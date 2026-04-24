Annyi az uniós gázolajáraknak – Magyarország és Szlovénia megúszta

Az Eurostat adatai szerint 2026 februárjáig az EU-ban a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára általánosságban csökkent, de márciusban már jelentősen emelkedett: 12,9 százalékkal magasabb volt, mint 2025 márciusában.

A legnagyobb emelkedést

Németországban (19,8 százalék),

Romániában (19,6 százalék),

Hollandiában (18,8 százalék),

Lettországban (18,5 százalék)

és Ausztriában (17,2 százalék)

regisztrálták.

Magyarországon és Szlovéniában az árak 2,7, illetve 5,9 százalékkal csökkentek 2025 márciusához képest; 2026 februárjához ennél kisebb volt az esés. Az Eurostat adatain alapuló CEEnergy News öszehasonlítása nem tér ki rá, de tudott, hogy Magyarországon március 10 óta él az üzemanyagok védett, maximált árának rendszere.

Nagyra nyílt a gázolaj-benzin olló

A gázolaj ára 19,8 százalékkal, a benziné 9,4 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest, ez év februárjához képest pedig 19,1, illetve 10,6 százalékkal.

Mindkét üzemanyagtípus drágult az összes uniós tagországban az előző havival összevetve. A dízel ára a legnagyobb mértékben Csehországban és Svédországban nőtt, mindkettőben 27,6 százalékkal. Ezen felül

Észtországban (26,8 százalékos),

Lettországban (25,4 százalékos),

Belgiumban (25,2 százalékos)

és Hollandiában (25,1 százalékos) volt a növekedés. A dízel ára legkisebb mértékben Szlovéniában (2,9 százalék) lett magasabb, továbbá Szlovákiában és Magyarországon, mindkettőben 7,0 százalékkal. Az összes többi EU-országban 10 százalék feletti emelkedést tapasztaltak.

A benzin szelídebben drágult

A benzinár-emelkedés nem volt olyan magas, mint a dízelolajé.

Belgiumban 15,1 százalékot,

Svédországban 15,0 százalékot,

Ausztriában 14,8 százalékot,

Csehországban 14,6 százalékot,

Észtországban és Litvániában 14,2 százalékot

ért el. A legalacsonyabb havi emelkedést ismét

Szlovéniában (2,4 százalék),

Szlovákiában (3,8 százalék),

Magyarországon (4,7 százalék)

és Olaszországban (4,8 százalék) regisztrálták.

A hazai üzemanyagpiacon besegít a forint

A magyarországi szabadpiaci üzemanyagár növekedését az utóbbi hetekben fékezte a forintnak a dollárhoz és az euróhoz viszonyított erősödése. Igaz, a lendülete éppen a közelmúlt napokban gyengült. A héten (csütörtökön) már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken bruttó 4 forinttal, a benziné nem változik a Holtankoljak szerint. A napok óta tartó csökkenés után április 22-től az alábbi piaci, literenkénti átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 662 forint,

gázolaj: 704 forint.

A benzin védett ára maradt 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint.