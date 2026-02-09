Így drágul idén itthon a streaming – brutális összegekért nézhetjük a Disney-t, a Netflixet és társaikat
Az elmúlt években sokszor írtunk arról, hogy milyen nagyságban és gyorsasággal növekednek a streamingárak – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is. Érdekes módon van olyan árnövekedés, amelyről nem feltétlenül értesült minden felhasználó, annak ellenére, hogy elméletileg ez nem fordulhatna elő. Az árlisták viszont értesítéstől függetlenül rendelkezésünkre állnak, úgyhogy összeszedtük, mennyit fogunk 2026-ban streamingre költeni.
Közel 50 ezer forint a Disney+
A Netflix mellett a Disney+ volt az a platform, amelyről az elmúlt években többször is cikkeztünk áremeléssel kapcsolatban. Tavaly májusban (és egy évvel korábban is) a Disney tájékoztató e-mailt küldött minden felhasználónak arról, hogy hogyan fog emelkedni annak a díjcsomagnak az ára, amire jelenleg előfizet. Ez 2025 májusában azt jelentette, hogy 30 900 forintról 38 900 forintra drágul az éves Prémium előfizetés ára. Ez akkor 25,9 százalékos drágulást jelentett, viszont sokan nem értesültek arról, hogy
ősszel újabb 25,7 százalékos drágulást jelentett be a Disney.
Érdekes módon erről az áremelésről nem érkezett tájékoztató e-mail (legalábbis sokan arról számoltak be, hogy nem találkoztak ezzel a tájékoztatással). Többen úgy értesültek a drágulásról, hogy nem a Disney, hanem a Google Play Áruháza küldött emlékeztetőt arról, hogy emelkedni fog az előfizetésük ára. Ez meglehetősen furcsa, ugyanis a Disney-nek kötelezően tájékoztatnia kellene minden felhasználót minden árváltozásról, és ennek a legkézenfekvőbb módja az e-mail, ami az elmúlt években működött is. Gyanús, hogy ezek a tájékoztatások májusban történtek, és évi egy drágulásról szóltak – elképzelhető, hogy ezek előre betervezett áremelések voltak, az őszi drágulás pedig időközben jött, így nem kapott olyan figyelmet, mint a májusiak.
Mindenesetre 2026-ban a következőképpen alakulnak a Disney+ árai:
- Disney+ Standard: 1080p Full HD felbontás, 5.1-es hangtámogatás, lejátszás egyszerre 2 eszközön, reklámmentes tartalomfogyasztás, letöltés 10 eszközön – havi 2990 forint, évi 29 900 forint!
- Disney+ Prémium: 4K UHD és HDR felbontás, Dolby Atmos hangtámogatás, lejátszás egyszerre 4 eszközön, reklámmentes tartalomfogyasztás, letöltés 10 eszközön – havi 4890 forint, évi 48 900 forint!
Ezt az áremelést egyébként már azok tapasztalhatták, akik havonta fizetnek, viszont sok éves előfizető csak nyáron találkozik majd az új összeggel, ugyanis a Disney+ 2022 júniusában indult, ezért sokan akkor fizettek elő az éves csomagra, ami azóta is akkor újul meg.
Meglepően stabil a Netflix árazása
Miközben a Disney+ az elmúlt egy évben két lépcsőben, összességében 50 százalékkal emelte az előfizetés árát, addig a Netflix esetében 2025 eleje és 202. január vége között nem volt érdemi árváltozás Magyarországon. A szolgáltató a 2024 őszén bevezetett díjszabást tartotta fenn végig 2025-ben, és 2026 elején is ugyanazokkal az árakkal működik. Ez azt jelenti, hogy
a havi csomagok ára változatlan maradt, ahogy a háztartáson kívüli felhasználók után fizetendő extra díj is.
Ez a kontraszt azért különösen érdekes, mert a Netflix korábban kifejezetten aktív volt az árazás finomhangolásában, és a jelszómegosztás szigorítása idején több országban is gyakori módosításokat hajtott végre. Magyarországon viszont 2025-ben szokatlan stabilitást mutatott, ami éles ellentétben áll a Disney+ kommunikációs és árazási gyakorlatával.
Ennek megfelelően a Netflix különböző csomagjai a következők szerint alakulnak idén:
- Netflix Alap: 720p (HD) felbontás, egyszerre 1 eszköz – havi 2890 forint.
- Netflix Standard: 1080p (Full HD) felbontás, egyszerre 2 eszköz – havi 3990 forint.
- Netflix Prémium: 4K + HDR felbontás, egyszerre 4 eszköz – havi 5090 forint.
Az HBO Max sem maradt ki az árnövekedésből
A HBO Maxnál 2025. november 6-tól a két alapcsomag havidíja érezhetően megugrott: a Standard 2790 forintról 3490 forintra, a Prémium 3890 forintról 4590 forintra emelkedett. A streamingszolgáltató tartalma közben lassan, de biztosan növekedett, legutóbb a januárban indult A hét királyság lovagja című sorozattal, amely újra a Trónok harca világába kalauzolja el a nézőket.
2026-ban az HBO Max csomagjai és árai Magyarországon így néznek ki:
- HBO Max Standard: streamelés egyszerre 2 eszközön, Full HD (1080p) felbontás, akár 30 letöltés offline megtekintéshez – havi 3490 forint, éves díj 34 900 forint.
- HBO Max Prémium: streamelés egyszerre 4 eszközön, bizonyos tartalmak 4K UHD, valamint Dolby Atmos / Dolby Vision / HDR10 támogatás (ahol elérhető), akár 100 letöltés (korlátozásokkal) – havi 4590 forint, éves díj 45 900 forint.
- Sport kiegészítő: az alapcsomag mellé vehető, ára szolgáltatótól függhet, a hivatalos oldalon jellemzően 1200 forint per hó körül kommunikálják; élő sportnál hirdetések is lehetnek.
Aki még az HBO Max indulásakor előfizetett a szolgáltatásra, kapott egy örökös, 33 százalékos kedvezményt az előfizetésre, ami miatt sokáig havi 1850 forintba került az HBO Max. Ekkor még csak egy előfizetési csomag volt elérhető, de az időközben bekövetkezett változások miatt ma már
ez a kedvezmény a Standard előfizetésre vonatkozik, ami 2026-ban így havi 2290 forint.
Az Amazon és az Apple TV+ is jól tartja az árát
Az Amazon Prime Video esetében a lényegi árváltozás nem 2025-ben, hanem még 2024. szeptember elején történt: a Prime Video havi díja 899 forintról 1900 forintra ugrott, és a magyar előfizetők erről levélben is értesítést kaptak. Szerencsére az Amazon azóta is kitart az árazás mellett, így 2025-ben nem történt áremelés a hazai szolgáltatásban. Ehhez hasonló az Apple TV+ helyzete is: 2025-ben volt nemzetközi áremelés, de itthon tartósan 2790 forint körül maradt a havidíj.
2026-ban a Prime Video és az Apple TV+ magyar ára így néz ki:
- Prime Video: egyetlen csomag, több eszközön használható – havi 1900 forint.
- Apple TV+: 4K HDR tartalmak is elérhetők, több eszközön használható – havi 2790 forint.
A SkyShowtime idén nagyot fog emelni
A SkyShowtime eddig kifejezetten visszafogott árazással volt jelen a magyar piacon. A szolgáltató indulása óta – egészen 2026. január végéig – lényegében változatlan díjakkal működött, ami tudatos stratégia volt: a SkyShowtime nem az azonnali bevételmaximalizálásra, hanem a gyors felhasználószám-növelésre játszott. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a magyar előfizetők hosszú időn keresztül a piac egyik legolcsóbb streamingcsomagjaihoz férhettek hozzá. A reklámokkal támogatott belépőcsomag különösen kedvező volt, de a reklámmentes és a prémiumszint is érezhetően a Netflix és a Disney+ árszintje alatt maradt.
A SkyShowtime ugyanakkor előre jelezte, hogy ez az időszak nem tart örökké. A szolgáltató hivatalos tájékoztatást tett közzé arról, hogy
2026. február 24-től módosítja az előfizetési díjait.
A szolgáltató közölte, hogy az eddigi árszint fenntartása mellett már nem tudják biztosítani a kínálat bővítését és a technikai fejlesztéseket. Tehát 2026-ra nagy árugrás jön minden előfizetési kategóriában, melyek a követketőképpen fognak kinézni február végétől:
- SkyShowtime Standard (reklámokkal): HD felbontás, reklámokkal támogatott tartalomfogyasztás, lejátszás egyszerre 1 eszközön, letöltési lehetőség nélkül – havi 3 190 forint.
- SkyShowtime Standard (reklámmentes): HD felbontás, reklámmentes tartalomfogyasztás, lejátszás egyszerre 2 eszközön, tartalmak letöltése támogatott – havi 3 590 forint.
- SkyShowtime Prémium: 4K UHD felbontás (elérhető tartalmaknál), jobb hangminőség, reklámmentes tartalomfogyasztás, lejátszás egyszerre 5 eszközön, letöltés támogatott – havi 4 390 forint.
A még jelenleg elérhető árazás a következő: a Standard (reklámokkal) havi 1 999 forint, a Standard (reklámmentes) 2 799 forint, a Prémium pedig 3 999 forint.
Mennyibe kerül a havi streaming 2026-ban?
Összességében tehát a streaming 2026-ra nemcsak drágább, hanem kézzelfoghatóan megterhelőbb kiadás lett a magyar felhasználók számára. Ha valaki a nagyobb szolgáltatókra – Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ és SkyShowtime – havonta, közepes (nem prémium) csomagokkal fizet elő, az
nagyjából 18 750 forintot fizet streamingre minden hónapban.
Ez már egy kisebb rezsiszámla szintje, miközben a kínálat jelentős része továbbra is széttöredezett a platformok között. A kérdés így ma már nem az, hogy megéri-e egy-egy szolgáltatás, hanem az, hogy meddig hajlandók a felhasználók mindegyikre egyszerre előfizetni.
Fontos: a cikkben szereplő árak és információk a 2026. 02. 09-én elérhető adatok.