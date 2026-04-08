Aranypánikot robbantott ki a világ egyik legnagyobb gazdasága: pár hét alatt eladta a tartaléka felét – közel két évtizede nem esett ekkorát az árfolyam

Törökország közel 20 milliárd dollárnyi aranyat adott el mindössze néhány hét alatt, hogy megvédje a lírát, ám a lépés hozzájárult ahhoz, hogy az arany ára 18 éve nem látott mértékben essen vissza.

A nemesfém eddig biztos menedéknek számított, most mégis zuhanórepülésbe kezdett a török aranytartalék agresszív eladása miatt / Fotó: Shutterstock AI

Komoly hullámokat vert a nemzetközi pénzpiacokon, hogy a Török Köztársaság Központi Bankja (TCMB) néhány hét leforgása alatt masszív aranyeladásokba kezdett. A lépés célja, hogy megvédjék a török lírát, amely a közel-keleti konfliktus és az energiaválság hatására ismét komoly nyomás alá került.

A török aranytartalék fele a piacon landolt

Az CBRT hivatalos adatai alapján február 27. és március 27. között a jegybank 52 tonna aranyat értékesített, miközben további 79 tonnányi swapügyletet is lebonyolított.

Az utóbbi ügyletek lényegében azt jelentik, hogy a jegybank ideiglenesen „kikölcsönzi” az aranyát, hogy devizához jusson – ezzel azonban gyakorlatilag ugyanúgy növeli a piacon elérhető kínálatot, mintha eladná, ami lefelé nyomja az árakat.

A teljes művelet értéke elérte a 20 milliárd dollárt, az eredmény pedig látványos: az arany ára egyetlen hónap alatt 11,5 százalékot esett, ami a legnagyobb zuhanás 2008 óta.

Az árfolyam a januári, több mint 5500 dolláros unciánkénti csúcsról nagyjából 4650 dollárra esett vissza.

Elemzők szerint nem pusztán Törökország lépése okozta a visszaesést, de egyértelműen ez volt az egyik fő katalizátor. A piac ugyanis eddig abból indult ki, hogy a jegybankok stabil vevőként, egyfajta „biztonsági hálóként” működnek az aranypiacon. Most azonban ennek az ellenkezője történik: több jegybank is eladóként lép fel.

Döbbenten nézik a románok, mi történt a magyarok aranytartalékával: az egész ország erről beszél, nem értik, hogyan következett be Bukarest egy helyben ült, így most lemaradt. Felkapta a fejét a régió, hogy Magyarország aranyban is átvette a vezetést Romániával szemben.

A török jegybank helyzete különösen érzékeny. Tartalékainak 60-70 százalékát aranyban tartotta, így amikor sürgősen dollárhoz kellett jutnia, gyakorlatilag nem volt más választása, mint az aranyhoz nyúlni . A líra stabilizálása kulcskérdés az ország számára, hiszen az infláció még mindig 31 százalék körül mozog.

A számok is ezt a nyomást tükrözik: Törökország nettó nemzetközi tartalékai a háború kezdete óta közel felére, 46 milliárd dollárra csökkentek.

Ez világosan jelzi, hogy a jegybank minden eszközt bevet a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében.