Szélcsendbe került a forint, szárnyra kapott a dollár

A forint árfolyama valamelyest lefelé indult. Erősödött a hazai devizával szemben az euró és a dollár is.
Murányi Ernő
2026.04.21, 16:05
Frissítve: 2026.04.21, 16:33

A hazai piacon hétfőn összességében gyakorlatilag stagnált a forint árfolyama. Az euró-forint kurzusa a 360–365-ös sávban látszik stabilizálódni. Kedd reggel sem mutatkozott nagy elmozdulás.

dollár FILE PHOTO: Former U.S. Federal Reserve Governor Kevin Warsh attends a monetary policy conference at Stanford University's Hoover Institution in Palo Alto, California
Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden hallgatja meg a szenátus. Mi lesz a dollárral? / Fotó: Ann Saphir / Reuters

A sávban maradt a forint, de gyengült az árfolyam

Az Erste szerint a kormányalakítással, az iráni háborúval és a Hormuzi-szorossal kapcsolatos hírek maradtak a fókuszban. A leendő magyar kormány gazdasági elképzeléseit és az euróbevezetéssel kapcsolatos terveit különös figyelem övezi. 

A hét hátralévő részében a fentiek mellett a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülés kerül egyre inkább a figyelem fókuszába. Kérdés, hogy a jegybanki kommunikáció reagál-e a forint erősödésére, és hozhat-e az erősebb forint kamatcsökkentéseket a közeljövőben.

Kedden délutánra amúgy a hazai deviza kissé lefordult, az euró 0,3 százalékkal, egészen 362,5 forint fölé erősödött.

Hasonlóképpen a magyar pénznem gyengült a globálisan is meghatározó svájci frankkal, valamint az angol fonttal szemben is. A frank negyed négy körül 395,09 forinton, a font 416,6 forinton állt.

A dollár még az eurót is lepipálta, hiszen mintegy fél százalékkal, 308 forint fölé drágult.

Komor európai szentiment és amerikai optimizmus erősíti a dollárt

Szintén a dollár erősödését mutatta az euró-dollár is. A közösségi deviza kurzusa 1,1762 dollárra csökkent. 

A befektetők a reggel közzétett, komor ZEW gazdasági hangulatindexeket emésztik, miközben a figyelem már Kevin Warshra, a Fed elnökjelöltjére, illetve az amerikai–iráni béketárgyalásokra irányul.

A ZEW Intézet által kedden közzétett adatok szerint az intézményi befektetők német gazdasággal kapcsolatos hangulata áprilisban mínusz 17,2 pontra zuhant, ami 2022 decembere óta a leggyengébb érték, jóval a piaci elemzők által előrejelzett mínusz 5 pont alatt, miután márciusban még csupán mínusz 0,5 pontra zuhant az érték. A jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatos szentiment is csökkent, a márciusi mínusz 62,9-ről, áprilisra mínusz 73,7-re.    

Hasonlóképpen az euróövezeti gazdasági hangulatindex is mínusz 20,4-re esett vissza, amely 2022 decembere óta szintén a legalacsonyabb érték. A piac a múlt havi mínusz 8,5-es értékhez képest enyhe javulást, azaz mínusz 3,6-et várt.

A geopolitikai helyzetet illetően a The Wall Street Journal hétfőn arról számolt be, hogy Teherán jelezte a regionális közvetítőknek, hajlandó küldöttséget küldeni Pakisztánba. Az iráni hatóságok korábban azzal fenyegetőztek, hogy kilépnek a békefolyamatból, megtorolva, hogy az amerikai hadsereg lefoglalt egy iráni teherhajót.

A Reuters közben egy névtelen amerikai forrást idézett, amely az iráni helyzet kapcsán megerősítette, hogy „a dolgok haladnak előre”, ami összességében mérsékelt piaci optimizmust táplál.

Az Egyesült Államokban Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden, késő délután meghallgatja az amerikai szenátus. A volt Fed-kormányzó valószínűleg főként a központi bank függetlenségével kapcsolatos kérdésekre számíthat.

Forint árfolyamfigyelő

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
