Bányavállalatok az ebola ellen: már védekeznek az aranytermelő vidékeken

A WHO legfrissebb adatai szerint eddig több mint ötven, megerősített halálos áldozata van az ebolajárványnak Kongó északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de ennél jóval több, legalább 139 halálesetnél merült fel az ebola gyanúja. A fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, miközben a WHO hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet még nem minősül világjárványnak, ugyanakkor nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek. Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) szintén rendkívüli készültséget rendelt el. A helyzet gazdasági szempontból is aggasztó, különösen nyersanyagpiaci szempontból, mivel a kontinens egyik legjelentősebb aranybányája működik a járványtól sújtott régió közelében. A bányavállalatok megelőző intézkedéseket vezetnek be.

A bányavállalatok az aranytermelőkkel az élen váltottak védekező üzemmódra

A mostani járványt az úgynevezett Bundibugyo-vírustörzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott oltóanyag. A korábban kifejlesztett vakcinák elsősorban a Zaire-törzs ellen nyújtanak védelmet, így a helyi lakosság és a bányák dolgozói gyakorlatilag védtelenek a fertőzéssel szemben.

Bár a szakértők szerint ennek a variánsnak alacsonyabb lehet a halálozási aránya, mint a korábbi, rendkívül pusztító Zaire-törzsé, a fertőzés gyors terjedése komoly kockázatot jelent.

A régióban ráadásul gyenge az állami ellenőrzés, több bányaterületet fegyveres csoportok tartanak fennhatóságuk alatt.

A járvány gócpontjai olyan stratégiai jelentőségű bányavidékek közelében találhatók, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a globális nyersanyagellátásban. A munkások és kereskedők folyamatos mozgása miatt a vírus könnyen terjedhet a bányászati központok között.

Kiemelt figyelem irányul a Kibali aranybányára is, amely Afrika egyik legnagyobb aranykitermelő komplexuma.

A bánya a kanadai Barrick Gold üzemeltetésében működik, és mintegy 7600 ember dolgozik benne.

A vállalat a járvány miatt szigorú ellenőrzéseket vezetett be: minden dolgozónak nyilatkoznia kell arról, honnan jött, különösen az Ituri tartományból érkezők esetében. Kötelező lázmérést rendeltek el az összes belépési ponton, emellett belső tájékoztató kampány indult a tünetek felismeréséről és a higiéniai szabályok betartásáról.