Az EU kegyetlen figyelmeztetést kapott: összeveszhettek mindenkivel, de Kína keményen vissza is vág

Beindult a kínai offenzíva a nyugati világrend szétzúzására. Az iráni háborút nem egy gazdaságilag kellemetlen, megoldandó konfliktusként, hanem stratégia lehetőségként kezelve Hszi Csin-ping a spanyol miniszterelnök pekingi látogatását használta fel, hogy a geopolitikai hadszíntéren lecsapjon a legnagyobb ellenfélre, az USA-ra. A számunkra közvetlen érzékeny fronton az Európai Uniónak egy kíméletlen figyelmeztetés jutott a kínai kommunista párt nemzetközi szócsövének számító Global Timesban. Peking a NATO-ban mélyülő repedésbe ver éket és a megosztott EU belső integritását sem kíméli.

Iráni háború, ukrajnai háború, izraeli háború – a főszereplők: röpködnek a fenyegetések a rulettasztal felett / Fotó: NurPhoto via AFP

Az eddig a Nyugat menedzselte világrend megingásáról a kínai elnök nyíltan beszélt találkozóján Pedro Sánchezzel, a Washingtonban legkevésbé kedvelt uniós kormányfővel.

Az EU-nak egy kegyetlen oldalvágás is jutott egyidejűleg. A Global Timesban (GT) megfogalmazott üzenetet egy „az ügyet ismerő bennfentes” forrás fogalmazta meg, de ez ne tévesszen meg: ez van annyira erős, mintha hivatalos nyilatkozat lenne. A tartalmából pedig kiderül, hogy a következő fokozat nem egyszerűen csak szavakat jelentene.

A szükséges háttér: másfél hónapja folyik az iráni háború, ami az egész világgazdaságnak árt, beleértve Kínát is, a hétvégi béketárgyalások befuccsoltak, a NATO-t domináns mértékben finanszírozó USA pedig tengelyt akasztott európai szövetségeseivel, akik nem hajlandók a segítségére sietni, és amúgy is több ügyben ujjat húztak már Donald Trump amerikai elnökkel. A szocialista Sánchez még a többieknél is többször és súlyosabban.

Nem az iráni háború az EU-nak küldött üzenet csapásiránya, de világos a kontextus

Az EU-t akkor figyelmeztetik, amikor a transzatlanti feszültség nyitotta ajtórésbe Peking beteheti a lábát. A nagyobb, geopolitikai létképet össze is foglalja egy fotó a lap címlapjáról. A fő cikkek arról szólnak, hogy