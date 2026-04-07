Egyre nagyobb bajban Magyarország bóvli felé sodródó szomszédja: teljes káoszt hozott, ahogy belenyúltak az üzemanyagárakba – egy fontos dolgot teljesen figyelmen kívül hagytak

Látványos beavatkozással próbálta fékezni az árakat a román kormány, de az eredmény messze elmaradt a várttól. Az üzemanyagár alakulása továbbra is kiszámíthatatlan, miközben a piac egyre furcsábban reagál. A helyzetet az sem segíti, hogy Románia zakatol a bóvli kategória felé.
VG
2026.04.07, 09:26
Frissítve: 2026.04.07, 09:51

Románia látványos kormányzati beavatkozással próbálta letörni az üzemanyagárakat, de az intézkedések eddig inkább zavart okoztak a piacon, miközben az ország pénzügyi megítélése egyre romlik. A dízel jövedéki adójának csökkentése papíron árcsökkenést hozott, a valóságban azonban a kutakon alig érzékelhető a hatása, ami jól mutatja, hogy a kormány egy kulcsfontosságú tényezőt figyelmen kívül hagyott: a globális piaci mozgásokat.

Egyre nagyobb bajban Románia: teljes káoszt hozott, ahogy belenyúltak az üzemanyagárakba – egy fontos dolgot teljesen figyelmen kívül hagytak / Fotó: Vlad Ispas

A román kabinet sürgősségi rendelettel 30 banival mérsékelte a gázolaj jövedéki adóját, ami áfával együtt mintegy 36 banis árcsökkentést jelent literenként. Ez azt eredményezte, hogy egyes töltőállomásokon a dízel ára 10 lej (mintegy 800 forint) alá esett, miután korábban tartósan e szint fölé emelkedett. A kedvezmény azonban csak részben érvényesült, mert az elmúlt napokban tapasztalt drágulás gyakorlatilag lenullázta a hatását, így sok kúton továbbra is 10 lej felett maradt az ár – írja a Krónika.

Az elmúlt hetek áralakulása jól mutatja a problémát: 

a drágulások jellemzően gyorsak és jelentősek voltak, míg az árcsökkentések kisebb mértékűek és rövid életűek. 

A piac ráadásul rendkívül hektikussá vált, az árak napi szinten változnak, ami kiszámíthatatlanná teszi a költségeket mind a fogyasztók, mind a vállalatok számára.

A beavatkozások mellékhatásai már most látszanak. Egyes kutaknál például a prémiumdízel ára a standard alá került, ami klasszikus piaci torzulásra utal. Emellett a kormány az egész értékesítési láncban korlátozta a kereskedelmi árrést, ami tovább szűkíti a szereplők mozgásterét, és hosszabb távon akár ellátási zavarokhoz is vezethet.

A költségvetési hatás sem elhanyagolható. A jövedéki adó csökkentése havi szinten mintegy 200 millió lej kiesést jelent az államnak, miközben a fuvarozók és a mezőgazdasági szereplők támogatása további több százmilliós, illetve milliárdos terhet ró a büdzsére. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a román gazdaság amúgy is nyomás alatt van.

Romániát egy szalmaszál választja el a bóvlitól

A közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében akadozó szállítások világszerte emelik az árakat, ami inflációs nyomást okoz. A román kormány is elismerte, hogy ezekre a hatásokra nincs valódi ráhatása: legfeljebb mérsékelni tudja a következményeket, de megszüntetni nem.

A probléma azonban nemcsak az árakban jelenik meg, hanem a pénzügyi megítélésben is. Az S&P Global Ratings legutóbbi értékelésében megerősítette Románia BBB mínusz besorolását, de negatív kilátással. Ez azt jelenti, hogy 

Románia egyetlen lépésre van a bóvlitól, s ha rontanak a besorolásán, az jelentősen megdrágíthatná az államadósság finanszírozását és csökkenthetné a befektetői bizalmat.

A hitelminősítő külön kiemelte, hogy a gyengülő gazdasági növekedés és az emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai súlyos kockázatot jelentenek. A magasabb energiaárak visszafogják a fogyasztást, növelik a vállalati költségeket, és végső soron az állami bevételeket is csökkentik. Eközben a kamatköltségek emelkedése tovább rontja a költségvetési egyensúlyt.

A román kormány tehát egyre szűkülő mozgástérben próbál lavírozni: egyszerre kellene fékeznie az inflációt, stabilizálnia az üzemanyagárakat és csökkentenie a költségvetési hiányt. Az eddigi lépések azonban inkább rövid távú tűzoltásnak tűnnek, nem kezelték a probléma gyökerét.

A jelenlegi helyzet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az árakba való közvetlen beavatkozás önmagában nem elegendő, ha a külső környezet romlik és a belső pénzügyi egyensúly is sérülékeny. Románia példája jól mutatja, hogy az üzemanyagpiac manipulálása könnyen visszaüthet – különösen akkor, ha közben az ország már a bóvli kategória szélére sodródik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

