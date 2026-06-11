Elhalasztott beruházások indulhatnak újra: az MBH Bank szerint fordulóponthoz érkezett a vállalati hitelpiac

A lakosság egyre tudatosabban kezeli a megtakarításait – mondta a Világgazdaságnak Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Az interjúban szóba került

az agrárium helyzete,

az uniós források érkezése

és a befektetői hangulat is.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egy hónappal vagyunk az elmúlt időszak gazdaságpolitikai változásai után. Hogyan érinti ez az MBH Bankot, és tapasztaltak-e bizonytalanságot az ügyfelek részéről?

Az MBH Bank működését közvetlenül nem érinti a politikai környezet változása. 2,4 millió ügyfelünk van, több mint 13 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel, jelentős lakossági, vállalati és intézményi ügyfélkörrel rendelkezünk. Az első negyedév kifejezetten jól sikerült, 68 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt értünk el. Mintegy 1200 milliárd forintos saját tőke áll mögöttünk, a tőkemegfelelési mutatónk pedig 20 százalék feletti. Az ügyfelek részéről nem érzékeltünk érdemi bizonytalanságot. Az MBH Bank stabil működését az ügyfelek jól ismerik, a kiszolgálás folyamatosságát a változások nem érintik.

Mégis milyen lehetőségeket hozhat az új gazdaságpolitikai környezet a bankszektor számára?

A legfontosabb kérdés az uniós források beérkezése. Amikor ezek a pénzek megjelennek a gazdaságban, akkor fejlesztések és beruházások indulnak el, amelyekhez a támogatások mellett saját forrásra és banki finanszírozásra is szükség lesz. Azt is gondoljuk, hogy az uniós források beérkezése nemcsak a beruházásokat segítheti, hanem ezen keresztül a gazdasági növekedést is gyorsíthatja. A gazdaság erősebb növekedési pályára állása, a bankrendszer számára is kedvező. A bankszektor működése szorosan együtt mozog a gazdaság teljesítményével: ha jól megy a gazdaságnak, az a pénzügyi közvetítő rendszernek is kedvező.

A friss bér- és fogyasztási adatok alapján mintha újraindulna a belső kereslet. Ezt mennyire látják a vállalati ügyfeleknél?

A beruházási döntések előkészítése hosszabb folyamat. Sok esetben a vállalatok már korábban eldöntötték, hogy fejleszteni szeretnének, de a bizonytalan környezet miatt kivártak. Most azt látjuk, hogy ezek a folyamatok újraindultak, és több esetben fel is gyorsultak. Számos korábban elhalasztott beruházás a harmadik-negyedik negyedévben megvalósulhat, ami várhatóan beruházási hitelkeresletet is generál majd. Vannak olyan cégek is, amelyek még kivárnak, mert szeretnék látni, hogy az uniós források milyen formában és milyen ütemben jelennek meg. Az azonban már most is látszik, hogy a korábban jegelt beruházások egy része el fog indulni.