magyar hiány a lengyelhez, pláne a románhoz képest

Az idei lehet a harmadik egymást követő év, amikor a magyar költségvetés hiánya alacsonyabb a lengyelnél, ráadásul akkor, amikor Magyarországon választásokat tartanak. De ugyanez igaz Romániára is, ahol évek óta megszorítások zajlanak, mégsem sikerül az államháztartást rendbe tenni. A magyar költségvetés tehát minden ezzel ellentétes híresztelés dacára stabil lábakon áll, még úgy is, hogy év közben rendre megemeli a hiánycélt a kormány.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu