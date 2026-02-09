Az elmúlt években sokszor írtunk arról, hogy milyen nagyságban és gyorsasággal növekednek a streamingárak – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is. Érdekes módon van olyan árnövekedés, amelyről nem feltétlenül értesült minden felhasználó, annak ellenére, hogy elméletileg ez nem fordulhatna elő. Az árlisták viszont értesítéstől függetlenül rendelkezésünkre állnak, úgyhogy összeszedtük, mennyit fogunk 2026-ban streamingre költeni.

Így drágul idén itthon a streaming – brutális összegekért nézhetjük a Disney-t, a Netflixet és társaikat / Fotó: Mijansk786

Közel 50 ezer forint a Disney+

A Netflix mellett a Disney+ volt az a platform, amelyről az elmúlt években többször is cikkeztünk áremeléssel kapcsolatban. Tavaly májusban (és egy évvel korábban is) a Disney tájékoztató e-mailt küldött minden felhasználónak arról, hogy hogyan fog emelkedni annak a díjcsomagnak az ára, amire jelenleg előfizet. Ez 2025 májusában azt jelentette, hogy 30 900 forintról 38 900 forintra drágul az éves Prémium előfizetés ára. Ez akkor 25,9 százalékos drágulást jelentett, viszont sokan nem értesültek arról, hogy

ősszel újabb 25,7 százalékos drágulást jelentett be a Disney.

Érdekes módon erről az áremelésről nem érkezett tájékoztató e-mail (legalábbis sokan arról számoltak be, hogy nem találkoztak ezzel a tájékoztatással). Többen úgy értesültek a drágulásról, hogy nem a Disney, hanem a Google Play Áruháza küldött emlékeztetőt arról, hogy emelkedni fog az előfizetésük ára. Ez meglehetősen furcsa, ugyanis a Disney-nek kötelezően tájékoztatnia kellene minden felhasználót minden árváltozásról, és ennek a legkézenfekvőbb módja az e-mail, ami az elmúlt években működött is. Gyanús, hogy ezek a tájékoztatások májusban történtek, és évi egy drágulásról szóltak – elképzelhető, hogy ezek előre betervezett áremelések voltak, az őszi drágulás pedig időközben jött, így nem kapott olyan figyelmet, mint a májusiak.

Mindenesetre 2026-ban a következőképpen alakulnak a Disney+ árai:

Disney+ Standard : 1080p Full HD felbontás, 5.1-es hangtámogatás, lejátszás egyszerre 2 eszközön, reklámmentes tartalomfogyasztás, letöltés 10 eszközön – havi 2990 forint, évi 29 900 forint !

: 1080p Full HD felbontás, 5.1-es hangtámogatás, lejátszás egyszerre 2 eszközön, reklámmentes tartalomfogyasztás, letöltés 10 eszközön – ! Disney+ Prémium: 4K UHD és HDR felbontás, Dolby Atmos hangtámogatás, lejátszás egyszerre 4 eszközön, reklámmentes tartalomfogyasztás, letöltés 10 eszközön – havi 4890 forint, évi 48 900 forint!

Ezt az áremelést egyébként már azok tapasztalhatták, akik havonta fizetnek, viszont sok éves előfizető csak nyáron találkozik majd az új összeggel, ugyanis a Disney+ 2022 júniusában indult, ezért sokan akkor fizettek elő az éves csomagra, ami azóta is akkor újul meg.