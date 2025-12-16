Deviza
Szerbiában betelt a pohár: tömeges tiltakozások és botrányok után lefújták a Trump Hotel tervét

Belgrádban nem valósul meg az a nagyszabású ingatlanfejlesztés, mely hetek óta közéleti viták és utcai tiltakozások tárgya volt. Jared Kushner (Donald Trump veje) befektetési cége bejelentette, hogy visszavonja pályázatát a NATO-bombázások során megsérült épületegyüttes hasznosítására. A Trump Hotel terve lekerült a napirendről, legalábbis a jelenlegi formájában.
VG
2025.12.16., 17:46

Rengeteg politikai vita, társadalmi zúgolódás és helyi ellenállás után bejelentették: nem fog megépülni Belgrád belvárosában a Trump Hotel. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és az Affinity Partners magántőkealap vezetője is megerősítette, hogy cége visszavonja pályázatát, és kiszáll a NATO-bombázások egyik legismertebb helyszínének számító egykori jugoszláv vezérkari épületegyüttes átalakításából.

Szerbiában betelt a pohár: tömeges tiltakozások és botrányok után lefújták a Trump Hotel tervét – az amerikai elnök veje visszavonulót fújt
Szerbiában betelt a pohár: tömeges tiltakozások és botrányok után lefújták a Trump Hotel tervét – az amerikai elnök veje visszavonulót fújt / Fotó: AFP

A döntést Kushner cége azzal indokolta, hogy „egy értelmes fejlesztésnek össze kell kötnie az embereket, nem pedig megosztania”, és a szerb társadalom, valamint Belgrád városa iránti tiszteletből nem kívánják továbbvinni a projektet. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy a visszalépést többhetes tiltakozáshullám, politikai botrány és büntetőeljárások sorozata előzte meg. A szóban forgó terület különösen érzékeny szimbolikus jelentőségű Szerbiában: az 1999-es, 78 napig tartó NATO-légicsapások során érte súlyos találat, amikor a szövetség Jugoszlávia ellen indított hadműveletet a koszovói albán lakosság elleni etnikai tisztogatások megállítására.

A Trump Hotel beruházása idén tavasszal kapott zöld jelzést, amikor a szerb kormány és az Affinity Partners 99 évre szóló bérleti megállapodást írt alá a területre. 

A mintegy 500 millió dolláros (hozzávetőleg 180 milliárd forintos) projekt egy Trump Hotelt, irodaházakat és üzleteket foglalt volna magában, 

miközben a NATO-bombázások emlékére külön emlékművet ígértek egy másik helyszínen. A szerb kormány az elhagyatott, romos terület újraélesztéséről beszélt, Kushner pedig akkor úgy fogalmazott: a fejlesztés tovább erősítené Belgrád nemzetközi vonzerejét.

A tervek azonban gyorsan ellenállásba ütköztek: ellenzéki pártok, civil szervezetek, építészek és történészek egyaránt kifogásolták, hogy 

  • a kormány a közvéleményt megkerülve, 
  • rendkívül gyors eljárással próbálta eltávolítani a kulturális örökségvédelmi státuszt az épületekről. 

Az ügyben büntetőeljárás is indult: három kormányzati tisztviselőt – köztük a kulturális minisztert – hivatali visszaéléssel és dokumentumhamisítással vádoltak meg. A tiltakozások során több ezren vonultak utcára, az ellenzék pedig „hazaárulásnak” nevezte a beruházást.

Többek szerint a szerb kormány Jared Kushneren keresztül szeretett volna kedvezni Donald Trump elnöknek / Fotó: AFP

Szinte mindenki kifogásolta valamiért a Trump Hotel tervét

A helyzetet tovább élezte, hogy a szerb parlament rövid idő alatt olyan jogszabály-módosításokat fogadott el, melyekkel megkerülték a folyamatban lévő vizsgálatokat, és több védett középület státuszát is megszüntették. Kritikusok szerint mindez azt a benyomást keltette, hogy a belgrádi vezetés politikai szívességet kívánt tenni Washingtonnak, miközben Szerbia érzékeny geopolitikai egyensúlyozást folytat a Nyugat és Oroszország között.

A projekt nemzetközi szinten is visszhangot keltett: az Európai Parlament egyik jelentése fogalmazott meg súlyos aggodalmakat a szerbiai örökségvédelem politikai befolyásolása miatt, de NATO-szereplők és amerikai törvényhozók is bírálták a bombázások emlékének kezelését. Az építészszakma részéről is éles kritikák hangzottak el: 

többen a modern szerb építészet egyik kulcsdarabjaként tekintenek az 1960-as években emelt, fehér márvánnyal és vörös mészkővel burkolt épületekre.

A visszalépéssel egy időre lekerült a napirendről a belgrádi Trump Hotel terve, ám a vita aligha zárult le végleg. A romos komplexum sorsa továbbra is rendezetlen, miközben az ellenzék alkotmánybírósági beadvánnyal próbálja megakadályozni a jogszabályi változtatások végrehajtását. A mostani döntés mindenesetre világossá tette: a történelmi emlékhelyek sorsa Szerbiában nem pusztán gazdasági kérdés, hanem mélyen átpolitizált, identitást érintő ügy, melyben a társadalmi ellenállás képes volt megállítani egy több százmillió dolláros beruházást.

